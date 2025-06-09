ممثلات عالقة في السجن لسنوات

من المفارقات أكثر من مجرد أن الممثلين هم من أشهر الأشخاص على هذا الكوكب ، وهذا يحدث إلى حد كبير لأن الممثل يتظاهر بأنه شخص آخر: لقد وضعوا زيًا ، وقراءة الكلمات التي كتبها شخص آخر بطريقة واقعية ، ويقدمون أنفسهم كشخص آخر منفصل عن أنفسهم. لكن الشخص الحقيقي وراء واجهة الأداء يخرج في النهاية. عندما يكون هذا الفرد ، المعروف فقط للعالم ككل فنانًا ولأدوار الشاشة التي لا تعد ولا تحصى ، يرتكب جرائم شنيعة أو حتى مروعة وينتهي في السجن ، فإن السحر الجماعي معهم يتكثف فقط.
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ربما يكون من الصعب على الجماهير أن يصور الوجه المرتبط بشخصية أحبوا خلف القضبان ، أو لفهم التحول من عالم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني اللامع إلى الواقع الصارخ والمعاقبة في السجن. فيما يلي بعض النساء اللائي صنعن اسمًا لأنفسهن كممثلين والذين أصبحن سيؤمنون بعد ذلك بالجريمة. هذه هي الممثلات الإناث الموجودة حاليًا في السجن ، والتي من المحتمل أن تُسجن لفترة طويلة جدًا.
Skylar DeLeon
تشتهر Skylar Deleon بسلسلة الجرائم التي ارتكبتها في عام 2004 والتي من شأنها أن تؤدي إلى قضاء ما تبقى من حياتها في السجن. لكن قبل عقد من الزمان ، كان ديلون ممثلًا. من الواضح من مجموعة متنوعة تكافح ، هبطت DeLeon على عرض واحد فقط على الشاشة: وبحسب ما ورد صورت طفلاً لم يكشف عن اسمه في حلقة واحدة من عام 1994 من عرض الأطفال “Mighty Morphin Power Rangers” ، وهو عرض متأثر بالفعل بالموت المأساوي.
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في نوفمبر 2004 ، أجاب DeLeon ، إلى جانب Associates John Fitzgerald Kennedy و Alonso Machain ، على إعلان توماس وجاكي هوكس ، حيث قدموا لليخوت للبيع في نيوبورت بيتش. اختفت الصقور أثناء الإبحار التجريبي ، وبعد أن ألقي القبض على ديليون بتهمة غسل الأموال على افتراضها بأنها اشترت اليخت نقدًا ، أوضح ماشين للشرطة أن ديلون ساعد في رمي الزوجين في البحر. في ربيع عام 2005 ، كان ديلون وزوجتها جنيفر هندرسون وكلا الشريكين من بين أولئك الذين اعتقلوا بسبب مؤامرة سرقة القتل والقتل. بعد إدانتها في القتل في عام 2009 ، حصلت ديليون على عقوبة الإعدام ، وهي تنتظر إعدامها في نهاية المطاف في سجن ولاية سان كوينتين.
شانون ريتشاردسون
في بعض الأحيان ، كان أداء شانون ريتشاردسون تحت اسم Shannon Guess ، على شاشة التلفزيون هنا وهناك في أوائل عام 2010. لعب الممثل أدوارًا صغيرة ودعمًا في الحلقات الفردية من العروض مثل “The Vampire Diaries” و “The Walking Dead” ، بالإضافة إلى كوميديا 2011 “The Blind Side” ، لا يمكن الخلط بينها وبين دراما ساندرا بولوك الرياضية التي تحمل نفس الاسم.
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في عام 2013 ، اشترى ريتشاردسون عبر الإنترنت المكونات اللازمة لصنع ريسين ، أحد أكثر السموم دموية في العالم. ثم كتب ريتشاردسون رسائل تهديد بالقتل إلى الرئيس باراك أوباما ، ورئيس بلدية مدينة نيويورك مايكل بلومبرج ، ومارك جليز ، رئيسة رؤساء البلديات ضد الأسلحة غير القانونية ، وترويح الملاحظات مع ريسين محلي الصنع. تم الحصول على الرسائل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى المستفيدين المقصودين ، وتم القبض على ريتشاردسون. بعد فشله في تورط زوجها المنفصل عن الجرائم ، الذي أثبت بسهولة براءته ، تمت محاكمة ريتشاردسون وأدينهم بتهمة حيازة توكسين لاستخدام سلاح. حُكم عليها في عام 2014 بالسجن لمدة 18 عامًا في السجن الفيدرالي.
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