مساحة تخزين مجانية مع رف أحذية مثبت على الحائط يسهل DIY

هناك الكثير لنحبه حول مجموعة متنوعة من الأحذية ، والاستثناء الرئيسي هو المساحة التي يستهلكها. أثناء شراء المزيد من الأزواج ، يجب أن تكون مبدعًا مع حلول التخزين الخاصة بك ، أو أنك ستتعثر مع فوضى مختلطة من خزانة الأحذية ولا مجال لوضع أي شيء آخر. لذا ، كيف تتعامل مع المشكلة؟ هل تختار حلًا خاليًا من الزخرفة ، مثل استخدام الورق المقوى للاختراق السهل تخزين الأحذية لتنظيم خزانة الخاص بك في قرصة؟ أو هل بذلت جهدًا إضافيًا نحو إصلاح يعمل على تحسين التخزين ، ويبدو رائعًا ، وتوفر براعة غير محدودة؟ إذا كان هذا الأخير يبدو جيدًا بالنسبة لك ، فقد يكون رف الأحذية المثبت على الحائط مجرد DIY.
يستخدم رف الأحذية المثبت على الحائط حتى التمسك وفرز وعرض حذائك رأسياً على الحائط والخروج من الطريق. إنه يشبه لوح Pegboard العملاق ، مما يخلق مظهرًا أنيقًا وأحد الحد الأدنى مع كل المرونة لتناسب احتياجاتك. تجلس الأوتاد على طائرة من الخشب الرقائقي المليء بالفتحة يمكنك حجمها للجلوس على أي منطقة جدار مجانية في الغرفة. الغراء الأوتاد في غراء خشب PVA القياسي أو اتركها فضفاضة. من خلال عدم الالتزام بالأوتاد بشكل دائم في ثقوبهم ، يمكنك إضافة وإزالة وإعادة ترتيبها لتناسب تشكيلة متغيرة من الأحذية بأحجام مختلفة. مع القليل من الزخرفة وبعض الوظائف الإضافية ، مثل الرفوف والسلال ، يمكنك حتى جعل هذا يفعل المزيد لتلبية احتياجات مؤسستك في جميع أنحاء المنزل.
كيفية تجميع رف الأحذية المثبت على الحائط
يمكنك بناء رف ربط مثبت على الحائط مع خشب رقائقي سميك أو MDF أو OSB (على سبيل المثال ، الخشب الرقائقي بوصة). احصل على أرقى القطع الممكنة ، احترق على اختيار قطعة جيدة من الخشب الرقائقي لمشروعك. يمكنك أيضًا استخدام عدة قطع من الخشب الأبعاد ، وتكديسها أفقياً لملء الحائط من أعلى إلى أسفل.
قم بإنشاء شبكة منظمة من الثقوب متباعدة رأسياً وأفقياً. ضع في اعتبارك طول حذائك وطولهم وكيف تريد تخزينها للتخطيط للمسافات الأكثر عملية. للنظافة ، حافظ على فجوة متساوية من الحواف العلوية والسفلية والجانبية. قياس ارتفاع اللوحة وقسم الطول على العدد المطلوب من الثقوب. حدد التباعد على جانبي اللوحة ، وقم بإطلاق خط بينهما لتصطف صفوفك. كرر العملية بعرض الأعمدة الزوجية. ثم ، ثقوب الحفر حيث تتقاطع خطوط الشبكة.
باستخدام بتات الحفر المناسبة ، مثل بتات فورستنر ، فإن ثقوب الحفر التي تطابق عرض مسانك الخشبية لتناسب دافئ. لمنع المسيل للدموع في الخشب ، حفر الثقوب في منتصف الطريق وقلب اللوحة على الحفر من الجانب الآخر. إذا كنت تستخدم لوحات متعددة ، فيمكنك قطع الثقوب في اللوحة الأولى ثم وضعها على اللوحات الأخرى كقالب ، مع تجنب الحاجة إلى إعادة التباعد لكل لوحة. قم بقطع مساميرك إلى طول قابلة للخدمة (حوالي 6 أو 7 بوصات) ، ولوحك جاهز للتثبيت.
تثبيت وتخصيص رف أحذية أكثر وظيفية
لديك جميع أنواع الخيارات عندما يتعلق الأمر بإعداد رف الأحذية المثبت على الحائط ، بدءًا من كيفية إرفاقه بالجدار. يتمثل أحد الخيارات السهلة في تثبيت بعض مسامير البناء الطويلة عبر اللوحة وإلى الأزرار ، والتي ستكون حاسمة في الاحتفاظ بالوزن. إذا لزم الأمر ، يمكنك المسمار في دريوال باستخدام مرساة. نظرًا لأن المراسي عمومًا تصل إلى بضع مئات من الجنيهات على الأكثر ، واختر أكثر الأنواع الممكنة للخدمة الشاقة ، وكن حذرًا من مقدار الوزن الذي تضيفه إلى لوحك. اعتمادًا على جودة الخشب ، فكر في الصنفرة ورسم اللوحة للحصول على ترقية جمالية قبل التثبيت.
يمنحك ترتيب PEG كبير الحجم طرقًا متعددة لتخزين الأحذية وغيرها من العناصر التي تحتاجها للحفاظ عليها في مكان قريب. قم بإلصاق الأوتاد في حذائك للسماح لهم بالتدخل ، أو الوقوف على الأحذية عبر اثنين من الأوتاد مثل شاشة المتجر. لمزيد من التنوع ، يمكنك قطع ألواح الخشب للراحة عبر الأوتاد كرفوف ، وهو حل رائع للكعب. ارفع الرفوف عالية من الأرض ، ويمكنك تخزين حذائك على الأوتاد الأعلى أثناء استخدام الصف السفلي لتعليق العناصر الأخرى. A Pegboard هو بديل Tree البديل HTGV Jonathan Scott يحب تحسين التخزين المعلق ، ويمكنك توظيفه بشكل أكبر لتعليق المحافظ والمظلات وحقائب الظهر وغيرها من الضروريات بالقرب من المدخل. مثل اللوح القياسي ، يمكن لهذا الإعداد أيضًا إدارة الملحقات المعلقة مثل السلال والصناديق ذات السنانير المرفقة لوضعها في أي مكان على الحائط.