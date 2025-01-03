مساوئ تركيب سياج سلكي للدجاج لتوفير المال

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع شخصًا ما إلى تركيب سياج من سلك الدجاج في فناء منزله. في حين أنه يمكن أن يكون مفيدًا لاحتواء الدجاج إذا كان لديك، ويستخدم عادة لإحاطة حظائر الدجاج، إلا أنه يمكن أيضًا تركيبه لتطويق الحديقة أو الفناء الخلفي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها إبعاد بعض الحيوانات، على الأقل إلى حد ما، ولكنها أكثر ملاءمة لاحتواء الدجاج البالغ داخل منطقة معينة. يمكن استخدامه أيضًا كتعريشة لزراعة النباتات أو كحارس للأشجار. في معظم الأحيان، يكون تركيب سلك الدجاج سهلًا إلى حد ما، وقد يكون من المفيد التفكير فيه إذا كنت تبحث عن أفكار سياج بأسعار معقولة لتطويق حديقتك.
على الرغم من المزايا الواضحة، إلا أن سلك الدجاج له عيوبه. سواء كان الغرض منه هو حظيرة الدجاج، أو البستنة، أو أي شيء آخر تمامًا، فإن سلك الدجاج يفتقر إلى المتانة وطول العمر. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن سلك الدجاج يمكن أن يمنع الغزلان من تدمير حديقتك ويوفر بعض وسائل الحماية الأخرى، إلا أنه يحمي جزئيًا فقط من الآفات والحيوانات.
الأسوار السلكية للدجاج تفتقر إلى المتانة والحماية
يفتقر سلك الدجاج إلى المتانة، وعلى الرغم من أنه قد يعمل بشكل جيد في البداية، إلا أنه لن يدوم تقريبًا لمدة طويلة مثل خيارات السياج الأخرى. على الرغم من كونها مصنوعة من الفولاذ المجلفن ومحمية بطبقة من أكسيد الزنك، إلا أنها ستبدأ في الصدأ في وقت أقرب مما قد تتوقعه، وربما في أقل من عامين إلى أربعة أعوام. مع وجود الكثير من الرطوبة أو الشتاء البارد، سوف تتدهور المادة، وبمجرد أن يحدث ذلك، ستبدأ أيضًا في التكسر والاهتزاز. وقد يصبح الأمر خطيرًا بمجرد أن تبدأ الأسلاك في البروز. يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق والسقوط ويمكن أن يشكل خطراً على الأطفال والحيوانات الأليفة القريبة منه. على الرغم من أنه سهل إلى حد ما، إلا أن تركيب سلك الدجاج قد يكون صعبًا أيضًا في بعض النواحي، لأنه يمكن أن يتشابك بسهولة.
هناك مشكلة رئيسية أخرى تتعلق بأسلاك الدجاج وهي أنها لا تعمل بشكل مثالي لإبعاد المخلوقات عن الفناء. يمكن للعديد من الحيوانات لصق مخلبها عبر السياج أو المرور عبر الفجوات الكبيرة ويمكن ثني السلك. من غير المرجح أن يتم إبعاد حيوانات الراكون والقوارض بالإضافة إلى خيارات المبارزة البديلة. قد يهرب صغار الدجاج من خلال الفجوات أيضًا. في حين أنه يوفر بعض الحماية للدجاج أو الحديقة أو الفناء الخلفي، إلا أن استخدامه محدود للغاية.