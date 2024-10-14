مباراة فاصلة لجيتس تلاحق مهمة تاريخية بعد تغيير المدرب

عندما سمع حارس جيتس جون سيمبسون نبأ إقالة الفريق لروبرت صالح يوم الثلاثاء الماضي، استعاد ذكريات الماضي.

كان سيمبسون عضوًا في فريق 2021 Raiders، وهو الفريق الذي فقد مدربه الرئيسي، جون جرودن، خمس مباريات في ذلك الموسم.

لم يتم طرد غرودن، لكنه استقال بعد أن أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة له لغة عنصرية ومعادية للنساء ومعادية للمثليين.

قال سيمبسون في وقت لاحق من الأسبوع: “كان هذا أول شيء فكرت فيه”. “لقد كان من العدم. التغيير ليس ممتعًا أبدًا، ولكن عليك أن تستمر في ذلك في نهاية اليوم.

كان فريق Raiders 3-2 في ذلك الوقت وتولى منسق الفرق الخاصة Rich Bisaccia المسؤولية. ذهب بيساكيا 7-5 كمدرب مؤقت وقام لاس فيغاس بالتصفيات.

إنهم الفريق الوحيد الذي شارك في التصفيات في عصر Super Bowl بعد تغيير المدرب في الموسم.

آخر فريق فعل ذلك قبلهم كان فريق أويلرز عام 1961.

الآن، تحاول الطائرات مجاراة هؤلاء المغيرين.

فريق Jets هو 2-3 ولا يزال لديه آمال في التصفيات تحت قيادة المدرب المؤقت جيف أولبريتش، لكن التاريخ ضدهم عندما يتعلق الأمر بتغيير المدربين خلال الموسم.

في السنوات العشر الماضية، كان هناك 22 تغييرًا في التدريب خلال الموسم، وهؤلاء الغزاة هم الفريق الوحيد في التصفيات. لا يتم مقارنة التفاح بالتفاح لجميع تغييرات التدريب.

يحدث الكثير منها في وقت متأخر من الموسم عندما يتم إقصاء الفرق بالفعل أو إقصائها فعليًا من المنافسة في التصفيات. حدث بعضها مع بقاء مباراة أو اثنتين فقط في الموسم.

هناك ست حالات حدث فيها ذلك في أقل من ست مباريات في موسم واحد مثل تغيير Jets:

طرد الفهود مات رول في عام 2022 بنتيجة 1-4 وأنهى العام 7-10 تحت قيادة المدرب المؤقت ستيف ويلكس.

هؤلاء 2021 Raiders ذهبوا 10-7 تحت قيادة Bisaccia بعد طرد Gruden بنتيجة 3-2.

طرد فريق الصقور دان كوين في عام 2020 بنتيجة 0-5 وانتهوا بنتيجة 4-12 تحت قيادة المدرب المؤقت رحيم موريس.

طرد فريق تكساس بيل أوبراين في عام 2020 بنتيجة 0-4 وانتهوا بنتيجة 4-12 تحت قيادة المدرب المؤقت روميو كرينيل.

طرد فريق Dolphins جو فيلبين في عام 2015 بنتيجة 1-3 ثم أنهى العام 6-10 تحت قيادة المدرب المؤقت دان كامبل.

طردت واشنطن جاي جرودن في عام 2019 بسجل 0-5 وانتهى الفريق 3-13 تحت قيادة المدرب المؤقت بيل كالاهان.

هناك حالات أخرى حقق فيها المدرب المؤقت بعض النجاح بعد توليه المسؤولية في منتصف الموسم تقريبًا. ذهب جريج ويليامز 5-3 في عام 2018 مع براون بعد طرد هيو جاكسون.

قاد أنطونيو بيرس فريق رايدرز إلى النهاية 5-4 العام الماضي بعد استبدال جوش مكدانيلز.

ومع ذلك، فهي ليست عادة وصفة للنجاح.

التدخل الدفاعي للطائرات كان سولومون توماس أيضًا ضمن فريق 2021 Raiders.

“لقد كان الفضل كبيرًا لريتش بيساكيا والعمل الذي قام به معنا. قال توماس: “لقد آمن بنا”. “لقد وضع معيارًا لاجتماع المجموعة معًا وتولي اللاعبين قيادة الفريق وهذا ما حدث في النهاية. لقد أصبحنا فريقًا يقوده اللاعبون واجتمعنا معًا. بدلًا من لعب كرة القدم منفردًا، لعبنا كرة قدم جماعية ووجدنا طريقة لإنهاء الأمر. لقد كانت فترة انتقالية صعبة لكننا نجحنا فيها وهو نفس الشيء الذي نفعله هنا.

قال سيمبسون إنه يرى أوجه تشابه بين 2021 Raiders وهذه الطائرات.

قال سيمبسون: “أعتقد أن الأمر يتعلق بتماسك جميع اللاعبين معًا ثم وجود مدرب مثل المدرب بيساكيا ليكون بمثابة الغراء ويبقي الجميع على نفس الاتفاق”. “أشعر أن الأمر مشابه هنا. المدرب (Ulbrich) هو الصفقة الحقيقية. سيخبرك كيف هو وبعد ذلك سوف يحبك. هذا هو نوع ما تريد. لعب في هذا الدوري. لقد كان في هذا الدوري. سيكون الأمر جيدًا. أشعر أن المقارنة متشابهة.”

وقال توماس إن اللاعبين ليس لديهم خيار سوى المضي قدمًا الآن.

قال توماس: “الجزء الأصعب من الأمر هو أن صالح كان مدربًا رائعًا لنا”. “إنه رجل عظيم، رجل نحبه ونحترمه. لقد أعطانا كل ما لديه. هذا هو الجزء الصعب من الأمر لأننا جميعًا نحب المدرب صالح. نحن نقدره على الفرص التي قدمها لنا وكل ما قدمه لهذا الفريق. المضي قدمًا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. هذا هو الوحيد الذي يمكنك النظر إليه. لا يمكنك النظر إلى الماضي. لا يمكنك الخوض في هذا الأمر. علينا أن نركب خلف (Ulbrich). نحن نحب (أولبريتش). وهذا ما نفعله الآن.”