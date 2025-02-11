ميتس يحاول بريت باتي في وضع مختلف في تدريب الربيع

ميناء شارع. سوف يشمل عمل بريت باتي هذا الربيع جرعة صحية من القاعدة الثانية.

رجل القاعدة الثالث في العام الماضي لبدء الموسم ، تم تهجير باتي في هذا المنصب من قبل مارك فينتوس ، لكن مسؤولي الفريق ما زالوا يحبون إمكانات باتي في اللعب في مواقع متعددة. بدأ باتي في تقسيم الوقت بين القاعدة الثانية والثالثة في الموسم الماضي في Triple-A Syracuse.

وقال المدير كارلوس ميندوزا المدير يوم الثلاثاء: “هذا موقف (قاعدة ثانية) حيث لعب الكثير – نريد أن نرى ذلك بأنفسنا”.

تحطيم اليوم الثاني من تدريب ميتس ربيع مع nypost_mets pic.twitter.com/9y0wahivar – New York Post Sports (nypostsports) 11 فبراير 2025

يمكن أن يبدأ باتي أيضًا في اللعب في الخارج ، لكن ميندوزا قال إنه من المحتمل أن يحدث في مباريات الدوري الجريب فروت.

لن يكون باتي بمفرده في تلقي التقييم في مواقف مختلفة: سيتلقى لويزانجيل أكويا نظرة على القاعدة الثالثة هذا الربيع (وهو أيضًا رجل قائم على شورتوش وثاني) وسيلعب نيك مادريجال في بعض الأحيان.

مادريجال ، الذي وقع الأسبوع الماضي مع فريق Mets ، لم يلعب شورتستوب في مسيرته الرئيسية في الدوري. بخلاف Acuña (الذي لم يضمن وجود بقعة قائمة) ، لا يوجد لدى Mets نسخة احتياطية لفرانسيسكو ليندور في شورتستوب.

لن يلعب Ronny Mauricio في لعبة تدريب في الربيع حتى منتصف شهر مارس ، وفقًا لما لا يقل عن ميندوزا ، حيث يعود من عام من الإجازة بعد الجراحة لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي الممزق في ركبته اليمنى. وقال ميندوزا إن الفريق يتم تشجيعه من خلال تقدم برنامج تشغيل موريسيو.

سيتم استخدام خوسيه بوتو كمسكن في تدريب الربيع ، وفقًا لما قاله ميندوزا. لقد كان الصعود الأيمن بمثابة اعتبار للبقاء كجزء من عمق دوران Mets. بدأ Butto العمل من Bullpen في يوليو الماضي ، وكان من بين أفضل مسكنات الفريق للأشهر الثلاثة الأخيرة.

لن يرمي AJ Minter أول ثوره في الربيع حتى أواخر فبراير ، وفقًا لما قاله ميندوزا ، حيث يأخذ مسكن اليسار بطيئًا في عودته من جراحة الورك. خضع مينتر لعملية جراحية في أغسطس الماضي لإصلاح إصابة الورك.

كلاي هولمز ، في انتقاله من المخلص إلى المبتدئين ، يتقدم على معظم الأباريق الأخرى. من المقرر أن يرمي هولمز – الذي وصل إلى مجمع Mets قبل حوالي شهر – ثلاثة أدوار لممارسة الضرب الحية يوم الأربعاء – أول يوم تمرين رسمي للأباريق وصيادين.