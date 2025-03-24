من الذي يصنع ورق تواليت وول مارت وهل يستحق الشراء؟

يعد الوعد بالادخار أمرًا أساسيًا لنجاح Walmart ، مع علامتها التجارية العظيمة التي تعزز بائع التجزئة كأفضل سلسلة بقالة في أمريكا. ومع ذلك ، كما هو الحال مع العديد من العلامات الخاصة ، لكل منتج يقدم “قيمة كبيرة” ، هناك آخر يجب على المشترين تجنبه بأي ثمن ، بغض النظر عن انخفاض. من المؤكد أن Walmart هو متجر سيوفر لك المال على ورق التواليت ، على سبيل المثال ، ولكن هذا قد لا يعني أن جميع أصناف ورق التواليت تحت اسم القيمة العظيمة تستحق الشراء. والخبر السار هو أن هناك بعض الذين تغلبوا على المنافسة ويستحق النظر في أسماء تجارية أكثر شعبية.
توفر Walmart ، وهي الشركة التي تقف وراء ورق التواليت Mark’s Mark في Sam’s Club ، منتجات ذات قيمة رائعة عبر مختلف الشركات المصنعة. كثيرون حتى وراء العلامات التجارية المعروفة. على سبيل المثال ، سارة لي تصنع العديد من منتجات Bakery ذات القيمة العظيمة. وفي الوقت نفسه ، تأتي العديد من حبوب العلامات التجارية المتاجر من Kellogg’s و General Mills. الفرق البارز الوحيد ، في كثير من الأحيان ، هو الملصق. يقلل نظام التوريد المبسط عن الوسط لخفض التكاليف ، مما يسمح للوصول إلى Walmart يمكن أن ينتقل إلى المتسوقين. بينما تكلف حزمة Charmin Ultra Soft 12 55.7 سنتًا لكل 100 ورقة ، فإن أنسجة الحمامات الناعمة والقوية ذات القيمة الرائعة لا تسير سوى 21.9 سنتًا لكل 100 ورقة. من لا يريد توفير أكثر من 50 ٪؟
وهذا السعر المنخفض لا يأتي على حساب الجودة. تصنف جيد التدبير المنزلي قيمة كبيرة وناعمة كأفضل قيمة بين أوراق المرحاض المختبرة ، مما يسلط الضوء على إذابةها السريعة ، والنعومة ، والبناء الكثيف. يردد المستهلكون هذا المشاعر ، مما يمنحه تصنيفًا 4.4 نجوم من أكثر من 28000 مراجعة على موقع Walmart. كما وصف أحد المشتري ، “هذا بالتأكيد مماثل لأي ورقة اسم العلامة التجارية المتميزة ، ناعمة وقوية.”
خيارات ورق التواليت وول مارت تستحق الشراء
Soft & Strong هي من بين أصناف ورق التواليت ذات القيمة الرائعة. ويصعب التغلب على سعر الجودة! بالتأكيد ، يمكنك الحصول على قيمة كبيرة 1000 ورقة لكل ورق تواليت لفة أقل بكثير من 7.7 سنت فقط لكل 100 ورقة. يربح أسلوب الصرف الصحي المثير للدهشة لنعومة وقوته ، وحصل على 4.5 نجوم. لكن الكثيرون يعترفون بالقضايا المتعلقة بالسماكة. تشرح مراجعة واحدة من فئة ثلاث نجوم ، “هذا مجرد رققة واحدة ورقيقة لدرجة أنه يتعين عليك استخدام الكثير الذي قد تشتريه أيضًا ورق تواليت أفضل.”
ما هذا ورق التواليت الأفضل؟ في الأسعار ، نصل إلى خيار Walmart الأعلى تصنيفًا ، أنسجة الحمام القوية ذات القيمة العظيمة. عند 43 سنتًا لكل 100 ورقة بحجم 12 عبوة ، فإنه يكاد يكون ضعف سعر الخيار الناعم والقوي ولكنه أرخص من Charmin Ultra Strong ، الأقرب منافسها للعلامة التجارية.
يتميز بتصنيف 4.7 نجوم ، يحصل Ultra Strong على مراجعات من السمك وقوتها ونعومة. وصف أحد المراجعين من فئة الخمس نجوم الفوائد ، قائلاً بشكل قاطع ، “غير مزعج ، ناعم للغاية ويتنظف بنفس القدر! حتى أن مراجعة WireCutter في NYTimes أعطتها ذكرًا مشرفًا ، مشيرة إلى أنها خيار جدير بالمتسوقين الذين يدركون في الميزانية. على الرغم من أن ورق التواليت الأكثر تكلفة يستحق التباهي في كثير من الحالات ، إلا أن ورق التواليت في Walmart يستحق المحاولة على الأقل إذا كنت تتطلع إلى توفير فاتورة البقالة الشهرية.