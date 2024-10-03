مواد المطبخ الرائجة التي أحبها إرميا برنت من HGTV لسنوات

أحد اتجاهات المطبخ المتوقعة لعام 2024 هو استخدام المواد المستدامة، مثل البورسلين، بطرق مختلفة في نفس المطبخ لإضفاء مظهر سلس. عندما سئل جيريميا برنت عن اتجاه التصميم الذي كان مهووسًا به في مقابلة مع Elle Decor منذ عدة سنوات، تحدث عن هذه المادة الكلاسيكية وناقش كيفية استخدامها. وقال لـ Elle Decor: “أنا من أشد المعجبين بالخزف في المطابخ. إنها مادة سهلة ومثيرة للاهتمام”.

يمكن للبورسلين أن يتنافس وجهاً لوجه مع مواد كونترتوب الرائدة اليوم. من وزنه الخفيف إلى مقاومته للبقع، يمكن أن يكون هو ما تحتاجه في المطبخ وخارجه، حيث يمكن استخدامه أيضًا في مساحات أخرى. فقط لاحظ أنك بحاجة إلى تجنب أي شيء قد يؤدي إلى خدش أو تشقق أسطح البورسلين. كن لطيفًا معهم، وامسح الماء والانسكابات الأخرى بسرعة، وحافظ على نظافتهم بالماء الدافئ والصابون أو منتج رذاذ التنظيف البسيط.