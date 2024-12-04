مناظرات داخل College Football Playoff من تنسيق 12 فريقًا

رياضة
مناظرات داخل College Football Playoff من تنسيق 12 فريقًا

سيكون هناك دائما الجدل. سيكون هناك دائما نقاش.

كرة القدم الجامعية هي العقرب. هذه هي طبيعتها.

هذه هي الرياضة التي أمضت ما يقرب من قرن من الزمان في تتويج الأبطال دون مباريات بطولة، تاركة المهمة للكتاب والمدربين الذين اعتمدوا على النتائج. وفي وقت لاحق، طُلب من أجهزة الكمبيوتر المساعدة في اختيار المشاركين في اللعبة الرئيسية. عندما تم إنشاء نظام التصفيات أخيرًا، كان يضم عددًا أقل من الأماكن مقارنة بمؤتمرات القوة، والتي تم تحديدها من قبل 13 عضوًا في اللجنة بمؤهلات مختلفة وتحيزات متأصلة.

لم يكن لدى التصفيات المكونة من أربعة فرق مساحة كافية لكل فريق مستحق. في الموسم الماضي، استبعدت ولاية فلوريدا وجورجيا التي لم تهزم، حاملة اللقب مرتين والتي احتلت المركز الأول لأكثر من ثلاثة أشهر. تحل المباراة الفاصلة المكونة من 12 فريقًا العديد من المشكلات – حتى أنها تضمن لسندريلا واحدة على الأقل كرسيًا على الطاولة – ولكن يبدو الآن أيضًا كما لو أن الحارس قد ترك الحانة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2024 آراء الإخبارية