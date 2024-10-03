مخاطر عدم استخدام الأدوات المناسبة لشحذ سكاكينك

عندما تكون بالخارج وتجد أن سكينك يجب أن تكون أكثر حدة – وهو ما يحدث في كل مرة تقريبًا بالنسبة لمعظمنا – يبدو الحل بسيطًا بما فيه الكفاية: شحذها بشكل ميداني. من الناحية المثالية، هذا يعني كسر كل معداتك وإصلاحها. ولكن اتضح أنه ليس كل شخص يتجول بجيب مليء بأحجار الشحذ وقضبان الشحذ، لذلك قد تضطر إلى الارتجال. يمكنك شحذ السكين بجميع أنواع الأغراض اليومية، بدءًا من ورق الصنفرة وحتى أكواب القهوة. ولكن هناك بعض الجوانب السلبية التي تستحق الاهتمام بها، والفشل في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الشفرة – أو ما هو أسوأ من ذلك، تلف اليد.
وفقًا لمعظم الحسابات، فإن الطريقة الصحيحة لشحذ السكين (حتى لو كانت نموذجًا مفيدًا) هي استخدام إما حجر شحذ مزدوج الجوانب أو اثنين منهما لزيادة دقة الحبيبات. (لاحظ أن شحذ السكين المسنن هو عملية مختلفة تمامًا.) ابدأ برسم علامة دائمة على جزء النصل الذي تتوقع إزالة المادة منه حتى تتمكن من قياس تقدمك عند اختفائه. الآن، قم بتشحيم الحجر بالماء أو الزيت، ثم ضع الشطبة عليه وادفع السكين بعيدًا أو اسحبه نحوك 50 إلى 100 مرة. بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدم أداة جلدية لإزالة الحواف وتلميع حافة الشفرة.
لكن لا يمكنك دائمًا القيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة. نظرًا للقوة الإضافية المطلوبة لاستخدام سكين غير حاد، يكون الشحذ أكثر خطورة. وعندما تحتاج إلى شحذ الشفرة، فإنك تضطر أحيانًا إلى إيجاد حل أقل من مثالي. الحيلة هي عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة من استخدام سكين غير حاد.
مخاطر الشحذ المرتجل
تتضمن الطرق المرتجلة لشحذ السكين استخدام ورق الصنفرة (أحيانًا مع لوحة ماوس تحتها)، والجزء السفلي غير المزجج من كوب القهوة الخزفي، وحجر مسطح، والحافة العلوية لنافذة سيارتك. عندما تكون بعيدًا عن طاولة العمل، يمكنك أيضًا استخدام حزام قديم لتمرير شفرة سكينك، والذي من المفترض أن يعمل بشكل جيد. يمكن التحكم في كل هذه الأمور بشكل أو بآخر (إذا كنت حذرًا، يمكنك جعل السكين أكثر حدة بدلًا من أن تكون باهتة بشكل عام)، ولكنها ليست مثالية. يعتبر حجر المشحذ أكثر كفاءة، إما لأنه يؤدي المهمة بشكل أسرع أو بشكل أكثر توازنا. يمكن للسيراميك إزالة الكثير من المواد، مما يتيح لك شحذ الشفرة وتثذيبها بالتناوب حتى تتوقف عن استخدام أي سكين متبقي لديك. وبما أن الحجر المسطح ربما لا يكون مسطحًا تمامًا، فمن غير المرجح أن تحصل على شطب متساوٍ جدًا.
قد تؤدي أي من هذه الطرق إلى إتلاف الشفرة بالرقائق أو التفاوت العميق أو حتى تليين الفولاذ عن طريق إتلاف مزاجه – مما يزيد من صعوبة استخدامه وشحذه بشكل صحيح لاحقًا. والأسوأ من ذلك هو أن استخدام مبراة ذات سطح غير متساوٍ أو غير مناسب يمكن أن يتسبب في انزلاقك أثناء انتقالك من احتكاك أكثر إلى احتكاك أقل. هذه هي بالضبط المشكلة التي تجعل السكين الباهت خطيرًا، ومن غير المنطقي مضاعفة المشكلة أثناء محاولتك حلها. وزن المخاطر والمكافآت والمضي قدما بحذر. وتذكر أن هناك خطوة واحدة بسيطة يمكنك اتخاذها للتخلص من الحاجة إلى الشحذ الميداني، أو على الأقل تأخيرها: احصل على سكين حاد آخر في متناول يدك.