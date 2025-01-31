مدرسة ماك آرثر الثانوية تمهد الطريق في مصارعة الفتاة في لونغ آيلاند

في غرفة المصارعة في الجزء الخلفي من صالة MacArthur High School ، ستجد فريق المصارعة الفتيات المؤلف من 17 عضوًا يشحون حرفته.

لن يكون من غير المألوف أن تجد الموسيقى التي تصطدم حيث تقترن الفتيات بالعمل في حركة أو تشغيل لفات حول الغرفة لتبرد من ممارسة طويلة.

على الرغم من أن المشهد قد يبدو وكأنه عمل ليوم واحد لأي فريق رياضي في المدرسة الثانوية ، فإن فريق المصارعة للبنات في مدرسة Long Island الثانوية في ضاحية نادرة.

بينما كانت المصارعة في المدارس الثانوية-ومصارعة المدارس الثانوية للفتيات ، على وجه الخصوص-تنمو في جميع أنحاء البلاد ، كان ماك آرثر أول فريق للمصارعة في مدرسة ثانوية في مقاطعة ناسو.

من التمييز أن الفريق – الذي يدربه نيك راوسنبرجر وترافيس كوكسي ، وقد فخر كبير غابي شيختمان – طوال موسمه الأول.

وقال شيشتمان: “أعتقد أن المصارعة الفتيات تُرى في ضوء جديد”. “أعتقد أن المصارعة النسائية تنمو في جميع أنحاء البلاد ، وخاصة في لونغ آيلاند. والآن بعد أن كانت هناك فرق فتيات متطورة ، أعتقد أن وصمة العار حول المصارعة النسائية تتناقص حقًا. ”

في مقاطعة ناسو ، تعد MacArthur و Uniondale High School هي فرق المصارعة الوحيدة للفتيات على مستوى المدارس الثانوية ، وفي سوفولك ، هناك خمسة فرق فتيات في المدارس الثانوية.

يشمل برنامج MacArthur فتيات ليس فقط من المنطقة ، ولكن أيضًا من مدارس أخرى مثل JFK Bellmore و Farmingdale و Syosset و Mepham و Herricks و Seaford.

إنه مزيج من الرياضيين الذين تتراوح مهاراتهم من المشاركة في الرياضة في سن مبكرة لأولئك الذين صعدوا إلى حصيرة لأول مرة.

يمكن أن تختلف مقدماتهم للرياضة من وجود أحد أفراد الأسرة أو صديقًا يتنافس على سماع مجرد إعلان في المدرسة والرغبة في تجربة شيء جديد ، ولكن بغض النظر ، فإن شغف المصارعة واضح.

وقال جونيور جوستين تشنغ ، الذي يحضر مدرسة سيفورد الثانوية وحصل على الرياضة للمرة الأولى هذا العام: “إنه جزء من حياتي الآن وأنا أحبها كثيرًا”.

أصبحت مصارعة الفتيات واحدة من أسرع الرياضات في المدارس الثانوية في البلاد مع زيادة عدد المشاركين في كلا الجنسين.

في نيويورك ، كانت هناك زيادة بنسبة 63 في المائة في مشاركة الفتيات في المدارس الثانوية من العام الدراسي 2023-24 إلى العام الدراسي الحالي ، وفقًا للبيانات المقدمة إلى المنشور من قبل NYSPHSAA.

على الصعيد الوطني ، قفز عدد الفتيات المشاركات في المصارعة في المدارس الثانوية إلى 50000 في عام 2023 ، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أسوشيتيد برس.

في عامها الأول ، لم يتنافس ماك آرثر في لقاءات مزدوجة ، وبدلاً من ذلك يدخل بطولات المصارعة للفتيات في لونغ آيلاند ، في مقاطعة سوفولك بشكل أساسي.

وقال راوسنبرجر إنه تنافس في بطولات في هنتنغتون ، باي شور وكوبايجايت.

سوف يتنافس البرنامج في بطولة Nassau County Girls Wrestling في نهاية هذا الأسبوع ، و Rausenberger واثق من أنه سيكون لديه العديد من المصارعين المؤهلين للحصول على مكان في بطولة الدولة.

لاحظ أعضاء الفريق التأثير الذي أحدثه البرنامج في تشجيع الفتيات الأخريات على المشاركة في هذه الرياضة.

وقال غوري شارما ، طالبة من الفتيات ، “هناك أيضًا مجموعة من الفتيات الأصغر سناً الذين يأتون إلى البطولات والأخوة الأصغر سنا ، وسيحبن ، مثل ، مجموعة من الفتيات ، مثل كونهن قويات ، وهي تلهمها بالتأكيد”. Herricks. “أعرف الكثير من الفتيات من مدرستي ، وهم يأتون إلي ، وهم ليسوا مهتمين بالمصارعة ، لكنهن مثل ،” أنت رائع جدًا “. هذا مثل فتح الباب ، مثل ، “أريد أن أجرب هذا”. خاصةً عندما كنت في الصف السادس ، لم أكن أعرف حتى ماهية المصارعة. وأنا فقط ، مثل ، اكتشفته يومًا ما. ”

وقالت صوفيا لومباردو ، وهي طالبة من فيرنجديل: “أعتقد أن لدينا في العام المقبل بالتأكيد المزيد من الفتيات لأننا نتعرف على المزيد الآن”. “فقط بكلمة شفهية من جميع الفتيات من مناطق مختلفة. لذلك آمل حقًا أن ينمو هذا الفريق في الموسم المقبل. ”

هذا هو الأمل في Rausenberger ، الذي تعد ابنته عضوًا في الفريق ويتصور أن برنامج MacArthur هو نقطة انطلاق لفرق المدارس الثانوية الأخرى للفتيات في المقاطعة.

وقال: “الهدف من ذلك هو جعل هؤلاء الفتيات يعرفن أنه من المقبول أن تأتي إلى هنا ومن ثم نأمل أن تجرب فتيات أخريات من مدرستك في السنوات القادمة”. ثم يأتي ما يكفي منهم حيث يمكنهم الانفصال ويصبحون فريقهم الخاص.

هكذا يمكننا المساعدة في تنمية هذا. كما تعلمون ، أولاً وقبل كل شيء ، وأهم شيء ، هو فقط السماح للفتيات بالخروج من هناك ، “لا أعرف ما إذا كنت أرغب في تجربتها لأنها وصمة عار على أنها رياضة رجل ، تعال أعطها رصاصة. تعال وألقي نظرة عليه. قد يعجبك. هذا نوع من الفلسفة التي لدي. ”