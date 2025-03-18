مضيف إذاعة شيكاغو دان بيرنشتاين قبالة الهواء بعد تهديده لناقد دوكس

مضيف إذاعي رياضي في شيكاغو “لديه الأسبوع” بعد تبادل وسائل التواصل الاجتماعي حيث بدا أنه يهدد بدوكس مستخدم آخر بعد الخوض في خلاف مع الشخص.

دخل دان بيرنشتاين ، وهو معرض منتصف النهار في 670 النتيجة ، إلى لحوم البقر على وسائل التواصل الاجتماعي مع مستخدم على X بعد أن اتهم الشخص بيرنشتاين بقتل سمكة تم صيدها وتولى صورة لنفسه الأسبوع الماضي.

وقد أدى ذلك إلى تحدي بيرنشتاين على ما يبدو في قتال وسأل الشخص فيما بعد ما إذا كان يريد عنوانه ورقم هاتفه على الملأ – أثناء الادعاء بأنه على حد سواء.

اعتقدت أن مضيفي الراديو في أوهايو كانوا المكسرات. dan_bernstein في شيكاغو تصاعد هذه المعركة على …. سمكة 😂 pic.twitter.com/uv0noxoy6f – McNeil (@reflog_18) 14 مارس 2025

“هل قلقك بعد؟” كتب بيرنشتاين قبل أن يسأل عما إذا كان الشخص يريد أن يشارك أطفالهم.

بدأ مارشال هاريس ، المستضافة المشارك في بيرنشتاين ، عرض يوم الاثنين بإعلانه أن بيرنشتاين كان خارج هذا الأسبوع دون ذكر وضع وسائل التواصل الاجتماعي.

النتيجة و Audacy ، الشركة الأم للمحطة ، لم تتناول الموقف علنًا.

Camp One Step By Children Oncology Services – وهي مؤسسة خيرية تشارك فيها بيرنشتاين – أعلنت يوم الأحد أن بيرنشتاين قد “تمت إزالته” من مجلس إدارته عن “تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تعكس مهمتنا”.

خلال الخلف ، زعم بيرنشتاين أيضًا أنه يعرف مكان عمل الشخص وعمل سابقًا.

واصل مضيف الراديو أيضًا محاولة التواصل مع المستخدم بعد توقفهم عن الاستجابة.

كان بيرنشتاين في الأخبار في الماضي بعد أن كان لديه رد فعل سيء على مضيف ملء يدعوه باسمه الأخير.

قام بيرنشتاين بتفكيك بارستول إدي ، الذي كان يملأ برنامجًا آخر للمحطة ، مما أدى إلى مؤسس Barstool Dave Portnoy الذي يعلن الحرب على SCORE 670 Host.

خلال عرض الاثنين ، استضاف هاريس البرنامج مع ليلى راهيمي ، زميل في المحطة.