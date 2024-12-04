مناظرات داخل College Football Playoff من تنسيق 12 فريقًا

سيكون هناك دائما الجدل. سيكون هناك دائما نقاش.

كرة القدم الجامعية هي العقرب. هذه هي طبيعتها.

هذه هي الرياضة التي أمضت ما يقرب من قرن من الزمان في تتويج الأبطال دون مباريات بطولة، تاركة المهمة للكتاب والمدربين الذين اعتمدوا على النتائج. وفي وقت لاحق، طُلب من أجهزة الكمبيوتر المساعدة في اختيار المشاركين في اللعبة الرئيسية. عندما تم إنشاء نظام التصفيات أخيرًا، كان يضم عددًا أقل من الأماكن مقارنة بمؤتمرات القوة، والتي تم تحديدها من قبل 13 عضوًا في اللجنة بمؤهلات مختلفة وتحيزات متأصلة.

لم يكن لدى التصفيات المكونة من أربعة فرق مساحة كافية لكل فريق مستحق. في الموسم الماضي، استبعدت ولاية فلوريدا وجورجيا التي لم تهزم، حاملة اللقب مرتين والتي احتلت المركز الأول لأكثر من ثلاثة أشهر. تحل المباراة الفاصلة المكونة من 12 فريقًا العديد من المشكلات – حتى أنها تضمن لسندريلا واحدة على الأقل كرسيًا على الطاولة – ولكن يبدو الآن أيضًا كما لو أن الحارس قد ترك الحانة.