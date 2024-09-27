ملحقات ماسورة التصريف التي يجب مراعاتها لحماية أساس منزلك من أضرار المياه

توفر ماسورة التصريف طريقًا متحكمًا للهروب من مياه الأمطار المتدفقة عبر مزاريب منزلك. ولسوء الحظ، تنتهي هذه الأجهزة عند الجزء السفلي من الجدران الخارجية للمنزل، بجوار أساس المنزل مباشرةً. يمثل هذا التكوين مشكلة كبيرة، نظرًا لأن اندفاع المياه مباشرة عبر الواجهة بين أساس المنزل والطبقة المحيطة يمكن أن يكون كذلك. في الواقع، فإن ماسورة التصريف التي يتم تركيبها على مقربة من الجدران الخارجية للمنزل هي السبب الأكثر شيوعًا وراء تسرب الأقبية. لحسن الحظ، يمكن أن يساعد تمديد ماسورة التصريف المناسبة في توجيه المياه بعيدًا عن منزلك والحفاظ على جفاف جدران الأساس.
ملحقات ماسورة التصريف تأتي في عدة أنواع. أبسط نوع هو مجرد أنبوب متصل بفم ماسورة التصريف. يمكنك اختيار إما أنبوب مرن مموج أو ما يعادله من الألومنيوم. يتمتع الأنبوب المرن بميزة رئيسية – فهو مرن، لذا يمكنك تشكيله بسهولة في أي شكل تريده إذا كانت هناك ميزات للمناظر الطبيعية أو المناظر الطبيعية في طريقه. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنبوب الألومنيوم هو مجرد امتداد مستقيم يأخذ الماء على بعد عدة أقدام من المنزل. كلا النوعين غير مكلفين نسبيًا، ويمكنك العثور عليهما بأقل من 10 دولارات في Home Depot (على سبيل المثال، هذا الصنبور المرن بسعر 8.67 دولار). تعمل مزالق المطر مثل تمديدات الألومنيوم، وتتكون من أنبوب مفتوح في الأعلى. يعد وضع كتل الرش خيارًا آخر، وهو خيار فعال إذا كان لديك حديقة مغطاة. تحمل هذه الكتل مياه الأمطار المتدفقة على بعد عدة أقدام من المنزل. توفر هذه الحجارة بديلاً أكثر جاذبية لتمديدات الأنابيب المرنة المصنوعة من الألومنيوم أو المموج الأكثر عملية.
تعمل امتدادات ماسورة التصريف تحت الأرض على حمل المياه خارج الممتلكات الخاصة بك
إذا كنت على استعداد لبدء العمل، فإن نظام الصرف تحت الأرض هو أكثر أنواع تمديدات ماسورة التصريف تعقيدًا وفعالية. لا تقوم هذه الامتدادات بتوجيه مياه الأمطار بعيدًا عن منزلك وتمنع التدفق الزائد في حديقتك فحسب، بل تحافظ أيضًا على إخفاء الأنابيب الإضافية عن الأنظار. يشتمل هذا الحل على نظام من الأنابيب التي تتصل بماسورة التصريف، ثم يتم تشغيلها تحت الأرض إلى نقطة تصريف في الشارع أو في نظام الصرف الصحي المحلي. يمكن استخدام الأنابيب البلاستيكية أو المموجة في هذا التطبيق. لتثبيت امتداد ماسورة التصريف تحت الأرض، ستحتاج إلى حفر الخنادق (أو استئجار شخص للقيام بذلك) من ماسورة التصريف إلى النقطة الطرفية في نهاية الممتلكات الخاصة بك. كما يمكنك أن تتخيل، هذه مهمة أكثر تعقيدًا وتكلفة وتتطلب عمالة كثيفة من مجرد توصيل أنبوب مموج بطول 3 أقدام حتى نهاية ماسورة التصريف.
بصرف النظر عن الجهد الإضافي، فإن أنظمة الصرف الصحي تحت الأرض لها بعض العيوب الأخرى. لسبب واحد، كونها تحت الأرض، ليس من السهل الحفاظ عليها خالية من العوائق. إذا لم تقم بتنظيف المزاريب جيدًا وتراكم الحطام هناك، فقد يتدفق مع مياه الأمطار ويسد تمديدات ماسورة التصريف المدفونة. عندما يحدث هذا، فإنك تخاطر بعودة المياه وإغراق الأساس والطابق السفلي. تتمثل إحدى طرق منع هذه المشكلات في تركيب أغطية المزاريب، حيث تعمل على إبعاد الحطام عن المزاريب ونظام الصرف. من الحكمة أيضًا الاستثمار في مثقاب تصريف للخدمة الشاقة لفترة كافية لتنظيف امتدادات ماسورة التصريف المدفونة عند الحاجة، مثل مثقاب تصريف Husky هذا من Home Depot (39.87 دولارًا).