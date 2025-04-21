متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية إنديانا أقل من المتوسط ​​الوطني

وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، كان متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة لدولة إنديانا 74.6 عامًا في عام 2021. كان هذا أقل من متوسط ​​العمر المتوقع للبلاد ككل ، والذي كان 76.4 (لكل مركز السيطرة على الأمراض). كان متوسط ​​العمر المتوقع للرجال في إنديانا 71.8 سنة مقابل 77.5 سنة للنساء (عبر مراجعة السكان العالميين).

تشرح مراجعة السكان العالمية أنه في المتوسط ​​، يعيش الرجال الأمريكيون 76.1 عامًا ، بينما يمكن للمرأة أن تتوقع أن تعيش حوالي خمس سنوات ، مع متوسط ​​عمر 81.1 سنة. ينص هذا المصدر نفسه على أن هاواي كان لديه أطول متوسط ​​العمر المتوقع في عام 2021 في 81.5 سنة ، مع النساء اللائي يعيشن في المتوسط ​​84.3 سنة. من ناحية أخرى ، كان لدى ميسيسيبي أقصر متوسط ​​العمر المتوقع ، في 74.6 سنة. كان الرجال في الولاية أقصر عمر ، مع متوسط ​​العمر المتوقع يبلغ 71.4 سنة.

عدة عوامل يمكن أن تؤثر على معدل الشيخوخة ، بما في ذلك الوراثة ونمط الحياة. ومع ذلك ، يبدو أنه على الرغم من أن ولاية إنديانا قد حققت خطوات في تحسين جوانب معينة من صحة سكانها ، إلا أن هناك عوامل أخرى قضت على هذه المكاسب ، مما أدى إلى انخفاض عام في متوسط ​​العمر المتوقع.