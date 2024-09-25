مصباح عتيق فريد من نوعه يجمع بين الوظيفة والأناقة والمهارة في الزراعة

تضيف الإضاءة الأنيقة لمسة شخصية إلى أي غرفة. تعد التصميمات غير المتماثلة أو المصابيح التي تتميز بأنماط غير عادية من بين أكثر التصاميم شيوعًا. ومع ذلك، قد تبحث عن شيء أكثر غرابة. إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون مهتمًا بـ Magic Planter. قد يكون من الآمن افتراض أن هذا المصباح العتيق الذي يعمل بالطاقة النباتية من سبعينيات القرن العشرين لا يشبه أي شيء رأيته من قبل. لاستخدام هذا المصباح، يجب عليك إضافة التربة والنبات داخل القاعدة. بعد تثبيت النبات، يمكنك تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله عن طريق لمس ورقة.

تساعدك فكرة الإضاءة الإبداعية هذه أيضًا على متابعة مسؤولياتك المتعلقة بصيانة النباتات، لأنها ستتوقف عن الإضاءة عندما تجف التربة داخل القاعدة. يجب عليك بعد ذلك سقي النبات حتى يستمر المصباح في العمل بشكل صحيح. مع كل هذه الميزات، ستتساءل عما إذا كان هناك حقًا بعض السحر المرتبط بهذا المصباح. في حين أن هذه فكرة مثيرة، فهناك بالطبع علم وراء كيفية عمل المنتج.