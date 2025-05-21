مقبض المقبض القديم upcycle في ظهور ربطة عنق ستارة أنيقة

تحتوي العديد من المنازل على ستائر ، لكن في بعض الأحيان تتدلى هناك وتبدو مملة بعض الشيء. أو ، ربما تكون الستائر الخاصة بك في طريقك باستمرار وتريد إضافة المزيد من الضوء إلى غرفتك. إذا كان الأمر كذلك ، فإن هذا DIY بسيط هو الحل. من خلال مقبض مقبض upcycling ، يمكنك ارتداء علاجات النافذة الخاصة بك دون إنفاق عشرة سنتات. هذه الخدعة تستغرق بضع دقائق فقط وهي بسيطة للغاية. ستربطها فقط على الجدران على جانبي نافذتك.

كل ما تحتاجه لهذا الاختراق هو زوج من مقابض المقبض القديمة المستخدمة في درج أو خزانة ، حفر ، ومرساة دريوال اختيارية أو مسامير مولي إذا قمت بربوغ مقبضك في جدار دريوال. من خلال التواء في الجدار بجوار النافذة ، ستنشئ ربطة عنق ستارة فورية وأنيقة مع صفعة أو خطافات أو أجهزة خاصة مطلوبة. إنها دورة ذكية في الحفاظ على الأمور مرتبة وتضيف أن تلميعًا صغيرًا قد يكون مساحتك مفقودة.

إذا كنت ستذهب إلى مزرعة أو مظهر ريفي ، فاختر مقبض المقبض الحديد أو الحديد. ستوفر شحوم النحاس الأسود أو الأنيق اللامع جمالية حديثة ، وستعمل عمليات السحب القديمة الملونة بشكل جيد لشيء أكثر بوهو. أيا كان النمط الذي تختاره ، يتيح لك هذه الدراجة النارية تحويل بقايا الدرج إلى محلول ستارة وظيفية وجذابة. هذا DIY بسيط للغاية ، وربما يكون لديك بالفعل كل ما تحتاجه في منزلك. إذا كنت ترغب في رفع النوافذ الخاصة بك أكثر ، جرب بعض أفكار علاج النوافذ الأنيقة هذه لمساحتك.