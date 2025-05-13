متى تزرع بذور العشب من أجل العشب المورق: هل يجب أن تفعل ذلك قبل أو بعد المطر؟

إن مراقبة توقعاتك المحلية والعمل حول المطر يعد خدعة رائعة لزراعة العشب من البذور. بمجرد اختيار بذور العشب ، يمكن أن يؤدي الحصول على هذا التوقيت المثالي إلى إحداث الفرق بين النضال غير المكتمل والعلامة المورقة. على الرغم من أن زراعة ما بعد المسار لها بعض الفوائد ، فإن أفضل فرصة مطلقة للنجاح هي البذرة قبل هطول أمطار خفيفة. يمنح هذا التوقيت البذور فرصة للاستقرار في التربة ، في حين أن الرطوبة الواردة تبدأ الإنبات دون الخوف من غسلها. إذا كان لديك هطول أمطار غزيرة مباشرة بعد البذر ، فهناك فرصة قوية لتشريد تلك البذور ، مما يخلق نموًا غير متساوٍ أو بقع أكبر بالقرب من مناطق الصرف الصحي. على الطرف الآخر من الطيف ، يتطلب الزراعة أثناء الجفاف سقيًا يدويًا ثابتًا ، لأن البذور تحتاج إلى رطوبة متسقة لتنبت.

إعداد التربة مهم مثل التوقيت. بمجرد أن تعرف أن المطر في طريقه ، خذ بعض الوقت لتشويش المنطقة التي تخطط للبذر أولاً. سيساعد ذلك البذور على الوصول إلى التربة بشكل أفضل ، مما يساعدهم على إنبات وخفض إمكانية حمل مياه الأمطار. يساعد زراعة الصباح الباكر أيضًا على الاحتفاظ بالماء ، حيث يوجد غالبًا المزيد من الندى في الهواء.