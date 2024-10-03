مواد المطبخ الرائجة التي أحبها إرميا برنت من HGTV لسنوات

أحد اتجاهات المطبخ المتوقعة لعام 2024 هو استخدام المواد المستدامة، مثل البورسلين، بطرق مختلفة في نفس المطبخ لإضفاء مظهر سلس. عندما سئل جيريميا برنت عن اتجاه التصميم الذي كان مهووسًا به في مقابلة مع Elle Decor منذ عدة سنوات، تحدث عن هذه المادة الكلاسيكية وناقش كيفية استخدامها. وقال لـ Elle Decor: “أنا من أشد المعجبين بالخزف في المطابخ. إنها مادة سهلة ومثيرة للاهتمام”.
يمكن للبورسلين أن يتنافس وجهاً لوجه مع مواد كونترتوب الرائدة اليوم. من وزنه الخفيف إلى مقاومته للبقع، يمكن أن يكون هو ما تحتاجه في المطبخ وخارجه، حيث يمكن استخدامه أيضًا في مساحات أخرى. فقط لاحظ أنك بحاجة إلى تجنب أي شيء قد يؤدي إلى خدش أو تشقق أسطح البورسلين. كن لطيفًا معهم، وامسح الماء والانسكابات الأخرى بسرعة، وحافظ على نظافتهم بالماء الدافئ والصابون أو منتج رذاذ التنظيف البسيط.
استخدام البورسلين في المطبخ
ما نحبه في البورسلين كمادة للمطبخ هو أن هناك طرقًا عديدة لدمجه. قد يكون البورسلين مادة أقل شهرة لأسطح العمل، لكنه سيوفر المتانة والأناقة. أيضًا، تتضمن بعض اتجاهات الألوان والأنماط الحالية خيارات تناسب معظم أذواق التصميم. يمكن أن تتناسب أسطح العمل المصنوعة من البورسلين الأبيض والمحايد مع الجمالية الحديثة “النظيفة”، في حين أن العروق الجريئة والألوان الفريدة، مثل الألوان الأرضية، يمكن أن تحقق جمالية أكثر تخصيصًا. يمكنك أيضًا الحصول على ألواح بورسلين تحاكي مادة أخرى مثل الخرسانة أو الرخام.
يمكن أيضًا استخدام الألواح خارج كونترتوب. قال إرميا برنت (عبر Elle Decor): “يمكنك الحصول على ألواح خزفية تبدو جميلة حقًا مقابل جزء بسيط من التكلفة واستخدامها لجزيرة أو باكسبلاش”. كجزيرة أو باكسبلاش، يمكن لهذه المادة أن تخلق اللحظة الجريئة التي تحتاجها لأنها تضيف نسيجًا وأبعادًا إلى المساحة. يمكنك أيضًا الذهاب إلى حد تركيب حوض من البورسلين في المطبخ.