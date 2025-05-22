مسحوق البروتين المكون من 3 أدوات يمكنك صنعه في المنزل (ولكن هل هو أكثر صحة من المتجر؟)

مساحيق البروتين هي وسيلة سريعة ومريحة لتعزيز تناول البروتين. في هذه الأيام ، لديك خيارات أكثر من العودة في عصر أرنولد عندما كان كل شيء عن مصل اللبن. على الرغم من أن مصل اللبن لا يزال هو الذهاب إلى بناء العضلات ، فإن بعض الناس يختارون الكازين إذا كانوا يريدون شيء أبطأ هضمه ، أو بروتين نباتي مصنوع من أشياء مثل البازلاء أو الكينوا. لديك أيضًا الكثير من خيارات النكهة خارج الفانيليا والشوكولاتة.

ومع ذلك ، لنكن حقيقيين: يمكن أن تكون بعض هذه المساحيق الثمن. ونظرًا لأن المكملات الغذائية لا تنظمها إدارة الأغذية والعقاقير ، فمن الصعب معرفة ما تحصل عليه بالضبط (إليك بعض من أفضل وأسوأ ماركات مسحوق البروتين). تم العثور على بعض المساحيق لاحتواء المعادن الثقيلة والأشياء الأخرى التي ربما لا تريدها في جسمك (أم ، بريق صالح للأكل؟).

إذا كنت تبحث عن بديل أنظف ، فيمكنك صنع مسحوق البروتين النباتي الخاص بك في المنزل باستخدام مكونات مثل القنب وشيا وبذور اليقطين. قد لا يحزم الكثير من البروتين لكل مغرفة مثل حوض مصل اللبن العملاق ، ولكنه يوفر مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تكون رائعة لصحتك العامة.