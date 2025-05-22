منتجات التنظيف اليومية التي تعمل بشكل أفضل عندما تسخر

يمكن لبعض المطهرات أن تجعل الربو أسوأ أو يثير الحساسية ، ولهذا السبب قد يساعد تخفيف منتجات التنظيف في تقليل التعرض للمواد الكيميائية المهيجة وجعلها مناسبة للأسر التي لديها أطفال أو حساسيات. يمكن أن تساعدك تخفيف منتجات التنظيف أيضًا على توفير القليل من حلول التنظيف. إذا كنت بحاجة فقط إلى خمسة ملاعق كبيرة من التبييض لكل جالون من الماء ، وجالون واحد من التبييض يحتوي على حوالي 256 ملعقة كبيرة ، فهذا يعني أن لديك ما يكفي من التبييض لنحو 50 جلسة تنظيف! أخيرًا ، يمكن أن تحمي المنتجات المخففة أيضًا أسطحك من الضرر. معظم المنتجات المركزة يمكن أن تكون قاسية من تلقاء نفسها. لتجنب إهدار المنتجات والأسطح الضارة ، استخدم منتجات التنظيف على النحو الموصى به. يمكن أن تترك بعض المنتجات البقايا ، أو تآكل الأسطح ، أو تسبب تراكمًا ، أو تؤدي إلى تلون. اقرأ الاتجاهات بدقة لضمان أن تكون منتجاتك آمنة لاستخدامها على أسطح معينة ، والتحقق دائمًا من الحصول على إرشادات محددة حول منتجات التخفيف.

حتى حلول التنظيف الطبيعية مثل الخل يجب تخفيفها. يمكن للخل أن يصنع منظفًا قويًا لأسطح المطبخ ، والحمامات ، وغيرها من الأسطح المنزلية ، لكن نسبة الماء إلى الخل تعتمد على ما يتم تنظيفه. بالنسبة لأسطح كونترتوب وأسطح الحمام ، يمكنك مزج خل جزء واحد مع جزأين ماء. قد يدمر الخل وغيره من المنظفات المنزلية المشتركة مثل التبييض والأمونيا أسطحًا معينة ، لذا كن حذرًا عند استخدامها ، وخاصة على الأرضيات. من المعروف أن التبييض والأمونيا يدمران الأرضيات الصلبة المصممة. يجب أن يساعد المنظف المتوازن في الرقم الهيدروجيني على إزالة الأوساخ والبقع دون إتلاف النهاية. لتنظيف الحمام والأرضيات الخشبية ، يجعل Fabuloso حل تنظيف رائع.