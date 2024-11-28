موقع تخزين كبسولات القهوة غير المتوقع الذي لم تفكر في تجربته بعد

كبسولات القهوة: منقذ صباحك وأيضًا المنتجات الأكثر مملة في التخزين بسبب كميتها. تريدها في متناول اليد ليسهل الوصول إليها، ولكنك أيضًا لا تريدها أن تسبب فوضى في أسطحك أو أن تشغل مساحة من العناصر الأخرى التي تحتاج إلى منزل في الأدراج والخزائن. كيف يمكنك العثور على المكان المثالي لتناول جرعات الكافيين الضرورية دون أن تجعل إعداد المقهى الخاص بك يبدو فوضويًا؟ إنه في الواقع بسيط جدًا: ما عليك سوى البحث. تعد جدرانك المكان المثالي لموزع كبسولات القهوة المعلقة وستمنع كبسولات القهوة من ازدحام أسطح العمل.
مع ظهور المزيد والمزيد من الحيل المنزلية على الإنترنت، يبدو أن هناك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها تستمر في الظهور: استخدام المساحة الرأسية مفيد جدًا عندما يتعلق الأمر بإضافة مساحة تخزين إلى منزلك. توفر جدرانك الكثير من المساحة لمنظمات التعليق، وهذا ينطبق حتى على كبسولات القهوة الخاصة بك. قد يبدو أن هذا من شأنه أن يزيد من الفوضى ويخلق فوضى بصرية، ولكن الإنترنت مليء بخيارات أساسية ومرتبة مثل حامل كبسولات القهوة JackCubeDesign من أمازون (23.99 دولارًا)، والذي يخزن العديد من الكبسولات على الحائط ويبقيها في متناول اليد بشكل مريح. تحافظ هذه القطع الوظيفية على طاولاتك نظيفة للأجهزة والديكورات الأكبر حجمًا.
استخدم جدرانك لتخزين كبسولات القهوة
للمساعدة في تحسين جمالية حوامل الحائط هذه، احتفظ بنفس العلامات التجارية وأنواع القهوة معًا في صفوف أو أكوام. سيضمن هذا تجميع الشعارات المتشابهة، مما يجعل كل شيء أكثر جمالية. علاوة على ذلك، ليس عليك تعليق هذا المنظم في الأمام والوسط في مطبخك. يمكنك محاولة وضعه بزاوية أو إخفائه خلف الزوايا أو الحواف حتى لا يكون أول ما يلاحظه الناس. يمكنك حتى تعليقها داخل الخزانة أو حجرة المؤن كحل موفر للمساحة لكبسولات Keurig الخاصة بك. ومع ذلك، حتى لو كان مرئيًا ومعلقًا على باكسبلاش أو حائطك، فإن هيكل التخزين المعلق ومرتبته لن ينتقص من مطبخك المنظم، ولن يضيف الكثير من الفوضى البصرية.
وبدلاً من ذلك، إذا كنت تريد الإدلاء ببيان مع المنظم الخاص بك، فابحث عن خيارات فريدة. تجد شركة Smart Amazon مثل حامل أكواب BREIKON Magic Rolling Pods K (13.99 دولارًا) مع رف وحامل جداري من Home Depot لكبسولات الخدمة الفردية (19.99 دولارًا) مع لوحة صغيرة من الفلين، وهي أنيقة وعملية. إذا كنت تريد مطبخًا أو مقهى أكثر ترتيبًا، فابدأ في استخدام هذا التخزين الرأسي لأكواب K-Cups الخاصة بك لتوفير مساحة سطح العمل بسلاسة.