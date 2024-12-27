مقتل بحارين في حادثين منفصلين في سيدني إلى سباق هوبارت لليخوت

لقي بحاران على متن قاربين منفصلين حتفهما في حادثين منفصلين بفارق ساعتين في الليلة الأولى التي دمرتها العاصفة في سباق سيدني-هوبارت السنوي، مما يزيد من تاريخ الحدث الطويل من الوفيات في البحر.

قال نادي Cruising Yacht Club الأسترالي في سيدني، الذي يدير سباق اليخوت، يوم الجمعة، إن بحارًا واحدًا من المشاركين في Flying Fish Arctos وBowline قُتل بعد اصطدامه بعمود أفقي كبير في أسفل الشراع.

حدد مشرف شرطة نيو ساوث ويلز جو ماكنولتي البحارة القتيلين على أنهما رجل يبلغ من العمر 55 عامًا من أستراليا الغربية (على Flying Fish Arctos) ورجل يبلغ من العمر 65 عامًا من جنوب أستراليا (على Bowline).

وأضاف أن طاقم القاربين، اللذين احتجزتهما الشرطة للحصول على أدلة، “يقومان بالأمر بصعوبة كبيرة في الوقت الحالي”.

“لدينا شرطة تتحدث إليهم، وأطباء واستشارات. إنهم يساعدوننا في استفساراتنا لقد صدمهم ما رأوه… ولم يستسلموا”.

وقال مسؤولون في وقت لاحق إن بحاراً جرفته المياه على متن قارب آخر، لكن تم إنقاذه. كان هذا العضو من طاقم يخت هوبارت بوركو روسو، وقد انجرف لمسافة كيلومتر واحد من اليخت قبل أن يتم إنقاذه.

أدى الحادث إلى تشغيل منارة الراديو الخاصة بأفراد الطاقم للإشارة إلى موقع الطوارئ، وهو جهاز أمان يجب أن يرتديه جميع البحارة في السباق.

قال ديفيد جاكوبس، نائب العميد في CYCA: “إنها واحدة من أكثر التجارب المرعبة التي يمكن أن تمر بها”. “(و) كان ذلك في الليل، مما يجعله أكثر رعبًا بعشرة أضعاف.”

وتأتي هذه الوفيات بعد 26 عامًا من مقتل ستة بحارة في عواصف خلال سباق 1998، مما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي وإصلاحات جماعية لبروتوكولات السلامة – بما في ذلك منارة الراديو لجميع البحارة – التي تحكم السباق.

كان هناك 13 حالة وفاة في تاريخ السباق الممتد 79 عامًا، أربع منها ناجمة عن أزمات قلبية للبحارة.

ويواصل الأسطول مروره إلى كونستيتيوشن دوك في هوبارت بولاية تسمانيا، ومن المتوقع أن تصل القوارب الأولى في وقت مبكر من صباح السبت.

يبلغ طول السباق 628 ميلاً بحريًا (722 ميلًا، 1160 كيلومترًا).

وأكد جاكوبس أن السباق سيستمر “بالتأكيد”.

وأضاف: “الظروف صعبة، لكنها ليست مفرطة”. “لذا، لدينا نوع من الرياح تبلغ سرعتها حوالي 25 عقدة قادمة من البحار الشمالية بحوالي مترين أو ما يقرب من ذلك، وبالتالي فإن الظروف التي يمكن لمعظم البحارة التعامل معها بسهولة في العادة.”

“مجتمع الإبحار هو مجتمع قريب جدًا. هناك حوالي ألف بحار على الماء في هذا السباق، وخسارة اثنين بهذه الطريقة أمر مدمر”.

وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من السباق، كان 85 مشاركًا ما زالوا يبحرون و19 يختًا قد تقاعدوا من البحر أو في الميناء.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالبحارة الذين لقوا حتفهم.

وقال: “لقد استيقظنا للأسف على المأساة التي وقعت في سيدني إلى هوبارت على الأخبار المروعة التي فقد فيها بحاران حياتهما”. “أفكارنا مع أفراد الطاقم وعائلاتهم وأحبائهم في هذا الوقت الحزين للغاية.”

وقع الحادث على متن الطائرة Flying Fish Arctos على بعد حوالي 30 ميلاً بحريًا شرق وجنوب شرق أولادولا على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز. حاول أعضاء الطاقم الإنعاش القلبي الرئوي لكنهم لم يتمكنوا من إحياء زميلهم في الفريق.

أصيب أحد أفراد الطاقم على متن باولين على بعد حوالي 30 ميلًا بحريًا شرق / شمال شرق خليج بايتمانز وسقط فاقدًا للوعي، ولم ينجح الإنعاش القلبي الرئوي أيضًا.

وقالت CYCA في بيان: “بما أن شرطة المياه تتعامل مع هذه الحوادث ولم يتم الاتصال بجميع أفراد الأسرة بعد، فلا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة”. “أفكارنا مع طاقم المتوفى وعائلته وأصدقائه.”

وقد تنافست شركة Flying Fish Arctos، التي يبلغ طولها 50 قدمًا ومقرها في نيو ساوث ويلز، في 17 سفينة هوبارت سابقة منذ بنائها في عام 2001. وقد تم تصميم القارب للإبحار حول العالم، وتستخدمه حاليًا مدرسة Flying Fish، وهي مدرسة للإبحار تعمل في موسمان، إحدى ضواحي الشاطئ الشمالي لسيدني.

تم إدخال أول طاقم فلبيني مكون من 15 بحارًا في سباق 2024، لكنه كان من بين المتقاعدين بسبب الطقس. مع البحار المخضرم إرنستو إيشاوز على رأس السفينة، كانت سينتينيال 7 واحدة من ستة مشاركين دوليين وتضم بحارة من المنتخب الوطني الفلبيني والبحرية الفلبينية.

في العام الماضي، فاز LawConnect بأوسمة الخط بعد أن تفوق على حامل اللقب Comanche بأقل من دقيقة في نهاية مثيرة بين السوبر ماكسي. وانتهى فريق LawConnect، الذي احتل المركز الثاني في النسخ الثلاث الأخيرة من السباق، في يوم واحد و19 ساعة و3 دقائق و58 ثانية. كان زمن كومانتش يومًا واحدًا و19 ساعة و4 دقائق و49 ثانية، بفارق 51 ثانية فقط.

وتحمل كومانتش، التي كانت من بين المنسحبين من سباق هذا العام، الرقم القياسي للسباق وهو يوم واحد و9 ساعات و15 دقيقة و24 ثانية، والذي تم تسجيله عندما فازت في عام 2017.

وكانت شركة LawConnect، التي انطلقت من ميناء سيدني يوم الخميس، تتصدر سباق هذا العام ولكن كان لا يزال أمامها حوالي 150 ميلًا بحريًا قبل الوصول إلى هوبارت. قد يعني ذلك انتهاء الليل لليخوت الرائدة في وقت مبكر من يوم السبت. وجاءت Celestial V70 في المركز الثاني، على بعد حوالي 20 ميلًا بحريًا خلف LawConnect.