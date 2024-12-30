مواد الرصف الأكثر استخدامًا (وإذا كانت مناسبة لمساحتك الخارجية)

عندما تفكر في مشروع رصف لرفع حديقتك، لديك خيارات متعددة عندما يتعلق الأمر بالمواد. تحظى أرضيات الخرسانة والطوب (أو الطين) بشعبية كبيرة، لكن تصميمات الحجر الطبيعي التي تتميز بالحجر الرملي أو الحجر الجيري أو الحجر الميداني هي الأكثر شيوعًا. يعد تحديد النوع المناسب لإنشاء مساحة أحلامك أسهل عندما تفهم نقاط القوة والضعف في كل خيار.
يوجد Fieldstone بشكل طبيعي باللون الرمادي والأسمر والبني والأحمر. جمالها الأصلي وشعورها الريفي يجعلها خيارًا شائعًا. إنها مادة شائعة في الجدران الاستنادية التي تتميز بالحجر الطبيعي بسبب مستواها العالي في مقاومة الطقس والمتانة. هذه الصفات نفسها تجعلها خيارًا قويًا لأرضيات الفناء. لا تحتاج بالضرورة إلى بناء أساس بسبب متانة المادة، مما يمنحها ميزة على بعض البدائل الأخرى. ومع ذلك، فإن القاعدة الضعيفة تؤثر على الاستقرار. قد يكون من الصعب جدًا تحقيق التوازن بين الكراسي والطاولات عليها إذا كنت تقوم بإنشاء مساحة خارجية لتناول الطعام بدون أساس قوي.
إذا كنت تخطط لاستخدام حجر الحقل كمادة رصف للفناء أو مسار المشي، فتأكد من تخصيص وقت كافٍ للمشروع. تتميز أحجار الحقل بأحجام وسماكات غير منتظمة. يتطلب الأمر بعض التخطيط لوضع كل حجر للحصول على المظهر الذي تبحث عنه والاستقرار الذي تريده.
إيجابيات وسلبيات استخدام الحجر الرملي كمواد رصف
يعتبر فلاجستون خيارًا شائعًا كحجر طبيعي ورصف أنيق يبحث عنه الناس عند شراء منزل. لقد كانت مادة رصف شائعة منذ أوائل القرن العشرين، وذلك بفضل متانتها وتعدد استخداماتها. يمكن أن يستمر فلاجستون لعدة قرون عند استخدامه في تنسيق الحدائق والهندسة المعمارية.
كما قد تتوقع من مادة تتمتع بمستوى عالٍ من المتانة، فإن صيانة الحجر البلاطي سهلة للغاية. لا تحتاج إلى إغلاقه (على الرغم من أنه يمكنك ذلك إذا كنت ترغب في ذلك)، كما أن الكنس والغسيل هما مهمتا الصيانة الوحيدتان المطلوبتان. يعمل فلاجستون أيضًا في أي مناخ تقريبًا لأنه لا يتمدد ولا يتقلص في درجات حرارة متفاوتة على نطاق واسع. أما من الناحية الجمالية، فهي تتمتع بجمال طبيعي يضفي طابعًا ريفيًا ساحرًا على مساحاتك الخارجية. ويأتي بعدة ألوان مختلفة مثل الرمادي والبني والأحمر والأزرق والأخضر.
يعتبر فلاجستون أثقل من بعض المواد الأخرى المستخدمة كأحجار رصف، مما قد يؤدي إلى تعقيد عملية التثبيت وإطالة أمدها. إذا وضعته في منطقة تتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، فسوف يسخن، مما يجعل من الصعب وغير المريح المشي حافي القدمين. إذا كنت تنشئ فناءً للجلوس والاسترخاء، فقد تحتاج إلى إضافة ظل لحماية الحجارة من امتصاص الكثير من الحرارة. كما أنها زلقة عندما تكون مبللة، لذلك إذا كنت تعيش في مناخ ممطر، فسوف تحتاج إلى إبقائها جافة. وبسبب الأشكال غير المنتظمة للحجارة، فإن تركيب فناء أو رصيف من الحجر البلاطي يستغرق وقتًا أطول من المواد الأخرى ذات الأشكال المسطحة والمستطيلة. أنت بحاجة إلى قاعدة راسخة لتوفير الاستقرار الكافي.
مزايا وعيوب استخدام الحجر الجيري
الترافرتين عبارة عن مادة من الحجر الجيري الطبيعي ذات سطح محكم. يتميز Ite بالعديد من أنماط الألوان المختلفة داخل كل قطعة، مثل الرمادي والفضي والخوخي والذهبي والمزيد. لا يوجد حجران لهما نمط لون مماثل.
من حيث التكلفة، يعتبر الحجر الجيري أرخص في التركيب من أرضيات الحجر الطبيعي الأخرى. يتكلف حوالي 11 دولارًا إلى 23 دولارًا للقدم المربع للمواد والتركيب، في حين يبلغ متوسط الحجر الرملي والحجر الميداني حوالي 15 دولارًا إلى 27 دولارًا و18 إلى 25 دولارًا على التوالي. يمكنك تركيب رصف الحجر الجيري في أي مناخ تقريبًا، حيث أن دورات التجميد والذوبان لا تؤثر على ثبات المادة. ولا يتلاشى في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير أيضًا. يعتبر الحجر الجيري مفيدًا بشكل خاص في المناطق ذات الرطوبة المنتظمة لأنه يوفر مقاومة للانزلاق. بسبب أدائه حول الماء، سيستخدمه العديد من الأشخاص بجوار حمام السباحة. كما أنه لا يسخن في الشمس المباشرة مثل بعض الأحجار الطبيعية الأخرى.
يصعب صيانة أرضيات الحجر الطبيعي من الحجر الجيري لأنك تحتاج إلى إغلاقها كل عامين. بدون القيام بذلك، يمكنك أن تتوقع ظهور بقع من الغبار والأوساخ التي يصعب إزالتها. كما أنها يمكن أن تظهر النقش عند تعرضها للحمضيات أو المواد الكيميائية القاسية بسبب مسامية الحجر الجيري، مما يؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى الختم. يمثل التثبيت تحديًا مع الحجر الجيري بسبب وزنه الكبير، مما يعني أن معظم الأشخاص يحتاجون إلى دفع أموال لمحترف للقيام بهذا العمل.