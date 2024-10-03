مخاطر عدم استخدام الأدوات المناسبة لشحذ سكاكينك

عندما تكون بالخارج وتجد أن سكينك يجب أن تكون أكثر حدة – وهو ما يحدث في كل مرة تقريبًا بالنسبة لمعظمنا – يبدو الحل بسيطًا بما فيه الكفاية: شحذها بشكل ميداني. من الناحية المثالية، هذا يعني كسر كل معداتك وإصلاحها. ولكن اتضح أنه ليس كل شخص يتجول بجيب مليء بأحجار الشحذ وقضبان الشحذ، لذلك قد تضطر إلى الارتجال. يمكنك شحذ السكين بجميع أنواع الأغراض اليومية، بدءًا من ورق الصنفرة وحتى أكواب القهوة. ولكن هناك بعض الجوانب السلبية التي تستحق الاهتمام بها، والفشل في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الشفرة – أو ما هو أسوأ من ذلك، تلف اليد.

وفقًا لمعظم الحسابات، فإن الطريقة الصحيحة لشحذ السكين (حتى لو كانت نموذجًا مفيدًا) هي استخدام إما حجر شحذ مزدوج الجوانب أو اثنين منهما لزيادة دقة الحبيبات. (لاحظ أن شحذ السكين المسنن هو عملية مختلفة تمامًا.) ابدأ برسم علامة دائمة على جزء النصل الذي تتوقع إزالة المادة منه حتى تتمكن من قياس تقدمك عند اختفائه. الآن، قم بتشحيم الحجر بالماء أو الزيت، ثم ضع الشطبة عليه وادفع السكين بعيدًا أو اسحبه نحوك 50 إلى 100 مرة. بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدم أداة جلدية لإزالة الحواف وتلميع حافة الشفرة.

لكن لا يمكنك دائمًا القيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة. نظرًا للقوة الإضافية المطلوبة لاستخدام سكين غير حاد، يكون الشحذ أكثر خطورة. وعندما تحتاج إلى شحذ الشفرة، فإنك تضطر أحيانًا إلى إيجاد حل أقل من مثالي. الحيلة هي عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة من استخدام سكين غير حاد.