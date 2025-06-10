مشاعل سباركس kelsey plum torches wnba refs في ناري NSFW

قام كيلسي بلوم حارس لوس أنجلوس سباركس بتمزيق الحكام على مكالمات “Ticky-Tack” بعد خسارة في Golden State Valkyries في الوقت الإضافي مساء الاثنين.

كانت البرقوق عاطفية لأنها اشتكت من الضوابط الواضحة غير المتوازنة ، مضيفة أن لديها خدوش على وجهها وجسدها.

وقال بلوم بعد هزيمة سباركس 91-89 على يد فالكيريز ، “سأقوم بتغريمه لقول هذا ، لكنني ، على سبيل المثال ، أقود أكثر من أي شخص آخر في الدوري. لذا ، لإطلاق النار على ست رميات حرة.

“لقد حصلت على خدوش على وجهي ، وأصبحت خدوشًا على جسدي ، ويحصل هؤلاء الحراس في الفريق الآخر على هذه الأخطاء الماسورة ، وأنا سئمت من ذلك. لقد تعثرت مثل هذا في كل حيازة. (سباركس إلى الأمام) ريكيا (جاكسون) تتعرض للخطأ مثل هذا في هذا الوقت ، ولا يسمونه.

واصل بلوم ، الذي حصل على 24 نقطة ، بما في ذلك أربع رميات ثلاثية ، وسبعة تمريرات حاسمة في لوس أنجلوس ، في مشاركة أمثلة من غير المسؤولين من قبل المسؤولين.

“هناك العديد من اللقطات في نهاية اللعبة ، إما الذهاب إلى الثالث ، إلى الرابع ، حيث يخرجون للتو ويتأرجحون فقط ، وهم لا يسمون أي شيء” ، تابعت. “لا أفهم كيف … ست رميات حرة. ألعب 40 دقيقة ، ولمس الطلاء في كل مسرحية تقريبًا. إنه أمر سخيف. إنه أمر سخيف.

“لذلك أنا أقول أنني سأغتفي عن ذلك ، وهذا أمر جيد ، لكنني أقصد-وكنت بحاجة إلى صنع المزيد من اللقطات مثل اللعبة المتأخرة ، لكنهم يخرجون من كل مسرحية واحدة. أنا محبط للغاية من ذلك ، وأنا سئمت من ذلك. لقد سئمت من ذلك. أنا لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله.

كان للشرر 23 خطأ في 25 فالكيريز.

وصلت كل النجوم ثلاث مرات إلى 1000 مساعدة في الربع الرابع.

هدمت فالكيريز لقطات في الفترة الإضافية ، على عكس لوس أنجلوس ، التي فاتتها 8 من 9 أهداف ميدانية في الوقت الإضافي.

البرقوق في موسمها الأول مع الشرر بعد تجارة مع أسس لاس فيجاس-التي أصبحت معها بطل WNBA مرتين في عامي 2022 و 2023-في هذا الموسم الماضي.

يبلغ متوسط ​​اختيار الجولة الأولى السابقة 21.8 نقطة ، و 2.8 كرة مرتدة ، و 5.4 تمريرة حاسمة ، و 1.9 سرقة لكل لعبة.

تتميز الشرر 3-7 بعلامة تتجه إلى مباراة مع ACES (4-3) في لاس فيجاس يوم الأربعاء.