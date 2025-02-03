منظم خشب الخردة DIY الذي سيحصل على ورشة العمل الخاصة بك في حالة من الأوقات

بغض النظر عن ما تعمل عليه ، يبدو أن معظم المشاريع لديها مساحة لخردة الخشب في مكان ما في هذه العملية. لسوء الحظ ، هذا ليس هو الحال دائمًا مع ورشة العمل. على الرغم من أن الاستخدامات العديدة لخشب الخردة المتبقي تجعله يستحق التمسك به ، إلا أن الحفاظ عليه منظمًا يمثل تحديًا للعديد من Diyers. يمكن أن يكون الحفاظ على نظام تنظيم خشب الخردة المعقول مساعدة هائلة. تجعل بقعة تخزين الخشب سريعة وفعالة للعثور على القطعة المثالية والتحرك مع بنيتك في وقت أقل. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل جدًا البدء بالعناصر التي لديك بالفعل!
طريقة سهلة لصنع منظم خشب الخردة هي إعادة توزيع الحاويات من جميع أنحاء المنزل. يمكن أن تعمل سلة التخزين القديمة ، يمكن أن تعمل سلة التخزين ، أو قفص ، مع إدراج مقسم الخشب مما يتيح لك إدارة أطوال مختلفة في مقصورات منفصلة. يستخدم البناء السهل والمرن خزانات إعادة تهيئة للحفاظ على كل شيء مرتبة ، من شرائط صغيرة إلى الخشب الرقائقي الكبير. ولكن من أجل التنوع النهائي ، يمكنك أيضًا العمل مع الخشب الاحتياطي لجعل منظم التخزين الخاص بك هو الحجم والشكل المثاليين لمساحتك. إنها رخيصة وسهلة صنعها ، ومع بعض التخطيط السريع ، ستقوم بتنظيف ورشة العمل في أي وقت من الأوقات.
إنشاء منظم خشب الخردة الخالي من المتاعب
في واحدة من أكثر عمليات بناء META التي يمكنك القيام بها في المتجر ، تجمع قطع الخشب الاحتياطية لصنع حامل مناسب لمزيد من القصاصات. يجمع المصمم بين القطع 1-4 و 1 × 2 لصنع إطارات مائلة ، على غرار الصندوق. يمكن أن يركض Spanners عبر الإطار لإنشاء مقصورات لتنظيم قطع خشبية عن طريق الوقوف في وضع مستقيم. لجمعها جميعًا مع السحابات القوية وسهلة الاستثمار ، حفر ثقوب الجيب بشكل نظيف في قطع الامتداد ، وتطبيق الغراء على المفاصل لتحسين القوة. إذا رغبت في ذلك ، يمكنك أيضًا إرفاق انحياز الخشب الرقائقي لمنع اللوحات من التعثر بين الشرائح وأنت ترميها في الصندوق.
يجلس الإطار على قاعدة من الخشب الرقائقي السميك ، والتي يمكنك إرفاق عجلات متداول لتحريك الصندوق. يمكنك الاحتفاظ بها في مكان قريب إذا كنت تتوقع الكثير من بقايا الطعام لمشروع أو إذا كنت تشارك في مشروع خشب الخردة DIY ممتع وتحتاج إلى الكثير من الإمدادات القريبة. ومرفقات العجلات هي مجرد إحدى الطرق العديدة لإضافة المزيد من الوظائف إلى منظم الخشب الخردة. مع هذه العربة ذات العجلات التي تتجه نحو الظهر ، يمكنك الحفاظ على قطع قصيرة في الأمام والطويلة في الخلف لجعل كل شيء مرئيًا بوضوح.
تخطيط منظم الخشب الخردة الخاص بك للعمل من أجل احتياجاتك
نظرًا لأن هذا بنية وظيفية بحتة مع وظيفة بسيطة لتخزين الخشب المكدسة أو المستقيمة ، فهناك الكثير من الطرق لترتيبها. الجانب الأكثر أهمية هو جعلها تعمل لتلبية احتياجاتك وإنشاء تخطيطات معقولة تجعل من السهل العثور على قطعة من الخشب الخردة الذي تريده. إذا قمت بصنع خزائن ، فإن الخشب المتبقي الذي قد يكون لديك مختلف عما إذا كنت تفضل تحول الخشب أو صنع عناصر صغيرة. فكر في حجم وشكل القصاصات التي تحتاجها عادةً وتنتهي بها ، وتخطيط كيف يمكنك ترتيب الحاويات المناسبة لهم.
ابحث عن مكان يمكنك من خلاله احتواء منظمك ، وقياس مقدار المساحة التي لديك للبناء الخاص بك. إذا كان لديك مجموعة واسعة من أحجام الخشب ، ففكر في مزيج من الأرفف والزبدة المفتوحة أو الفتحات للوقوف على لوحات طويلة وألواح مستقيمة. طالما يمكنك تنظيم الخشب في كل قسم في طبقات واحدة ، لذلك لا يتم إخفاء أي شيء ، فإن الخيارات لا حدود لها تقريبًا.