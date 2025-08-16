يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية (UTIS) ألمًا بدنيًا ، وكذلك أعراض التهاب المسالك البولية الأخرى التي يجب ألا تتجاهلها ، مثل البول الغائم ، والاحتراق أثناء التبول ، والإلحاح. ومع ذلك يمكنهم أيضا أن تسبب الألم المالي. وفقًا لدراسة أجريت في عام 2023 في PLOS One ، كانت النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 18 عامًا فما فوق والذين عانين من عدم وجود UNIS غير معقدة أكثر عرضة لتخطي العمل أو أن يكونن أقل إنتاجية من أولئك الذين لم يكن لديهم معدلات التهاب المسالك البولية. في المتوسط ، من المحتمل أيضًا أن ينفقوا مئات الدولارات على تشخيص وعلاجات التهاب المسالك البولية.

بمعنى آخر ، من المنطقي – والسنت – تجنب التهاب المسالك البولية ، والبدء في إجراء تغييرات في العادة الغذائية. على سبيل المثال ، اكتسب استهلاك عصير التوت البري أو المنتجات الثانوية التوت البري شعبية كاستراتيجية لمنع UTI. يمكن أن تساعد الأطعمة الأخرى في تقليل فرصك في التهاب المسالك البولية ، بما في ذلك الزبادي غير المحلى.

يحتوي الزبادي غير المحلى على كائنات مفيدة تساعد جسمك على محاربة السلالات البكتيرية “السيئة” المرتبطة بعدوى المسالك البولية مثل الإشريكية القولونية (يشار إليها عادة باسم E. coli) ، والمكورات المعوية ، والمكورات العنقودية. وإذا لم تتمكن هذه الأنواع من البكتيريا من الاستقرار في المثانة ، فلا يمكن أن تصبح مشكلة. بالإضافة إلى ذلك ، يفتقر الزبادي غير المحلى إلى السكر ، وهو أحد المكونات الغذائية التي يجب تجنبها لصحة المثانة.