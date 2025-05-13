متى تزرع بذور العشب من أجل العشب المورق: هل يجب أن تفعل ذلك قبل أو بعد المطر؟

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متى تزرع بذور العشب من أجل العشب المورق: هل يجب أن تفعل ذلك قبل أو بعد المطر؟

إن مراقبة توقعاتك المحلية والعمل حول المطر يعد خدعة رائعة لزراعة العشب من البذور. بمجرد اختيار بذور العشب ، يمكن أن يؤدي الحصول على هذا التوقيت المثالي إلى إحداث الفرق بين النضال غير المكتمل والعلامة المورقة. على الرغم من أن زراعة ما بعد المسار لها بعض الفوائد ، فإن أفضل فرصة مطلقة للنجاح هي البذرة قبل هطول أمطار خفيفة. يمنح هذا التوقيت البذور فرصة للاستقرار في التربة ، في حين أن الرطوبة الواردة تبدأ الإنبات دون الخوف من غسلها. إذا كان لديك هطول أمطار غزيرة مباشرة بعد البذر ، فهناك فرصة قوية لتشريد تلك البذور ، مما يخلق نموًا غير متساوٍ أو بقع أكبر بالقرب من مناطق الصرف الصحي. على الطرف الآخر من الطيف ، يتطلب الزراعة أثناء الجفاف سقيًا يدويًا ثابتًا ، لأن البذور تحتاج إلى رطوبة متسقة لتنبت.

إعداد التربة مهم مثل التوقيت. بمجرد أن تعرف أن المطر في طريقه ، خذ بعض الوقت لتشويش المنطقة التي تخطط للبذر أولاً. سيساعد ذلك البذور على الوصول إلى التربة بشكل أفضل ، مما يساعدهم على إنبات وخفض إمكانية حمل مياه الأمطار. يساعد زراعة الصباح الباكر أيضًا على الاحتفاظ بالماء ، حيث يوجد غالبًا المزيد من الندى في الهواء.

العمل مع الطقس من أجل حديقة أفضل

إذا لم تتمكن من التنبؤ بتوقيت ما قبل المسار المثالي ، فإن بذرة ما بعد القرب تتمتع أيضًا بمزاياه. من الأسهل العمل مع التربة الرطبة وستساعد البذور على الالتزام بالأرض. الرطوبة أيضا تشجع الإنبات. ومع ذلك ، تأكد من الانتظار حتى تختفي البرك والسطح رطب ولكنه ليس موحلًا. يمكن أن تتسبب التربة المغلقة في الماء في تعفن الجذر في العشب الجديد ، حيث أن الرطوبة الزائدة تقلل من مستوى الأكسجين.

إذا لم يكن المطر في التوقع في أي وقت قريب ، فتأكد من سقي المناطق المصنفة حديثًا بنفسك. سيساعد استخدام إعداد رفيع في محاكاة الأمطار وتجنب إزاحة البذور الجديدة. إذا ، من ناحية أخرى ، ، يضرب المطر غير المتوقع يوميًا أو يومين بعد أن قمت ببث العشب الخاص بك ، انتظر حتى ينتهي والتحقق من أي إزاحة ، ثم إعادة تسريع المناطق المتأثرة. مع وجود العديد من تقنيات البذر في العشب المختلفة لساحتك هناك ، فإن العمل مع المطر وتسخير الري الطبيعة هو وسيلة رائعة لإعطاء الحديقة المصنفة حديثًا بداية قوية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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