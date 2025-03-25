مكالمة تداخل حارس المرمى المتأخرة لسكان الجزيرة “F -King”.

طوال العام ، كان سكان الجزيرة محيرًا بالطريقة التي يطلق عليها تدخل حارس المرمى.

ليلة الاثنين ، كانوا غاضبين.

في ليلة الاثنين ، رأوا فوزًا في اللائحة يتحول إلى خسارة في إحدى المكالمات الأكثر مشكوكًا في هذا الموسم ، حيث تم تبقي الفائز في لعبة Kyle Palmieri مع 8.9 ثانية في التنظيم-مما أدى إلى إفساح المجال لفوز سترات زرقاء 4-3 في منافسة المهارات وارتداء ملابس Mad Islanders.

قال بالميري: “أعتقد أنه كان محرجًا”. “لا يمكن أن يختلف أكثر مع المكالمة.”

“لا أعتقد أن أي شخص في هذه الغرفة يتفق مع هذا القرار” ، قال ألكساندر رومانوف لصحيفة بوست.

ذهب المدرب باتريك روي إلى حد الاتصال بغرفة موقف NHL في تورنتو “خائف” لإلغاء المكالمات التي تم إجراؤها على الجليد.

قال روي: “كان بالميري خارجًا عن التجعد وكان يميل إليه. أعتقد أن حارس المرمى (إلفيس ميرزليكينز) دفعه بعيدًا في نفس الوقت”. “هكذا أراها. إذا خوف تورونتو من إلغاء المكالمات التي أجراها الحكم ، فإننا لا نحتاج إلى تورونتو.”

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل سكان الجزيرة قد خسروا هذه اللعبة ، بدءًا من لعبهم القوى المتعفرين الذين يسلمون الزخم إلى كولومبوس بعد فترة أولى مهيمنة إلى الفترة الثالثة السلبية لقرار روي الغريب بالقيادة مع أنتوني دوكلير – الذي تخبط على الفور.

ولكن إذا افتقد سكان الجزيرة التصفيات بنقطة واحدة – ومع وجود سكان الجزيرة ، فإن رينجرز ، وكنديين ، والسترات الأزرق مفصولة بفصل نقطتين بعد ليلة الاثنين ، فهذا ليس احتمالًا بعيدًا – سيكون لديهم سبب وجيه للانزعاج.

ولوح الحكام من هدف بالميري على الفور ، وهو أمر غريب في البداية عندما يتعلق الأمر بإجراء مكالمة تداخل حارس مرمى ضيقة ، ووقفت بعد مراجعة طويلة ، على الرغم من أن أدلة الفيديو كانت طرية في أحسن الأحوال.

وقال بالميري إن الحكم مايكل ماركوفيتش أخبره أنه كان هناك اتصال بدأ في التجعد عن طريق التفسير.

قال بالميري: “أعتقد أن حارس المرمى يحتاج إلى خمس دقائق لإعادة التعيين والاستعداد للتصوير”. “بدا الأمر وكأنه (ماركوفيتش) لم يستطع الانتظار حتى يلوح به.”

قبل الإخفاق في نهاية التنظيم ، كان سكان الجزيرة قد أقاموا بالفعل زوجًا من العملاء المتوقعين ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى لعب السلطة في مضيق شرير.

لقد بنوا تقدمًا في وقت مبكر 2-0 ولم يمنحوا Blue Jackets أي ربع في خمسة على خمسة ، لكن الأمور بدأت تسير على ما يرام بمجرد استدعاء Damon Severson إلى تعثر Bo Horvat في وقت مبكر من الثانية.

قتل كولومبوس بسهولة من العقوبة ، وامتدت تفكك سكان الجزيرة فجأة إلى قوة. بعد ذلك بوقت قصير ، قام آدم فانتلي بقطع الصدارة إلى النصف بهدف قبالة الاندفاع.

كانت مسرحية القوة الثانية أسوأ ، حيث قام بون جينر بربط المباراة من الاندفاع الذي تم اختزاله في الساعة 17:13 من الثانية. وضع Anders Lee أن سكان الجزيرة احتياطيًا 3-2 فور عودة المباراة حتى إلى القوة ، ولكن تم إلحاق الضرر وفتح الباب.

وقال روي عن وحداته الخمسة على بعد أربعهم: “لم نقم بعمل جيد في دخول المنطقة ، ولم نقم بعمل جيد لإطلاق الضغط عندما كان لدينا عفريت ولم نقم بعمل جيد نتنافس عليها. ولم نقم بعمل جيد لرؤية خياراتنا”. “هذا كل شيء.”

حتى في الخامسة من عمره ، حيث كان سكان الجزيرة سيطروا على الإطلاق في وقت سابق ، قضوا الفترة الثالثة السلبية ودفعوا إلى أعقابهم ، مما أدى حتماً إلى تعادل كيريل مارشينكو للمباراة في الثالثة.

بعد أن تم إلغاء هدف بالميري ، تبادل كلا الفريقين الفرص في الوقت الإضافي قبل أن يسجل فانتيلي الهدف الوحيد في إطلاق النار ليحقق الفوز لكولومبوس.

بهدوء ، هذا الآن ثلاث مرات على التوالي ، سمح لسكان الجزيرة باللعبة التي يقودونها إلى العمل الإضافي – ذكريات مقلقة لعاداتهم السيئة في بداية الموسم.

“توقفنا عن اللعب في منطقتهم” ، قال روي. “لقد توقفنا عن إبقاء الأمور بسيطة وسريعة على الحائط ، وجلب الصولجان (الجليد). لذلك فقدنا الكثير من المعارك.”

على الرغم من كل ذلك ، قال روي إنه شعر أن سكان الجزيرة يستحقون الفوز.

إن الأضرار الفورية في الترتيب ليست هائلة – فهي مرتبطة الآن مع رينجرز على نقاط وواحد خلف مونتريال ، على الرغم من أن الكنديين لديهم لعبة في متناول اليد. لكن سكان الجزيرة ، الذين حصلوا على مرسى ما بعد الموسم في الألعاب 81 و 82 خلال الموسمين الأخيرين ، يعرفون مدى أهمية كل نقطة أكثر من معظمها.

قال روي: “لا أعرف ماذا أقول بعد الآن”. “إذا كنت خارج التجعد ، فقد اعتقدت دائمًا أن هذا هو المكان المناسب.

“هل تخبرني أن هدف (Juraj) Slafkovsky (حيث خسر سكان الجزيرة تحديًا يوم الخميس) لم يكن أسوأ مما رأيناه الليلة؟”

لذلك ، لم يكن لدى أحد إجابة.