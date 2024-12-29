منطقة الحمام حيث يمكن أن يزدهر العفن غير المكتشف (وكيفية التخلص منه)

قد يكون تنظيف الحمام من أكثر المهام المجزية في قائمة المهام المنزلية. عند الانتهاء من ذلك، تصبح التركيبات لامعة، ولن يبدو حوض الاستحمام متسخًا تحت قدميك، ولم تعد بقع الماء تخفي انعكاسك في المرآة. ولكن قبل أن تنتهي من ذلك، قد ترغب في التحقق من مكان آخر غالبًا ما يتم إهماله – وهو مهوية الصنبور. لا يمكن رؤيتها بسهولة، لذلك غالبًا ما يتم التغاضي عنها في يوم التنظيف.

أولا، ما هو مهوية الصنبور؟ إليك ما يجب أن تعرفه. مهويات الصنبور عبارة عن شاشات مستديرة صغيرة، عادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن، ويتم تثبيتها في نهاية الصنبور. عندما يتدفق الماء عبر الصنبور، يقوم جهاز التهوية بتفتيت الماء، مما يوفر تدفقًا سلسًا ويقلل من تناثر الماء في الحوض. وهذا لا يجعل استخدام الصنبور أكثر متعة فحسب، بل يقلل جهاز التهوية من كمية المياه التي تخرج من الحوض (ما يصل إلى 30٪، وفقًا لشركة Home Water Works)، وبالتالي خفض فاتورة المياه.

ومع ذلك، حيثما نجد الرطوبة، نجد أيضًا العفن. ويشير الوحل الأسود إلى أن البكتيريا تتغذى على المنجنيز، وهو معدن يوجد عادة في إمدادات المياه. عندما يمر الماء عبر جهاز التهوية، تبقى آثار المعدن على الشاشة، والتي تصبح أساسًا طبق تغذية للبكتيريا المحبة للمنغنيز.