ملحق تغذية الطيور الذي يبقي أصدقاء الريش سعداء ويعودون للحصول على المزيد

كما ذكرنا سابقًا، فهو يحافظ على طعام طائرك في أفضل حالاته لفترة أطول. لا مزيد من البذور المبللة أو الرحيق المخفف بالمطر. هذا يعني أنك ستعيد ملء أو تغيير البذور في وحدة التغذية الخاصة بك بشكل أقل، وسيكون لدى طيور الفناء الخلفي لديك مصدر ثابت للطعام. إذا كان عليك التعامل مع الكتل السيئة من البذور الرطبة التي تلتصق بكل ركن من أركان وحدة التغذية، فسوف تفهم مدى سهولة الحفاظ على كل شيء نظيفًا عندما يكون محميًا بغطاء رأس.

عند الحديث عن التنظيف، تصبح صيانة وحدة التغذية أسهل بكثير مع وجود غطاء محرك السيارة في مكانه. الرطوبة الأقل تعني فوضى أقل، مما يجعل تجربة إطعام الطيور بأكملها أكثر متعة. إذا كنت تستخدم وحدة تغذية أنبوبية، فإن الحصول على غطاء ينزلق فوق المقبض يمكن أن يضيف المزيد من الحماية، مما يحافظ على كل شيء أنيقًا وسهل الإدارة. وعلى الرغم من عدم وجود غطاء محرك السيارة يمكنه إبعاد السناجب أو المخلوقات الأخرى تمامًا، إلا أنه يضيف حاجزًا إضافيًا يمكن أن يجعل الوصول إلى الطعام أكثر صعوبة بالنسبة لهم.

الطيور هي أيضا مخلوقات من العادة. سيستمرون في العودة إلى المكان الذي يعرفون أنه يمكنهم فيه العثور على طعام طازج وآمن. باستخدام غطاء الرأس، فإنك تخلق بيئة جذابة ستتذكرها الطيور. وبمرور الوقت، ربما ستلاحظ ظهور المزيد منها، وربما تنوعًا أكبر في الأنواع. من الممتع بشكل لا يصدق أن ترى حديقتك تصبح ملاذاً للحياة البرية، ويبدأ كل شيء بإكسسوار بسيط وبأسعار معقولة.