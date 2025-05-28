مبتدئين في نيكس في حالة من الفوضى مرة أخرى حيث يتغير تشكيلة التشكيلة هذه المرة

إنديانابوليس – الإزهار خارج الوردة مع تشكيلة البداية الجديدة.

ركض توم ثيبودو مدرب نيكس إلى وحدة البدء التي استخدمها في اللعبة 3 – إدراج ميتشل روبنسون بدلاً من جوش هارت.

ولكن هذه المرة ، حققت نتائج تقريبية في خسارة 130-121 لعبة 4 أمام Pacers ليلة الثلاثاء في Ginbridge Fieldhouse.

تخلفت تلك الوحدة من 16 إلى 11 لبدء المباراة قبل أن تخرج Karl-Anthony Towns مع 7:48 غادر في الربع الأول بعد أن حصل على خطأه الثاني.

ثم عندما عادت الوحدة على الأرض معًا لبدء الربع الثالث ، تخلى عن الجولة الفورية 7-0 لتتخلف عن 12 نقطة.

دخلت نيكس في نهاية الشوط الأول في الخمسة ، وعندما خرج روبنسون مع هارت مع 5:55 غادر في الربع الثالث ، تأخرت بثمانية.

وقال ثيبودو عن الوحدة: “من الواضح أن هناك بعض الأشياء الجيدة ، ولكن أيضًا الأشياء التي يتعين علينا القيام بها بشكل أفضل”. )

في اللعبة 3 ، كانت وحدة البداية زائد 1. لكن صراعات روبنسون يوم الثلاثاء تعني أن المجموعة لم تكن فعالة تقريبًا هذه المرة.

وكان فريق العمل ناقص 20.

لم يلعب على الإطلاق في الربع الرابع ، حيث اختار Thibodeau الذهاب مع هارت بدلاً من ذلك حتى أخرج.

قال روبنسون: “سأبدأ بنفسي”. “أشعر أنني بدأت بداية بطيئة ، خاصة في الشوط الأول. بدأت في التقاطها في الثانية. لا يمكنني السماح بذلك ، خاصة في ذلك الوقت الآن. يجب أن تكون أفضل من القفزة.”

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تحومت مشاكل المبتدئين على نيكس في مرحلة ما بعد الموسم. جني تغيير Thibodeau المكافآت لمباراة واحدة.

لكن ليلة الثلاثاء ، عادت المشكلة إلى العودة.