من المرجح أن يظهر الرجال هذا السلوك المخيف إذا كان لديهم الخرف

إذا كان لديك أحد أفراد أسرتك مع الخرف ، فأنت تعرف مدى مؤلمة مشاهدة إدراكهم وسلوكهم وجسدهم ببطء. ربما لا يزالون يتذكرون اسمك أو وجبة شاركتها قبل عقود ، ولكن قد يكون ذلك مفجعًا عندما ينسون ما أكلوه قبل بضع ساعات. يمكن أن تصبح المحادثات صعبة أيضًا عندما يكافحون لمتابعة الخيط.
الزهايمر هو مجرد نوع واحد من الخرف ، ويمكن أن تختلف الأعراض اعتمادًا على النوع والشخص. قد يعاني الرجال والنساء من الخرف بشكل مختلف. في حين أن السلوك العدواني ممكن ، فإن الرجال أكثر عرضة لعرض هذه الأعراض ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 في طب الأمراض النفسية الدولية. من المرجح أن يتم وصف الأدوية المضادة للذهان لإدارة أعراض الخرف.
قد يظهر العدوان على أنه نوبات شفهية – اليمين أو الصراخ أو التهديدات – أو من خلال إجراءات جسدية مثل ضرب أو العض أو الخدش ، وفقًا لجمعية الزهايمر في المملكة المتحدة. في بعض الحالات ، قد يتم تشغيل هذا العدوان بواسطة شيء آخر بدلاً من أن يكون أحد أعراض الخرف الفعلي.
لماذا قد يثير الخرف السلوك العدواني لدى الرجال
قد يكون السلوك العدواني مفاجأة لأفراد الأسرة أو الأصدقاء عندما يرون أحبائهم مع الخرف. يمكن أن يؤدي الخرف إلى تغييرات في الشخصية ، وقد يبدأ شخص لم يظهر أبدًا علامات العدوان في حياته بأكمله في الحصول على حلقات. ومع ذلك ، فإن مجتمع الزهايمر يلاحظ أن الأشخاص الذين كانوا قلقين أو نفاد الصبر من قبل قد يصبحون أكثر بعد تطوير الخرف.
هذا العدوان غالبا ما ينبع من الإحباط مع عدم اليقين. عندما يشعر شخص مصاب بالخرف في حيرة أو غير مرغوب فيه ، فقد ينفجر عن طريق لعن أحبائهم أو حتى مقدمي الرعاية. مع تقدم المرض ، يصبح من الصعب عليهم التعبير عن شعورهم ، سواء جسديًا أو عاطفيًا. يمكن أن تؤدي هذه الصعوبة المتزايدة في التواصل إلى كل من الانفجارات اللفظية والجسدية.
تشير مقالة عام 2022 في المجلة الغربية لأبحاث التمريض إلى أن الرجال الذين يعانون من الخرف قد يعرضون سلوكيات أكثر عدوانية بسبب العوامل البيولوجية والاجتماعية. تميل مستويات هرمون تستوستيرون الأعلى في الرجال إلى جعلها أكبر جسديًا ، مع المزيد من كتلة العضلات والعظام أثقل. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يتم اجتياز الرجال من سن مبكرة لمواجهة التحديات وجهاً لوجه. لقد تعلموا أيضًا أن العدوان أكثر قبولًا اجتماعيًا لهم.
تميل النساء إلى إظهار المزيد من أعراض الاكتئاب
في حين وجدت دراسة عام 2009 في طب الأمراض النفسية الدولية أن الرجال الذين يعانون من الخرف كانوا أكثر عرضة لعرض سلوكيات عدوانية ، فقد ذكرت أيضًا أن النساء أظهرن أعراضًا أكثر من الاكتئاب وكانوا في كثير من الأحيان مضادات الاكتئاب الموصوفة. أكدت مراجعة 2022 في أبحاث وعلاج مرض الزهايمر هذا النمط ، مشيرًا إلى أن النساء كانوا أكثر عرضة لتجربة الأوهام والهلوسة وحركات الجسم غير العادية. وتشمل هذه الحركات التجول ، والملل مع ملابسهم ، أو تنزه أيديهم.
(اقرأ عن متوسط العمر المتوقع لتشخيص مرض الزهايمر.)
تميل أدمغة الرجال إلى العمر بشكل أسرع من النساء ، ربما لأن أدمغة النساء قد تكون أكثر مرونة ، وفقًا لمقال في عام 2025. ومع ذلك ، قد تبدأ النساء في تراكم بروتينات بيتا تاو وأميلويد – السمات المميزة لمرض الزهايمر – قبل أن تظهر أي أعراض. على الرغم من أن النساء من المرجح أن يتم تشخيص إصابته بالخرف ، إلا أن تشخيصاتهن غالباً ما تأتي في وقت لاحق ، وقد يتقدم المرض بسرعة أكبر بعد ذلك. لأن الرجال والنساء يمكن أن يختبروا الخرف بشكل مختلف ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أسباب وتطور المرض بشكل أفضل في كلا الجنسين.