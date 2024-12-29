منطقة الحمام حيث يمكن أن يزدهر العفن غير المكتشف (وكيفية التخلص منه)

قد يكون تنظيف الحمام من أكثر المهام المجزية في قائمة المهام المنزلية. عند الانتهاء من ذلك، تصبح التركيبات لامعة، ولن يبدو حوض الاستحمام متسخًا تحت قدميك، ولم تعد بقع الماء تخفي انعكاسك في المرآة. ولكن قبل أن تنتهي من ذلك، قد ترغب في التحقق من مكان آخر غالبًا ما يتم إهماله – وهو مهوية الصنبور. لا يمكن رؤيتها بسهولة، لذلك غالبًا ما يتم التغاضي عنها في يوم التنظيف.
أولا، ما هو مهوية الصنبور؟ إليك ما يجب أن تعرفه. مهويات الصنبور عبارة عن شاشات مستديرة صغيرة، عادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن، ويتم تثبيتها في نهاية الصنبور. عندما يتدفق الماء عبر الصنبور، يقوم جهاز التهوية بتفتيت الماء، مما يوفر تدفقًا سلسًا ويقلل من تناثر الماء في الحوض. وهذا لا يجعل استخدام الصنبور أكثر متعة فحسب، بل يقلل جهاز التهوية من كمية المياه التي تخرج من الحوض (ما يصل إلى 30٪، وفقًا لشركة Home Water Works)، وبالتالي خفض فاتورة المياه.
ومع ذلك، حيثما نجد الرطوبة، نجد أيضًا العفن. ويشير الوحل الأسود إلى أن البكتيريا تتغذى على المنجنيز، وهو معدن يوجد عادة في إمدادات المياه. عندما يمر الماء عبر جهاز التهوية، تبقى آثار المعدن على الشاشة، والتي تصبح أساسًا طبق تغذية للبكتيريا المحبة للمنغنيز.
خطوات لإزالة العفن والوحل الأسود من مهوية الصنبور
يعد تنظيف جهاز التهوية أمرًا سهلاً وسريعًا للغاية – ومن المحتمل أن يجعلك تشعر بتحسن عند استخدام صنبور الحمام الخاص بك. الطريقة الأكثر شمولاً لتنظيف المادة اللزجة من جهاز التهوية الخاص بك تشبه إحدى أفضل الطرق لتنظيف جهاز تهوية الصنبور المسدود. قبل أن نبدأ، دعونا نتناول أولاً إنشاء الصنبور الخاص بك. توجد غسالة مطاطية أمام الصنبور، تليها جهاز التهوية. يوجد فوق هذين الجزأين مبيت مهوية، وهو الجزء العلوي والجزء الأكثر وضوحًا من الصنبور.
قبل إزالة أي شيء، قم بتغطية حوض الحوض بماسك الشعر أو منشفة لالتقاط أي أجزاء صغيرة إذا سقطت. قد تكون قادرًا على فك غطاء جهاز التهوية يدويًا. إذا كانت هناك حاجة إلى مفتاح ربط أو كماشة، فقم بلف شريط لاصق أو شريط لاصق حول أطراف الأداة أو حول مبيت جهاز التهوية لتجنب ترك علامات الخدش. عندما تقوم بتفكيك الصنبور، انتبه إلى مكان كل شيء حتى تتمكن من إعادة كل شيء بشكل صحيح بعد ذلك.
بمجرد فك غطاء جهاز التهوية، قم بفصل الشاشة والغسالة. ضعي القطع في وعاء صغير من الخل الأبيض المقطر وانقعيها لمدة 30 دقيقة إلى ساعة. للحصول على أفضل النتائج، افركي الأجزاء بفرشاة أسنان قديمة وناعمة بعد نقعها وقبل وضعها مرة أخرى على الصنبور. إذا لاحظت أي شقوق في جهاز التهوية أو الغسالة، فاستبدلها بأخرى جديدة، ويجب عليك استبدالها سنويًا، بغض النظر، وتكرار عملية التنظيف هذه مرتين على الأقل سنويًا.
طرق إضافية لتنظيف الصنبور الخاص بك
إذا لم تكن مرتاحًا لتفكيك تجهيزات الحمام الخاصة بك، فقد تجد خيارات أخرى أقل ترويعًا لتنظيف السلايم من جهاز التهوية. أحد الحلول الأكثر شيوعًا هو ملء كيس شطيرة بلاستيكي صغير بالخل الأبيض المقطر واستخدام شريط مطاطي للف الكيس حول نهاية الصنبور طوال الليل. تأكد من غمر طرف الصنبور في السائل. تعمل الخاصية الحمضية للخل على تحطيم الرواسب المعدنية والأوساخ والشحوم والبكتيريا.
يمكنك أيضًا الجمع بين جزأين من صودا الخبز مع جزء واحد من الخل والقيام بنفس الشيء، ولكن لمدة 30 دقيقة فقط. بعد ذلك، افرك الصنبور باستخدام فرشاة أسنان قديمة مغموسة في عجينة من صودا الخبز وصابون الأطباق لتفكيك وإزالة طبقات السلايم المتبقية. إذا كنت حساسًا للروائح القوية، يمكنك إخفاء رائحة الخل أثناء تنظيف منزلك. انتقل إلى ثلاجتك للحصول على منظف طبيعي آخر: قم بعصر عصير الليمون في زجاجة رذاذ أو على إسفنجة، ورش القالب، وافركه باستخدام فرشاة أسنان.