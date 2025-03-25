مكالمة تداخل حارس المرمى المتأخرة لسكان الجزيرة “F -King”.

رياضة
مكالمة تداخل حارس المرمى المتأخرة لسكان الجزيرة "F -King".

طوال العام ، كان سكان الجزيرة محيرًا بالطريقة التي يطلق عليها تدخل حارس المرمى.

ليلة الاثنين ، كانوا غاضبين.

في ليلة الاثنين ، رأوا فوزًا في اللائحة يتحول إلى خسارة في إحدى المكالمات الأكثر مشكوكًا في هذا الموسم ، حيث تم تبقي الفائز في لعبة Kyle Palmieri مع 8.9 ثانية في التنظيم-مما أدى إلى إفساح المجال لفوز سترات زرقاء 4-3 في منافسة المهارات وارتداء ملابس Mad Islanders.

قال بالميري: “أعتقد أنه كان محرجًا”. “لا يمكن أن يختلف أكثر مع المكالمة.”

“لا أعتقد أن أي شخص في هذه الغرفة يتفق مع هذا القرار” ، قال ألكساندر رومانوف لصحيفة بوست.

ذهب المدرب باتريك روي إلى حد الاتصال بغرفة موقف NHL في تورنتو “خائف” لإلغاء المكالمات التي تم إجراؤها على الجليد.

قال روي: “كان بالميري خارجًا عن التجعد وكان يميل إليه. أعتقد أن حارس المرمى (إلفيس ميرزليكينز) دفعه بعيدًا في نفس الوقت”. “هكذا أراها. إذا خوف تورونتو من إلغاء المكالمات التي أجراها الحكم ، فإننا لا نحتاج إلى تورونتو.”

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل سكان الجزيرة قد خسروا هذه اللعبة ، بدءًا من لعبهم القوى المتعفرين الذين يسلمون الزخم إلى كولومبوس بعد فترة أولى مهيمنة إلى الفترة الثالثة السلبية لقرار روي الغريب بالقيادة مع أنتوني دوكلير – الذي تخبط على الفور.

ولكن إذا افتقد سكان الجزيرة التصفيات بنقطة واحدة – ومع وجود سكان الجزيرة ، فإن رينجرز ، وكنديين ، والسترات الأزرق مفصولة بفصل نقطتين بعد ليلة الاثنين ، فهذا ليس احتمالًا بعيدًا – سيكون لديهم سبب وجيه للانزعاج.

ولوح الحكام من هدف بالميري على الفور ، وهو أمر غريب في البداية عندما يتعلق الأمر بإجراء مكالمة تداخل حارس مرمى ضيقة ، ووقفت بعد مراجعة طويلة ، على الرغم من أن أدلة الفيديو كانت طرية في أحسن الأحوال.

وقال بالميري إن الحكم مايكل ماركوفيتش أخبره أنه كان هناك اتصال بدأ في التجعد عن طريق التفسير.

قال بالميري: “أعتقد أن حارس المرمى يحتاج إلى خمس دقائق لإعادة التعيين والاستعداد للتصوير”. “بدا الأمر وكأنه (ماركوفيتش) لم يستطع الانتظار حتى يلوح به.”

قبل الإخفاق في نهاية التنظيم ، كان سكان الجزيرة قد أقاموا بالفعل زوجًا من العملاء المتوقعين ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى لعب السلطة في مضيق شرير.

لقد بنوا تقدمًا في وقت مبكر 2-0 ولم يمنحوا Blue Jackets أي ربع في خمسة على خمسة ، لكن الأمور بدأت تسير على ما يرام بمجرد استدعاء Damon Severson إلى تعثر Bo Horvat في وقت مبكر من الثانية.

قتل كولومبوس بسهولة من العقوبة ، وامتدت تفكك سكان الجزيرة فجأة إلى قوة. بعد ذلك بوقت قصير ، قام آدم فانتلي بقطع الصدارة إلى النصف بهدف قبالة الاندفاع.

كانت مسرحية القوة الثانية أسوأ ، حيث قام بون جينر بربط المباراة من الاندفاع الذي تم اختزاله في الساعة 17:13 من الثانية. وضع Anders Lee أن سكان الجزيرة احتياطيًا 3-2 فور عودة المباراة حتى إلى القوة ، ولكن تم إلحاق الضرر وفتح الباب.

وقال روي عن وحداته الخمسة على بعد أربعهم: “لم نقم بعمل جيد في دخول المنطقة ، ولم نقم بعمل جيد لإطلاق الضغط عندما كان لدينا عفريت ولم نقم بعمل جيد نتنافس عليها. ولم نقم بعمل جيد لرؤية خياراتنا”. “هذا كل شيء.”

حتى في الخامسة من عمره ، حيث كان سكان الجزيرة سيطروا على الإطلاق في وقت سابق ، قضوا الفترة الثالثة السلبية ودفعوا إلى أعقابهم ، مما أدى حتماً إلى تعادل كيريل مارشينكو للمباراة في الثالثة.

بعد أن تم إلغاء هدف بالميري ، تبادل كلا الفريقين الفرص في الوقت الإضافي قبل أن يسجل فانتيلي الهدف الوحيد في إطلاق النار ليحقق الفوز لكولومبوس.

بهدوء ، هذا الآن ثلاث مرات على التوالي ، سمح لسكان الجزيرة باللعبة التي يقودونها إلى العمل الإضافي – ذكريات مقلقة لعاداتهم السيئة في بداية الموسم.

“توقفنا عن اللعب في منطقتهم” ، قال روي. “لقد توقفنا عن إبقاء الأمور بسيطة وسريعة على الحائط ، وجلب الصولجان (الجليد). لذلك فقدنا الكثير من المعارك.”

على الرغم من كل ذلك ، قال روي إنه شعر أن سكان الجزيرة يستحقون الفوز.

إن الأضرار الفورية في الترتيب ليست هائلة – فهي مرتبطة الآن مع رينجرز على نقاط وواحد خلف مونتريال ، على الرغم من أن الكنديين لديهم لعبة في متناول اليد. لكن سكان الجزيرة ، الذين حصلوا على مرسى ما بعد الموسم في الألعاب 81 و 82 خلال الموسمين الأخيرين ، يعرفون مدى أهمية كل نقطة أكثر من معظمها.

قال روي: “لا أعرف ماذا أقول بعد الآن”. “إذا كنت خارج التجعد ، فقد اعتقدت دائمًا أن هذا هو المكان المناسب.

“هل تخبرني أن هدف (Juraj) Slafkovsky (حيث خسر سكان الجزيرة تحديًا يوم الخميس) لم يكن أسوأ مما رأيناه الليلة؟”

لذلك ، لم يكن لدى أحد إجابة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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