منظم خشب الخردة DIY الذي سيحصل على ورشة العمل الخاصة بك في حالة من الأوقات

بغض النظر عن ما تعمل عليه ، يبدو أن معظم المشاريع لديها مساحة لخردة الخشب في مكان ما في هذه العملية. لسوء الحظ ، هذا ليس هو الحال دائمًا مع ورشة العمل. على الرغم من أن الاستخدامات العديدة لخشب الخردة المتبقي تجعله يستحق التمسك به ، إلا أن الحفاظ عليه منظمًا يمثل تحديًا للعديد من Diyers. يمكن أن يكون الحفاظ على نظام تنظيم خشب الخردة المعقول مساعدة هائلة. تجعل بقعة تخزين الخشب سريعة وفعالة للعثور على القطعة المثالية والتحرك مع بنيتك في وقت أقل. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل جدًا البدء بالعناصر التي لديك بالفعل!

طريقة سهلة لصنع منظم خشب الخردة هي إعادة توزيع الحاويات من جميع أنحاء المنزل. يمكن أن تعمل سلة التخزين القديمة ، يمكن أن تعمل سلة التخزين ، أو قفص ، مع إدراج مقسم الخشب مما يتيح لك إدارة أطوال مختلفة في مقصورات منفصلة. يستخدم البناء السهل والمرن خزانات إعادة تهيئة للحفاظ على كل شيء مرتبة ، من شرائط صغيرة إلى الخشب الرقائقي الكبير. ولكن من أجل التنوع النهائي ، يمكنك أيضًا العمل مع الخشب الاحتياطي لجعل منظم التخزين الخاص بك هو الحجم والشكل المثاليين لمساحتك. إنها رخيصة وسهلة صنعها ، ومع بعض التخطيط السريع ، ستقوم بتنظيف ورشة العمل في أي وقت من الأوقات.