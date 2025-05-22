مسحوق البروتين المكون من 3 أدوات يمكنك صنعه في المنزل (ولكن هل هو أكثر صحة من المتجر؟)

مساحيق البروتين هي وسيلة سريعة ومريحة لتعزيز تناول البروتين. في هذه الأيام ، لديك خيارات أكثر من العودة في عصر أرنولد عندما كان كل شيء عن مصل اللبن. على الرغم من أن مصل اللبن لا يزال هو الذهاب إلى بناء العضلات ، فإن بعض الناس يختارون الكازين إذا كانوا يريدون شيء أبطأ هضمه ، أو بروتين نباتي مصنوع من أشياء مثل البازلاء أو الكينوا. لديك أيضًا الكثير من خيارات النكهة خارج الفانيليا والشوكولاتة.
ومع ذلك ، لنكن حقيقيين: يمكن أن تكون بعض هذه المساحيق الثمن. ونظرًا لأن المكملات الغذائية لا تنظمها إدارة الأغذية والعقاقير ، فمن الصعب معرفة ما تحصل عليه بالضبط (إليك بعض من أفضل وأسوأ ماركات مسحوق البروتين). تم العثور على بعض المساحيق لاحتواء المعادن الثقيلة والأشياء الأخرى التي ربما لا تريدها في جسمك (أم ، بريق صالح للأكل؟).
إذا كنت تبحث عن بديل أنظف ، فيمكنك صنع مسحوق البروتين النباتي الخاص بك في المنزل باستخدام مكونات مثل القنب وشيا وبذور اليقطين. قد لا يحزم الكثير من البروتين لكل مغرفة مثل حوض مصل اللبن العملاق ، ولكنه يوفر مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تكون رائعة لصحتك العامة.
الفوائد الصحية لهذا مسحوق البروتين القائم على البذور
يتكون مسحوق البروتين القائم على البذور مع كوب من بذور شيا ، وكوب من بذور القنب ، و ¼ كوب من بذور اليقطين الخام. توفر وجبة 2-TableSpoon 141 سعرة حرارية وحوالي 7 جرام من البروتين. هذا مجرد بروتين أكثر بقليل في بيضة. ستجد أيضًا أن مسحوق البروتين يحتوي على 7 من 9 أحماض أمينية أساسية لمساعدة جسمك على تصنيع العضلات وإصلاحها.
ما يجعل مسحوق البروتين محلي الصنع صحية للغاية هو الدهون غير المشبعة. يوفر هذا الحصة 72 ٪ من أوميغا 3s لهذا اليوم. لا تحسب أوميغا 3s كجزء من كومة بناء القوة. وفقًا لمراجعة 2023 في العناصر الغذائية ، يمكن أن تساعد أوميغا 3s جسمك على التعافي من التهاب التمرين ودعم إصلاح العضلات. كلما كان الانتعاش بشكل أسرع ، كلما كان بإمكانك العمل في وقت لاحق.
ما لن تفتقده في مسحوق البروتين النباتي هذا هو الصوديوم. يمكن أن تضيف مساحيق بروتين مصل اللبن النكهة حوالي 200 ملليغرام من الصوديوم ، في حين أن بعض مساحيق البروتين النباتي المفضلة لديك يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 430 ملليغرام من الصوديوم. هذا ليس رائعًا إذا كنت تحاول مشاهدة ضغط الدم. تحتوي هذه النسخة المحلية الصنع البسيطة على أقل من ملليغرام من الصوديوم بعد 244 ملليغرام من البوتاسيوم و 33 ٪ من قيمتك اليومية للمغنيسيوم. نظرًا لأنه بدون نكهة ، يمكنك إضافة هذا إلى وصفات لتعزيز البروتين والدهون الصحية مع الحفاظ على مستويات الصوديوم منخفضة.
كيفية صنع مسحوق البروتين 3-hedredient
يأتي مسحوق البروتين هذا بسرعة باستخدام طاحونة التوابل أو خلاط عالي الطاقة مع إعداد النبض. لتجنب صنع معجون عن طريق مزج البذور ، ونبضات النبض من البذور في وقت واحد ودمجها في حاوية محكمة الإغلاق. نظرًا لأن مسحوق البروتين لا يحتوي على أي مواد حافظة ، تأكد من تخزينه في الثلاجة واستخدامه في غضون أسبوعين. كما ستبقى جديدة في الفريزر لمدة شهرين.
لمزيد من الألياف ، يمكنك استبدال كوب من بذور الكتان لبذور شيا لتمنحك أكثر من 3 غرامات من الألياف مع الحفاظ على نفس كمية البروتين. لمزيد من مضادات الأكسدة والنكهة ، حاول إضافة مسحوق الكاكاو الخام (حوالي نصف كوب) إلى المزيج. يمكنك أيضًا تجربة نكهة القرفة للحصول على فوائد صحية إضافية. (هذا ما يحدث عندما تأكل القرفة كل يوم.)
يمكن خلط مسحوق البروتين هذا في عصير الفاكهة المفضل لديك. لتعزيز محتوى البروتين ، حاول إضافة نصف كوب من الزبادي اليوناني لمدة 11 جرامًا إضافيًا من البروتين. للحفاظ على نباتي ، حاول إضافة نصف كوب من البازلاء المجمدة لمدة 3 غرامات أخرى من البروتين و 3 غرامات من الألياف. عند إضافة مسحوق البروتين المكون من 3 أدوات إلى الوصفات ، تذكر أنك قد تحتاج على الأرجح إلى إضافة المزيد من الماء. تميل بذور شيا إلى امتصاص الماء ، لذلك قد تلاحظ أن الخليط قد يكون أكثر سمكا.