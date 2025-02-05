ملحقات التخزين التي يمكن أن تحديث ايكيا kallax وتنظيمك

عندما يتعلق الأمر بقطع التخزين الضخمة ، تحتاج إلى الإبداع من خلال الطرق التي تستخدم بها المساحة ، وإيجاد توازن مثالي بين الوظائف والجماليات. أصبح نظام IKEA Kallax ، بتصميمه المعياري ومكعبه الفسيح 13 بوصة بحجم 13 بوصة ، حلاً شائعًا لتنظيم العناصر اليومية في مجموعة واسعة من المساحات. إن بساطتها وتنوعها تجعلها واحدة من أفضل الاستراتيجيات لإرهاق مساحتك. ومع ذلك ، لإلغاء تأمين إمكانات وحدة التخزين القابلة للتكيف حقًا ، قد تحتاج إلى التفكير خارج الصندوق. على الرغم من أن IKEA تقدم العديد من الملحقات Kallax الأكثر مبيعًا للتنظيم والتخزين ، إلا أن استكشاف الخيارات غير المحلية يمكن أن يساعدك في تخصيص نظام Kallax بطريقة تناسب احتياجات التخزين الفردية الخاصة بك. لتحقيق أقصى استفادة من ذلك حقًا ، فكر في النظر إلى ما وراء كتالوج IKEA.
توفر الملحقات غير المحلية إمكانيات لا نهاية لها لتخصيص نظام Kallax وتحسينه دون الالتزام بمنتجات IKEA الرسمية. تتيح لك هذه البدائل تحويل الفوضى إلى احتياجاتك المحددة ، سواء كان مرفق باب الخزانة أو مخبأ قط صغير مدسوس بين التخزين الآخر. من المؤكد أن هذه الخيارات الإبداعية سترفع رفوفك بطريقة جريئة ، مما يخلق وسيلة جديدة لتخزين العناصر اليومية. فيما يلي بعض أدوات التنظيم المفيدة التي قد تحتاجها لنظام تخزين Kallax الخاص بك.
تخزين موسع مع إدراج الرف
على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه حل بسيط ، إلا أن إدراج الجرف المختلفة يمكن أن تحول مؤسستك حقًا. هناك الكثير من الملحقات الأكثر مبيعًا المتاحة مباشرة من خلال ايكيا لنظام تخزين Kallax الخاص بك. ومع ذلك ، يمكن أن تتضمن الكثير من إضافات ما بعد البيع لرفوف Kallax القليل من التخزين المخصص في مؤسستك. يحتوي Better Homes & Gardens على مجموعة واسعة من إدخال الرف الذي يتناسب داخل المكعبات ، مما يتيح لك تخصيص كل مكعب لتلبية احتياجات التخزين الفردية تمامًا. على عكس متغير IKEA ، تتوفر هذه الإدراج بلونين ، البلوط الأبيض والتبغ ، مما يضيف مجموعة من الألوان إلى نظام الرفوف الأبيض. كما أنها رخيصة إلى حد ما ، تتراوح بين 10 دولارات إلى 20 دولارًا لكل إدراج ، مما يخلق فرصة بأسعار معقولة للوظائف. قبل الشراء ، تأكد من معرفة أبعاد مكعباتك من أجل الملاءمة الصحيحة.
تأتي هذه الإدراج في مجموعة كاملة من الأشكال والأحجام المختلفة التي تجعل التخزين المخصص بسيطًا ويمكن الوصول إليه. يفصل منظم Walmart’s H Shelf Cube كل مكعب أفقيًا ، مما يتيح لك عرض عناصر ديكور أصغر مثل الكتب ورسائل Knick دون الحاجة إلى ملء مساحة كبيرة. يمكن وضع هذا الرف عموديًا أو أفقيًا ، مما يزيد من تخصيص التخزين الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، يحول إدراج X الجرف تخزين مكعب مربع إلى أربعة مثلثات منفصلة يمكن استخدامها لتخزين مختلف الزجاجات والفوضى المتنوعة. هناك إدراج آخر ملحوظ يعزز أي نظام تخزين المطبخ هو إدراج تخزين الزجاجة ، مما يخلق تسعة مقصورات مختلفة في مكعب واحد. باستخدام هذه الإدراج ، يمكنك تخصيص كيفية استخدام أرفف Kallax الخاصة بك ، وتحويل قطعة الأثاث من إضافة المنزل الأساسية إلى التخزين الأساسية.
إنشاء credenza مخصص باستخدام إدراج مجلس الوزراء
يترك التصميم المفتوح لكل مكعب الكثير مما هو مرغوب فيه لنظام Kallax الخاص بك ، خاصةً عندما يتمتلئ بالفوضى. فلماذا لا تقوم بتحويل مجموعة الأرفف البسيطة إلى credenza وهمية عن طريق إضافة واجهات باب الخزانة إلى كل مكعب؟ يمكن أن تؤدي إضافة الأبواب إلى إخفاء الفوضى خلف المظهر الخارجي المصقول ، مما يخلق مظهرًا أكثر دقة مثالية لغرف المعيشة أو غرف الطعام أو المداخل. على الرغم من أن هذه قد تكون اختيارًا ممتازًا لتتناسب مع المظهر العام لرفوف Kallax ، إلا أنها قد لا تصل إلى جميع العلامات من حيث أسلوبك الشخصي.
خارج خيارات ايكيا الرسمية ، هناك عدد من إدراج مجلس الوزراء بحجم 13 بوصة. من خلال Amazon ، يمكن أن تجلب أبواب خزانة الخوص المنسوجة يدويًا إحساسًا مستوحى من Boho إلى أرفف Kallax ، مما يخفي تخزينك بترقية أنيقة. تأتي أبواب الألياف الطبيعية 13 بوصة في حزمة من ثلاثة ستكلف حوالي 10 دولارات لكل وحدة ، وبأسعار معقولة لتحول بسيط ومذهل. إلى جانب بدائل الخزانة ، يمكن للعديد من شارات الفينيل أن تحول مظهر الخزانة الحالية الخاصة بك. على Etsy ، تتراوح التصميمات من الأنماط المرن والرخام إلى أنماط الأزهار والهندسة.
تزيين مع الخوص وسلال الصفير المنسوج
إن تنسيق نظام تخزين Kallax الخاص بك هو كل شيء عن إضافة القليل من الملمس والوظائف إلى مساحتك. يتمثل أحد الاختيارات الكلاسيكية في دمج سلال الخوص في أرففك ، سواء كانت عملية شراء حديثة أو اكتشافها. تبيع Ikea سلال منسوجة تناسب بشكل آمن في كل مكعب ، والمعروفة باسم Labbsal. تتيح لك هذه السلال إخفاء فوضى متنوعة مع الأسلوب بشكل آمن ، ولكن يمكن أن تكون استثمارًا بقيمة 22 دولارًا لكل سلة. بدلاً من ذلك ، اختر سلال صفير بديلة ، مثل سلال تخزين Cassafield بحجم 10 بوصة ، والتي تكلف 49 دولارًا مقابل أربعة حزمة في Walmart. إذا كنت تريد شيئًا يناسب بشكل أكثر أمانًا مع مكعباتك ، فجرّب سلال تخزين الماء 12 بوصة هذه من أمازون-حيث تم تجميع 57 دولارًا لحزمة من ثلاثة. من المؤكد أنه لا يوجد نقص في الخيارات عندما يتعلق الأمر بالعثور على السلال المناسبة لتجميع مكعبات Kallax.
من أجل شيء أكثر فريدة من نوعه ، حاول إعادة استخدام بعض اكتشافات متاجر التوفير في التخزين الأنيق ، وتحديداً باستخدام سلال الخوص بأحجام مختلفة. إنها إضافة رخيصة إلى حد ما إلى مساحتك ، حيث تكلف فقط بضعة دولارات لكل منها ، وتتساءل العمل في إنشاء سعة تخزين فردية. لا تحتوي السلال الأقصر على عناصر صغيرة من الفوضى فحسب ، بل تخلق أيضًا تباينًا بصريًا مثيرًا للاهتمام بين أرففك. يمكن استخدام سلال أكبر ، على غرار تلك التي تباعها IKEA ، لإخفاء عناصر أكبر مثل ألعاب الأطفال. بأسلوب مزيج ومطابق ، يمكنك إنشاء شاشة مرئية مثيرة للاهتمام على أرففك.
تنسيق منزل قط مريح
تحب القطط أن تجد طريقها إلى مكان للاختباء دافئ ، ويتحللون في جميع أنواع البقع غير المريحة. إذا بدا أن صديقك القطط يفضل النوم في نظام Kallax الخاص بك ، فلماذا لا تمنحهم مكعبًا مخصصًا يجعل مساحتك أكثر ملائمة للحيوانات الأليفة مع إدراج بسيط؟ من خلال إنشاء مساحة لحيوانك الأليف ، فإنك تنقذ نفسك مشكلة في الاضطرار إلى إعادة تنظيم عندما يطرقون حتماً فوضىك. هناك عدد من البائعين الذين يوفرون منازل CAT مخصصة تتناسب تمامًا مع مكعب رف Kallax. منزل القط الخاص بـ Ikea مصنوع من لوح من الألياف الصلبة ، وهي نفس المادة مثل الرف – بقعة مريحة للقطرك. بدلاً من ذلك ، اختر سرير قطة kallax insert مصنوع من Loved Love من Etsy. إن الفتحة الدائرية في المقدمة تجعل من السهل على صديقك الفروي أن يأتي ويذهب كما يحلو له ، بينما يوفر Love منطقة مريحة.
إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن مطابقة جمالية مساحتك ، فإن خيارًا قويًا آخر لمنزل القط هو سرير Emmely Nest Pet على Wayfair. لا يوفر هذا المنزل من الصفير المنسوج ، وهو لا يوفر جوًا مريحًا لصديقك القطط فحسب ، بل يخلق أيضًا عرضًا أنيقًا عند إقرانه بخيارات سلة منسوجة أخرى. يمكنك بسهولة مزجها مع ملحقات الرفوف الأخرى الخاصة بك بحيث لا تبرز بين التخزين الخاص بك ، مع مطابقة الأجواء تمامًا.