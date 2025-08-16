مبادلة عصير التوت البري لمكون شهير عالي البروتين لمنع UTIS المزعج

يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية (UTIS) ألمًا بدنيًا ، وكذلك أعراض التهاب المسالك البولية الأخرى التي يجب ألا تتجاهلها ، مثل البول الغائم ، والاحتراق أثناء التبول ، والإلحاح. ومع ذلك يمكنهم أيضا أن تسبب الألم المالي. وفقًا لدراسة أجريت في عام 2023 في PLOS One ، كانت النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 18 عامًا فما فوق والذين عانين من عدم وجود UNIS غير معقدة أكثر عرضة لتخطي العمل أو أن يكونن أقل إنتاجية من أولئك الذين لم يكن لديهم معدلات التهاب المسالك البولية. في المتوسط ، من المحتمل أيضًا أن ينفقوا مئات الدولارات على تشخيص وعلاجات التهاب المسالك البولية.
بمعنى آخر ، من المنطقي – والسنت – تجنب التهاب المسالك البولية ، والبدء في إجراء تغييرات في العادة الغذائية. على سبيل المثال ، اكتسب استهلاك عصير التوت البري أو المنتجات الثانوية التوت البري شعبية كاستراتيجية لمنع UTI. يمكن أن تساعد الأطعمة الأخرى في تقليل فرصك في التهاب المسالك البولية ، بما في ذلك الزبادي غير المحلى.
يحتوي الزبادي غير المحلى على كائنات مفيدة تساعد جسمك على محاربة السلالات البكتيرية “السيئة” المرتبطة بعدوى المسالك البولية مثل الإشريكية القولونية (يشار إليها عادة باسم E. coli) ، والمكورات المعوية ، والمكورات العنقودية. وإذا لم تتمكن هذه الأنواع من البكتيريا من الاستقرار في المثانة ، فلا يمكن أن تصبح مشكلة. بالإضافة إلى ذلك ، يفتقر الزبادي غير المحلى إلى السكر ، وهو أحد المكونات الغذائية التي يجب تجنبها لصحة المثانة.
الزبادي غير المحلى قد يساعد في تقليل البكتيريا السيئة
يحتوي الزبادي غير المحلى على ثقافات نشطة ، والتي هي نتاج التخمير وتخدم في قدرة بروبيوتيك. من الناحية الفنية ، فإن هذه الثقافات هي أيضًا بكتيريا ، لكنها مجموعة متنوعة “جيدة” تدعم نظامك بدلاً من مهاجمته. كما يوضح WebMD ، فإن البروبيوتيك تعزز توازنًا بكتيريًا صحيًا في جميع أنحاء الجسم التي تشكل الجهاز البولي البشري.
أبرز مقال 2021 المنشور في الممارسة القائمة على الأدلة فوائد مكافحة UTI للبروبيوتيك. أشار المقال إلى أنه على الأقل بالنسبة للنساء ، فإن تناول البروبيوتيك يمكن أن يقلل بشكل فعال من خطر حدوث التهاب المسالك البولية. في الواقع ، أظهر تحليل عام 2018 بما في ذلك تسع تجارب سريرية أن أخذ البروبيوتيك كان له نفس تأثير تناول الأدوية الموصوفة لتهاب المسالك البولية.
ومع ذلك ، ركزت المقالة فقط على البكتيريا لاكتوباسيلوس كعامل بروبيوتيك النشط الأساسي. وبالتالي ، قد ترغب في اتخاذ خطوات لمعرفة ما إذا كان الزبادي المفضل لديك غير المحلى يحتوي على lactobacillus. للتحقق ، فقط انظر إلى الملصق لكلمة “Lactobacillus”. بدلاً من ذلك ، تعرف على ما إذا كان الزبادي (أو منتج الزبادي) يحتوي على “ثقافات حية ونشطة”.
كمية البقعة الحلوة من الزبادي غير المحلى لمنع عدوى المسالك البولية
ما مقدار الزبادي غير المحلى الذي يجب أن تأكله لتقليل فرصتك في التهاب المسالك البولية؟ قد توفر دراسة أجريت عام 2018 في المجلة التركية لأمراض المسالك البولية بعض التوجيهات. وجدت الدراسة أن استهلاك 1 مليار وحدة تشكيل مستعمرة (CFUs) من لاكتوباسيلوس يصل إلى مرتين في اليوم يمكن أن ينظم الميكروبيوتا المهبلية والمسولية للمرأة ، مما يوفر في نهاية المطاف الحماية ضد التهاب المسالك البولية.
ماذا تترجم مليار وحدات تصنيف CFU إلى من حيث الزبادي غير المحلى؟ تشير دراسة أجريت عام 2017 في التقدم في التغذية إلى أن وجبة تتراوح بين 150 إلى 250 ملليتر (حوالي 5 إلى 8 أوقية) تحتوي على ما يصل إلى مليار وحدات تصنيف. وفقًا لذلك ، قد يكون تناول كوب واحد من الزبادي معبأة مسبقًا كافيًا.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك تبديل عصير التوت البري لللبن. يمكنك دائمًا أن تأكل كلاهما لتكثيف جهودك ليقول وداعًا لأمراض المسالك البولية. ستحصل أيضًا على الجوانب الغذائية الأخرى لللبن ، مثل محتوى البروتين. يوفر كوب واحد حوالي 8.5 جرام من البروتين إلى نظامك.