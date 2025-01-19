مواد بناء مُعاد تدويرها يمكنك استخدامها لتجديد حمامك القادم

الحمام هو أحد الغرف التي تقضي فيها معظم الوقت، لذا يجب أن يكون مريحًا وعمليًا. لكن لسوء الحظ، قد يكون إجراء التغييرات مكلفًا. في المتوسط، يمكن أن تتراوح تكلفة إعادة تشكيل الحمام من 6,640 دولارًا إلى 17,622 دولارًا. لحسن الحظ، يمكنك توفير بعض المال أثناء مساعدة البيئة باستخدام مواد البناء المعاد تدويرها لتجديد منزلك. يمكن أن يكون استخدام مواد مثل الزجاج المعاد تدويره والخرسانة والبلاط والخشب المستصلح أكثر فعالية من حيث التكلفة، بينما يساعد أيضًا في منع تراكم مدافن النفايات وتكوين الغازات الدفيئة.
هناك العديد من الطرق لدمج العناصر المعاد تدويرها في إعادة التصميم الخاصة بك مع الحصول على جماليات تصميم مختلفة. هل تريد الشعور الصناعي؟ قم بتركيب الأنابيب الفولاذية القديمة لرفوف المناشف الخاصة بك. الرفوف العائمة هي من بين العناصر التي يمكنك استخدامها لتنظيم حمامك ويمكن أن تكون مشروعًا سريعًا يمكنك تنفيذه بنفسك. بعد جمع بعض الخشب الخردة، قم بتثبيت بعض قطع الدعم في قوائم الحائط، ثم ضع طبقة الرف الرئيسية في الأعلى، ثم ثبتها في الدعامات، ثم قص قطعة تقليم، ثم ثبتها بالمسامير. من خلال مشاريع DIY، يمكنك الحصول على المواد المعاد تدويرها عن طريق التحقق من مواقع البناء، ورصيف الحي الخاص بك في يوم القمامة، وسوق الفيسبوك، ومتاجر الإنقاذ، وخدمات تقليم الأشجار. يمكنك أيضًا الاستعانة بخبراء متخصصين في العناصر المعاد تدويرها والمعاد تدويرها لإنشاء حمام مستدام جميل وبأسعار معقولة.
أضف المزيد من الرقي مع الزجاج
تتضمن إحدى القواعد التي يجب اتباعها عند تصميم حمامك إنشاء نقطة محورية، وهو ما يمكنك فعله بجدار مميز. فكر في شيء لامع مع خيارات ألوان واسعة، مثل البلاط الزجاجي المعاد تدويره. قد تأتي هذه المواد من زجاجات المشروبات أو الزجاج الأمامي للسيارة المكسور. البلاط الزجاجي غير مسامي، لذا فهو محمي من أضرار الرطوبة التي يمكن أن تؤدي إلى العفن أو الفطريات في حمامك. كما أنه يحميهم من البقع. هل تريد استخدام جمالها لإنشاء أرضية ملونة؟ أحد التحذيرات التي يجب معرفتها هو أن البلاط الزجاجي يمكن أن يكون زلقًا. ومع ذلك، يمكن للمفاصل الأصغر حجمًا أن تخلق قوة جر كافية مع المفاصل الناتئة لمنع الانزلاق.
أسطح العمل الجميلة ليست فقط لترقية المطبخ. هذه الأسطح هي واحدة من أكثر المناطق وضوحًا في الحمام، والتي توفر الوظيفة الضرورية لأنها تستضيف العناصر. ويمكن أن تؤثر أيضًا على قيمة المنزل. إذا كانت أسطح حمامك الحالية تعاني من تلف بسبب المياه، أو متكسرة، أو تفقد الجص، فإن مركبات الزجاج المعاد تدويرها هي الحل الأمثل. هل سبق لك أن رأيت أرضيات تيرازو مذهلة في المباني التاريخية أو المنازل الفخمة أو المتاحف؟ يمكنك إنشاء نفس المظهر على أسطح الحمام الجديدة بفضل IceStone، الذي يحاكي مظهره. ومع ذلك، بدلاً من استخدام الجرانيت والرخام، تستخدم هذه المادة المركبة الزجاج من العناصر الاستهلاكية المرسلة إلى مرافق إعادة التدوير. بمجرد مزجه مع أصباغ وأسمنت غير سامة، يخلق الزجاج المطحون سطحًا أملسًا يمكنه مقاومة مكواة التجعيد الساخنة في حمامك.
اكتشف الجمال الخرساني لحمامك
Microcementing هو اتجاه لتصميم الحمامات وهو صديق للبيئة وآخذ في الارتفاع. لحسن الحظ، يمكنك دمج هذه المادة في تركيباتك أيضًا. يمكنك العثور على الإسمنت الدقيق الذي يحتوي بالفعل على مكونات مُعاد تدويرها لإنشاء حوض أو وحدة تزيين كاملة لنقطة محورية قوية في أي حمام. ترى المزيد من هذه الأحواض تظهر في الحمامات الحديثة نظرًا لشكلها القابل للتخصيص وقوتها التي تمنع التقطيع ويمكن أن تستمر لمدة تتراوح من 50 إلى 60 عامًا مع الصيانة. إذا كان لديك عائلة كبيرة أو كان لديك ضيوف في كثير من الأحيان، فهذه الأحواض مثالية لحركة المرور العالية. لديك مجموعة من خيارات التصميم فيما يتعلق بالشكل والعمق واللون والموضع الذي يناسب أي حمام. يمكن أن تمتزج هذه المادة بسهولة مع المواد والأنماط المستدامة الأخرى بدءًا من البلاط الزجاجي متعدد الألوان وحتى الخشب والمعدن. يمكن إنشاء الحوض الخرساني المعاد تدويره بأسلوب عائم، أو حوض مزدوج، أو حوض وعاء يوضع أعلى المنضدة، أو حوض عميق يستضيف عدة صنابير.
إذا سئمت من التنظيف بين بلاط الدش، فقد يكون تجديد مساحة الدش باستخدام الخرسانة المعاد تدويرها هو الحل. بفضل سطحه الأملس، لا داعي للقلق بشأن العفن أو العفن الفطري في مفاصل الجص، مما يجعل من السهل تنظيفه. لا تقلق – يمكنك إضافة المزيد من الذوق عن طريق تلوينه باستخدام تصميمات الصبغة أو الاستنسل. بعد يوم طويل، هل ترغب أحيانًا في الجلوس في الحمام وترك البخار يضربك؟ لماذا لا يتم دمج مقعد خرساني معاد تدويره؟ يمكن للخشب المعالج أو PVC أن يوفر الدعم للبلاطة الخرسانية.