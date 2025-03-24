من الذي يصنع ورق تواليت وول مارت وهل يستحق الشراء؟

يعد الوعد بالادخار أمرًا أساسيًا لنجاح Walmart ، مع علامتها التجارية العظيمة التي تعزز بائع التجزئة كأفضل سلسلة بقالة في أمريكا. ومع ذلك ، كما هو الحال مع العديد من العلامات الخاصة ، لكل منتج يقدم “قيمة كبيرة” ، هناك آخر يجب على المشترين تجنبه بأي ثمن ، بغض النظر عن انخفاض. من المؤكد أن Walmart هو متجر سيوفر لك المال على ورق التواليت ، على سبيل المثال ، ولكن هذا قد لا يعني أن جميع أصناف ورق التواليت تحت اسم القيمة العظيمة تستحق الشراء. والخبر السار هو أن هناك بعض الذين تغلبوا على المنافسة ويستحق النظر في أسماء تجارية أكثر شعبية.

توفر Walmart ، وهي الشركة التي تقف وراء ورق التواليت Mark’s Mark في Sam’s Club ، منتجات ذات قيمة رائعة عبر مختلف الشركات المصنعة. كثيرون حتى وراء العلامات التجارية المعروفة. على سبيل المثال ، سارة لي تصنع العديد من منتجات Bakery ذات القيمة العظيمة. وفي الوقت نفسه ، تأتي العديد من حبوب العلامات التجارية المتاجر من Kellogg’s و General Mills. الفرق البارز الوحيد ، في كثير من الأحيان ، هو الملصق. يقلل نظام التوريد المبسط عن الوسط لخفض التكاليف ، مما يسمح للوصول إلى Walmart يمكن أن ينتقل إلى المتسوقين. بينما تكلف حزمة Charmin Ultra Soft 12 55.7 سنتًا لكل 100 ورقة ، فإن أنسجة الحمامات الناعمة والقوية ذات القيمة الرائعة لا تسير سوى 21.9 سنتًا لكل 100 ورقة. من لا يريد توفير أكثر من 50 ٪؟

وهذا السعر المنخفض لا يأتي على حساب الجودة. تصنف جيد التدبير المنزلي قيمة كبيرة وناعمة كأفضل قيمة بين أوراق المرحاض المختبرة ، مما يسلط الضوء على إذابةها السريعة ، والنعومة ، والبناء الكثيف. يردد المستهلكون هذا المشاعر ، مما يمنحه تصنيفًا 4.4 نجوم من أكثر من 28000 مراجعة على موقع Walmart. كما وصف أحد المشتري ، “هذا بالتأكيد مماثل لأي ورقة اسم العلامة التجارية المتميزة ، ناعمة وقوية.”