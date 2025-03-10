مدينتي Karl-Anthony Karl-Anthony التي تمتلئ بحكمة من باتريك إوينج

لوس أنجلوس-تاونز كارل أنطثوني تتعلم من واحدة من أفضل-باتريك إوينج.

“كيف مخدر هذا -؟ قالت المدن: “إنه مخدر مثل الجحيم”. “البركة وحقيقة أنني أستطيع أن أقول إنني كنت في حافلة مع باتريك إوينغ وأذهب إلى الألعاب ونتحدث عن حفنة ونكون حول أسطورة من هذا القبيل.

“أنت تتعلم دائمًا قليلاً هنا ثم تطلب منه هذه المساعدة وكان في المواقف ، خاصة هنا في نيويورك. لذا فإن حكمته لا تقدر بثمن ومن الواضح أن لعبته على مستوى قاعة المشاهير. لذا فإن الحصول على فرصة للجلوس معه ، والتحدث معه عن كرة السلة ، حول ما يمكنني فعله لأكون أفضل من مكاني ، أمر رائع. “

حضر إوينج ، الذي تم تعيينه كمستشار لتدريب نيكس قبل الموسم ، كلا المباراتين في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي – خسائر أمام ليكرز وكليبرز – وكانت في ممارسة يوم الأحد.

لقد ذهب إلى عدة مسابقات للمنزل والطرق خلال موسمه الأول مع الامتياز.

“باتريك لديه كل أنواع الخبرة. وقال توم ثيبودو: “بعد أن لعب في نيويورك ، أعتقد أن فهم نيويورك ، والفوز على مستوى عالٍ للغاية”. “لسوء الحظ ، لم يفز ببطولة ، لكنه لاعب في البطولة ، رأيت ما فعله كل يوم. لحمل امتياز بالطريقة التي فعلها لمدة 15 عامًا ، يقول الكثير عنه “.

غادر جالين برونسون ، الذي عانى من التواء الشديد في الكاحل الأسبوع الماضي ، الفريق لبقية رحلة الطريق لمواصلة شفائه.

يلعب فريق Knicks ثلاث مباريات أخرى في الرحلة – في Sacramento و Portland و Golden State.

قال نيكس إنهم سيقدمون تحديثًا عن الإصابة في حوالي 21 مارس.

بينما يستعد Knicks لتوقيع المخضرم PJ Tucker على عقد مع الأمل في إضافة المتانة والقيادة ، قام مايلز McBride بالرد على فكرة أن الفريق فقد بعض تلك الصفات من تشكيلة الموسم الماضي.

قال ماكبرايد: “أعتقد أن فريقنا الآن صعب للغاية”. “طوال الموسم بأكمله ، حققنا بعض الانتصارات العظيمة ، وبعض الفوز الصادق في القتال ، وتوقفنا عندما نحتاج إلى التوقف. أي شخص يضيف إليه سيكون رائعًا “.

لم تكن صفقة تاكر رسمية حتى الآن حتى ليلة الأحد.

يعتقد نيكس أنه سيضيف شخصية من نوع المنفذ ، لكن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا لم يلعب طوال الموسم.

على افتراض أن عقد Tucker الذي يستمر 10 أيام يبدأ الاثنين قبل تمييزه ضد الملوك ، فسيكون مؤهلاً لخمس مباريات.

ثم يمكن لـ Knicks توقيعه على عقد آخر لمدة 10 أيام ، أو التنازل عنه ، أو توقيعه على صفقة لبقية الموسم.

“في أي وقت يمكنك الحصول على طبيب بيطري ، وفي وقت ما يمكنني أن أتذكر مدى فتك في الزاوية 3 ، رقم 1 في الدوري ،” تبدو الفكرة رائعة “.