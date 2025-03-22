مساحة تخزين مجانية مع رف أحذية مثبت على الحائط يسهل DIY

هناك الكثير لنحبه حول مجموعة متنوعة من الأحذية ، والاستثناء الرئيسي هو المساحة التي يستهلكها. أثناء شراء المزيد من الأزواج ، يجب أن تكون مبدعًا مع حلول التخزين الخاصة بك ، أو أنك ستتعثر مع فوضى مختلطة من خزانة الأحذية ولا مجال لوضع أي شيء آخر. لذا ، كيف تتعامل مع المشكلة؟ هل تختار حلًا خاليًا من الزخرفة ، مثل استخدام الورق المقوى للاختراق السهل تخزين الأحذية لتنظيم خزانة الخاص بك في قرصة؟ أو هل بذلت جهدًا إضافيًا نحو إصلاح يعمل على تحسين التخزين ، ويبدو رائعًا ، وتوفر براعة غير محدودة؟ إذا كان هذا الأخير يبدو جيدًا بالنسبة لك ، فقد يكون رف الأحذية المثبت على الحائط مجرد DIY.

يستخدم رف الأحذية المثبت على الحائط حتى التمسك وفرز وعرض حذائك رأسياً على الحائط والخروج من الطريق. إنه يشبه لوح Pegboard العملاق ، مما يخلق مظهرًا أنيقًا وأحد الحد الأدنى مع كل المرونة لتناسب احتياجاتك. تجلس الأوتاد على طائرة من الخشب الرقائقي المليء بالفتحة يمكنك حجمها للجلوس على أي منطقة جدار مجانية في الغرفة. الغراء الأوتاد في غراء خشب PVA القياسي أو اتركها فضفاضة. من خلال عدم الالتزام بالأوتاد بشكل دائم في ثقوبهم ، يمكنك إضافة وإزالة وإعادة ترتيبها لتناسب تشكيلة متغيرة من الأحذية بأحجام مختلفة. مع القليل من الزخرفة وبعض الوظائف الإضافية ، مثل الرفوف والسلال ، يمكنك حتى جعل هذا يفعل المزيد لتلبية احتياجات مؤسستك في جميع أنحاء المنزل.