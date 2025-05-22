منتجات التنظيف اليومية التي تعمل بشكل أفضل عندما تسخر

عندما يتعلق الأمر بالمنظفات المنزلية ، يفترض بعض الناس أنه كلما كان محلول التنظيف أقوى ، كلما كان النظيف أفضل. ومع ذلك ، فإن استخدام منتجات التنظيف غير المخففة يزيد من فرصة إتلاف أسطحك وإهدار منتج أكثر من اللازم. تشمل منتجات التنظيف الشائعة التي يجب تخفيفها التبييض وبعض المنظفات المتعددة الأغراض من علامات تجارية مثل Pine-Sol و Fabuloso و Mr.Clean.
غالبًا ما يتم استخدام التبييض مباشرة خارج الزجاجة ، لكن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بنسبة خمس ملاعق كبيرة من التبييض إلى كل جالون من ماء درجة حرارة الغرفة. للتطهير العام ، يوصون أيضًا باستخدام التبييض مع 5-9 ٪ من قصور الصوديوم. قد لا تكون تركيزات أعلى من التبييض بتركيزات غير محددة ، مثل تلك الموجودة في التبييض غير المليئة ، مناسبة للتطهير. يجب أيضًا تخفيف منتجات التنظيف المتعددة الأغراض مثل Mr. إذا كانت الأرضيات التي تم تطهيرها أو أسطح مسح مع الصنوبر ، تخلط ثامن كوب من الصنوبر مع جالون من الماء. للحصول على بقع أكثر صرامة وتطهيرها ، يمكنك مزج ربع كوب من الصنوبر مع جالون من الماء. يجد بعض الناس أيضًا أن Pine-Sol يعمل بشكل جيد لأبواب الاستحمام.
نصائح وحيل التنظيف لمنتجات التنظيف المركزة
يمكن لبعض المطهرات أن تجعل الربو أسوأ أو يثير الحساسية ، ولهذا السبب قد يساعد تخفيف منتجات التنظيف في تقليل التعرض للمواد الكيميائية المهيجة وجعلها مناسبة للأسر التي لديها أطفال أو حساسيات. يمكن أن تساعدك تخفيف منتجات التنظيف أيضًا على توفير القليل من حلول التنظيف. إذا كنت بحاجة فقط إلى خمسة ملاعق كبيرة من التبييض لكل جالون من الماء ، وجالون واحد من التبييض يحتوي على حوالي 256 ملعقة كبيرة ، فهذا يعني أن لديك ما يكفي من التبييض لنحو 50 جلسة تنظيف! أخيرًا ، يمكن أن تحمي المنتجات المخففة أيضًا أسطحك من الضرر. معظم المنتجات المركزة يمكن أن تكون قاسية من تلقاء نفسها. لتجنب إهدار المنتجات والأسطح الضارة ، استخدم منتجات التنظيف على النحو الموصى به. يمكن أن تترك بعض المنتجات البقايا ، أو تآكل الأسطح ، أو تسبب تراكمًا ، أو تؤدي إلى تلون. اقرأ الاتجاهات بدقة لضمان أن تكون منتجاتك آمنة لاستخدامها على أسطح معينة ، والتحقق دائمًا من الحصول على إرشادات محددة حول منتجات التخفيف.
حتى حلول التنظيف الطبيعية مثل الخل يجب تخفيفها. يمكن للخل أن يصنع منظفًا قويًا لأسطح المطبخ ، والحمامات ، وغيرها من الأسطح المنزلية ، لكن نسبة الماء إلى الخل تعتمد على ما يتم تنظيفه. بالنسبة لأسطح كونترتوب وأسطح الحمام ، يمكنك مزج خل جزء واحد مع جزأين ماء. قد يدمر الخل وغيره من المنظفات المنزلية المشتركة مثل التبييض والأمونيا أسطحًا معينة ، لذا كن حذرًا عند استخدامها ، وخاصة على الأرضيات. من المعروف أن التبييض والأمونيا يدمران الأرضيات الصلبة المصممة. يجب أن يساعد المنظف المتوازن في الرقم الهيدروجيني على إزالة الأوساخ والبقع دون إتلاف النهاية. لتنظيف الحمام والأرضيات الخشبية ، يجعل Fabuloso حل تنظيف رائع.