مواد بناء مُعاد تدويرها يمكنك استخدامها لتجديد حمامك القادم

الحمام هو أحد الغرف التي تقضي فيها معظم الوقت، لذا يجب أن يكون مريحًا وعمليًا. لكن لسوء الحظ، قد يكون إجراء التغييرات مكلفًا. في المتوسط، يمكن أن تتراوح تكلفة إعادة تشكيل الحمام من 6,640 دولارًا إلى 17,622 دولارًا. لحسن الحظ، يمكنك توفير بعض المال أثناء مساعدة البيئة باستخدام مواد البناء المعاد تدويرها لتجديد منزلك. يمكن أن يكون استخدام مواد مثل الزجاج المعاد تدويره والخرسانة والبلاط والخشب المستصلح أكثر فعالية من حيث التكلفة، بينما يساعد أيضًا في منع تراكم مدافن النفايات وتكوين الغازات الدفيئة.

هناك العديد من الطرق لدمج العناصر المعاد تدويرها في إعادة التصميم الخاصة بك مع الحصول على جماليات تصميم مختلفة. هل تريد الشعور الصناعي؟ قم بتركيب الأنابيب الفولاذية القديمة لرفوف المناشف الخاصة بك. الرفوف العائمة هي من بين العناصر التي يمكنك استخدامها لتنظيم حمامك ويمكن أن تكون مشروعًا سريعًا يمكنك تنفيذه بنفسك. بعد جمع بعض الخشب الخردة، قم بتثبيت بعض قطع الدعم في قوائم الحائط، ثم ضع طبقة الرف الرئيسية في الأعلى، ثم ثبتها في الدعامات، ثم قص قطعة تقليم، ثم ثبتها بالمسامير. من خلال مشاريع DIY، يمكنك الحصول على المواد المعاد تدويرها عن طريق التحقق من مواقع البناء، ورصيف الحي الخاص بك في يوم القمامة، وسوق الفيسبوك، ومتاجر الإنقاذ، وخدمات تقليم الأشجار. يمكنك أيضًا الاستعانة بخبراء متخصصين في العناصر المعاد تدويرها والمعاد تدويرها لإنشاء حمام مستدام جميل وبأسعار معقولة.