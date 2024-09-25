مصباح عتيق فريد من نوعه يجمع بين الوظيفة والأناقة والمهارة في الزراعة

تضيف الإضاءة الأنيقة لمسة شخصية إلى أي غرفة. تعد التصميمات غير المتماثلة أو المصابيح التي تتميز بأنماط غير عادية من بين أكثر التصاميم شيوعًا. ومع ذلك، قد تبحث عن شيء أكثر غرابة. إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون مهتمًا بـ Magic Planter. قد يكون من الآمن افتراض أن هذا المصباح العتيق الذي يعمل بالطاقة النباتية من سبعينيات القرن العشرين لا يشبه أي شيء رأيته من قبل. لاستخدام هذا المصباح، يجب عليك إضافة التربة والنبات داخل القاعدة. بعد تثبيت النبات، يمكنك تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله عن طريق لمس ورقة.
تساعدك فكرة الإضاءة الإبداعية هذه أيضًا على متابعة مسؤولياتك المتعلقة بصيانة النباتات، لأنها ستتوقف عن الإضاءة عندما تجف التربة داخل القاعدة. يجب عليك بعد ذلك سقي النبات حتى يستمر المصباح في العمل بشكل صحيح. مع كل هذه الميزات، ستتساءل عما إذا كان هناك حقًا بعض السحر المرتبط بهذا المصباح. في حين أن هذه فكرة مثيرة، فهناك بالطبع علم وراء كيفية عمل المنتج.
المزيد عن مصباح الفانوس السحري
لا تكشف إعلانات الفانوس السحري عن التفسير العلمي لكيفية عمل المنتج، ومع ذلك، فقد قدم بعض مستخدمي Reddit تخميناتهم في سلسلة مناقشة حول هذا الموضوع. كتب أحد الأشخاص (عبر Reddit): “أعتقد أن الدائرة تتصل وتراقب سعة النبات ويمكن اكتشاف التغيير في سعة الجسم لتشغيل الضوء”. رد مستخدم آخر بنظريته الخاصة. “هذا تخمين رائع وربما ما كنت سأختاره، لكن التخمين الأكثر خيالًا وإثارة بالنسبة لي هو أنهم يكتشفون الإشارات الكهربائية التي تولدها بعض النباتات استجابة لمحفز اللمس”.
بغض النظر عن كيفية عمل هذا المنتج علميًا، لا يزال العديد من الأشخاص مهتمين بما يكفي للركض إلى البائعين لشراء منتجهم الخاص، مثل مستخدم TikTok @midcenturymillennial. الآن بعد أن حصلت على التفاصيل الكاملة حول Magic Planter، فقد تكون مهتمًا بشرائه لاستخدامه كبديل ممتع للإضاءة العلوية. قبل أن تتوجه للحصول على المصباح، يجب أن تعلم أنه تم بيعه في السبعينيات والثمانينيات، ولكنه لم يعد متاحًا للبيع من الشركة المصنعة الأصلية. مع ذلك، يمكنك البحث عن قوائم في الأسواق عبر الإنترنت مثل Etsy، حيث يتم بيع Vintage Magic Planter الأصفر مقابل 100 دولار. قد ترغب في مراقبة تلك المواقع الإلكترونية إذا كنت ترغب في الحصول على مصباح Magic Planter الأصلي. ومع ذلك، يمكنك أيضًا اختيار مصباح زارع حديث، مثل The Original Planter Lamp، الذي تبيعه Hadley مقابل 340 دولارًا.