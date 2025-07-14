من المرجح أن يظهر الرجال هذا السلوك المخيف إذا كان لديهم الخرف

إذا كان لديك أحد أفراد أسرتك مع الخرف ، فأنت تعرف مدى مؤلمة مشاهدة إدراكهم وسلوكهم وجسدهم ببطء. ربما لا يزالون يتذكرون اسمك أو وجبة شاركتها قبل عقود ، ولكن قد يكون ذلك مفجعًا عندما ينسون ما أكلوه قبل بضع ساعات. يمكن أن تصبح المحادثات صعبة أيضًا عندما يكافحون لمتابعة الخيط.

الزهايمر هو مجرد نوع واحد من الخرف ، ويمكن أن تختلف الأعراض اعتمادًا على النوع والشخص. قد يعاني الرجال والنساء من الخرف بشكل مختلف. في حين أن السلوك العدواني ممكن ، فإن الرجال أكثر عرضة لعرض هذه الأعراض ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 في طب الأمراض النفسية الدولية. من المرجح أن يتم وصف الأدوية المضادة للذهان لإدارة أعراض الخرف.

قد يظهر العدوان على أنه نوبات شفهية – اليمين أو الصراخ أو التهديدات – أو من خلال إجراءات جسدية مثل ضرب أو العض أو الخدش ، وفقًا لجمعية الزهايمر في المملكة المتحدة. في بعض الحالات ، قد يتم تشغيل هذا العدوان بواسطة شيء آخر بدلاً من أن يكون أحد أعراض الخرف الفعلي.