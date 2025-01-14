مطارد كايتلين كلارك يصرخ “مذنب بالتهمة الموجهة إليه” في أول ظهور له أمام المحكمة

لقد كشف مطارد كيتلين كلارك عن نفسه.

مايكل توماس لويس ، 55 عامًا ، متهم بمطاردة أفضل لاعب جديد في WNBA لعام 2024 وأعلن يوم الثلاثاء أنه “مذنب بالتهمة الموجهة إليه” في المحكمة قبل أن يدفع القاضي ببراءة المتهم.

تم القبض على رجل تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أدلى بالعديد من التعليقات والرسائل التهديدية على X تجاه كلارك في الفترة من 16 ديسمبر إلى 2 يناير، وتعرض لعدة ثورات أثناء مثوله الأول أمام المحكمة.

بعد أن قال “مذنب بالتهمة الموجهة إليه” دون سابق إنذار، تبعه لويس سريعًا بعبارة “ارمني بالمراهن!” و”أنا حر، أعتقد أنك أخطأت في القبض على الرجل الخطأ!”

تم اتهام لويس بتهمة المطاردة واتهام “بالسلوك الذي ينطوي على مضايقة متكررة أو مستمرة لكايتلين كلارك مما قد يتسبب في شعور شخص عاقل بالرعب” وفقًا لحقل شكوى قدمه المدعون العامون في مقاطعة ماريون.

كما وصفت التهم التي تمت قراءتها في المحكمة أنه “أرهب أو أخاف أو هدد” نجمة Indiana Fever بينما تسبب في “خوف معقول من الاعتداء الجنسي”.

وقع لويس على أوامر المحكمة التي تتطلب منه الابتعاد عن ساحة منزل Fever، Gainbridge Fieldhouse، وعدم الاتصال بعد الآن بأفضل هدافي كرة السلة الجامعية على الإطلاق.

يجب عليه أيضًا الابتعاد عن Hinkle Fieldhouse، حيث يعمل صديق كلارك، كونور ماكافيري، كمدرب مساعد لكرة السلة في جامعة بتلر.

قال القاضي: “إذا انتهكت أوامر البقاء بعيدًا أو عدم الاتصال، فستقوم المحكمة بإلغاء كفالتك”.

بعد أن أقرت قاضية المحكمة العليا في مقاطعة ماريون، أنجيلا ديفيس، بالبراءة، أمر القاضي باحتجاز لويس بدلاً من كفالة بقيمة 50 ألف دولار.

إذا قدم لويس الأموال، فسوف يُطلب منه البقاء في ولاية إنديانا وارتداء جهاز مراقبة GPS.

ومع ذلك، ذكر المتهم أنه لا ينوي دفع الكفالة.

وقال: “لا أريد سندات أو كفالة أو أي شيء آخر”. “أنا هنا. أنا باق.”

تمكنت سلطات إنفاذ القانون المحلية من العثور على لويس من خلال عنوان IP، وربطه بفندق هيلتون جاردن والعلامة التجارية لمكتبة إنديانابوليس العامة في وسط المدينة، وفقًا لإفادة المحكمة.