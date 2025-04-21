متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية إنديانا أقل من المتوسط ​​الوطني

وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة لدولة إنديانا 74.6 عامًا في عام 2021. كان هذا أقل من متوسط العمر المتوقع للبلاد ككل ، والذي كان 76.4 (لكل مركز السيطرة على الأمراض). كان متوسط العمر المتوقع للرجال في إنديانا 71.8 سنة مقابل 77.5 سنة للنساء (عبر مراجعة السكان العالميين).
تشرح مراجعة السكان العالمية أنه في المتوسط ، يعيش الرجال الأمريكيون 76.1 عامًا ، بينما يمكن للمرأة أن تتوقع أن تعيش حوالي خمس سنوات ، مع متوسط عمر 81.1 سنة. ينص هذا المصدر نفسه على أن هاواي كان لديه أطول متوسط العمر المتوقع في عام 2021 في 81.5 سنة ، مع النساء اللائي يعيشن في المتوسط 84.3 سنة. من ناحية أخرى ، كان لدى ميسيسيبي أقصر متوسط العمر المتوقع ، في 74.6 سنة. كان الرجال في الولاية أقصر عمر ، مع متوسط العمر المتوقع يبلغ 71.4 سنة.
عدة عوامل يمكن أن تؤثر على معدل الشيخوخة ، بما في ذلك الوراثة ونمط الحياة. ومع ذلك ، يبدو أنه على الرغم من أن ولاية إنديانا قد حققت خطوات في تحسين جوانب معينة من صحة سكانها ، إلا أن هناك عوامل أخرى قضت على هذه المكاسب ، مما أدى إلى انخفاض عام في متوسط العمر المتوقع.
أدت الوفيات التي تعتيم المواد
وفقًا لتقارير محطة الإذاعة WKDQ-FM ، شهدت إنديانا تقدماً في الحد من الوفيات من أسبنتها الرئيسية للوفاة والسرطان وأمراض القلب ، حيث انخفضت وفيات السرطان بحوالي 14 ٪ ووفيات أمراض القلب بنسبة 10 ٪. ومع ذلك ، فقد تم إلغاء هذه التحسينات أكثر من إلغاؤها بسبب زيادة صارخة في الوفيات المتعلقة بالمواد المتعلقة بإدمان المخدرات ، والتي ارتفعت بأكثر من مزدوج خلال عقد من الزمان ، حيث وصلت إلى معدل وفاة قدره 41.0 لكل 100،000 شخص في عام 2021 (لكل مركز السيطرة على الأمراض).
ومع ذلك ، لاحظت WKDQ-FM أن الدولة أحرزت بعض التقدم في معالجة هذه المشكلة من خلال تدابير مثل تمويل المنظمات غير الربحية ، وإضافة Narcan إلى مواقع مختلفة ، وإجراء دراسات حول هذه القضية. ونتيجة لذلك ، في عام 2023 ، شهدت إنديانا ثاني أكبر انخفاض في الوفيات الجرعة الزائدة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).
يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة في زيادة متوسط العمر المتوقع
على الرغم من أن إحصائيات متوسط العمر المتوقع تخبرنا بشيء عن الصحة العامة الشاملة في منطقة جغرافية معينة ، فإن هذه الأرقام ليست مصيرك ببساطة لأنك تعيش هناك. هناك القليل الذي يمكنك القيام به من خلال اختيارات نمط حياتك لزيادة فرصك في العيش إلى سن مبكرة.
يمكن للمرء أن يبدأ من خلال الذهاب إلى النبات: تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك ، ولكنه منخفض في اللحوم الحمراء والمعالجة. يعد النشاط البدني أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في تطوير جسم أقوى وصحة ، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكري. تشمل خيارات نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول على عدم التدخين ، والحد من الكحول ، والحصول على نوم كاف (إليك مقدار النوم الذي تحتاجه على مدى سن 50 للشيخوخة الصحية) ، وشرب الكثير من الماء. أيضا ، لا تنسى صحتك العقلية. الأشخاص الذين يمارسون التفكير الإيجابي ويحافظون على الروابط الاجتماعية يميلون أيضًا إلى العيش لفترة أطول.