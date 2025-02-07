ميكا بارسونز يمتدح دكستر لورانس ولكن لا يزال لديه لحوم البقر العمالقة

نيو أورليانز – إذا كان ساكون باركلي هو العملاق الذي اعتاد أن يكون ، صديقه المقرب ، ميكاه بارسونز ، هو العملاق الذي لم يكن أبدًا.

انتقل العمالقة بشكل سيء إلى صياغة بارسونز في عام 2021 ، واختاروا التداول من اختيار رقم 11 والسماح لنجم ولاية بنسلفانيا بالانزلاق إلى رعاة البقر.

انتهى العمالقة باختيار تمثال نصفي كاداريوس توني في رقم 20 والتمثال النصفي المحتمل لإيفان نيل مع اختيار الجولة الأولى الإضافية المكتسبة من الدببة.

“لن أنسى ذلك أبدًا” ، أخبر بارسونز بوست يوم الخميس في Super Bowl 2025 Radio Row. “بصراحة ، ألعب بجوار دكستر لورانس ، ربما كان لدي 60 كيسًا مهنيًا بالفعل. إنه دوج “.

بالنظر إلى أن بارسونز لديه بالفعل 52.5 كيس في أربعة مواسم مع رعاة البقر ، 60 ليس امتدادًا.

لكن الاحترام من بارسونز إلى لورانس المزدوجة والثلاثية في كثير من الأحيان عبر خطوط التنافس لا يزال ثابتًا- ويعمل كنصائح لكايفون ثيبودوس.

قال بارسونز: “إذا كنت كايفون ، فسأصطف إلى جانب دكستر لورانس في كل مرة ، أجعل أفضل خطوة لك في كل مرة”. “عليك أن تكون شابًا من 10 سيارات. أود أن أصطف بجانب Dexter لأنه لا توجد طريقة سيضعون (فقط) يديك على Dexter Lawrence. أنت تتحدث عن معالجة الأنف التي تحتوي على تسع أكياس في تسع مباريات. يجب أن تكون جادًا “.

كان بارسونز يروج لـ EA Sports Madden Bowl ، الذي يحفز اثنين من المتأهلين لخبراء الألعاب ضد بعضهما البعض مع محفظة جائزة بقيمة مليون دولار ليلة الجمعة في مسرح Orpheum.

يلعب بارسونز الكثير من مادن نفسه ، لكن من الآمن أن يقول إنه لا يختار العمالقة كفريقه بعد مسودة كارثة ليلية.

قال بارسونز في وقت لاحق لـ CBS Sports: “كذب العمالقة علي”. “لا يعرف الناس هذا: أخبروني أنه إذا سقطت في المرتبة 11 ، فسوف يختارونني. أقسم. لهذا السبب أعاقب العمالقة في كل مرة. إنه شخصي معهم. ”

كانت تعليقات بارسونز بمثابة انعكاس لما قاله سابقًا عن عدم حمل ضغينة قائمة على المسودة ضد العمالقة.

أخبرت مصادر الدوري The Post في ذلك الوقت أن العمالقة-بقيادة المدير العام ديف جوتلمان والمدرب الرئيسي جو جادف-وغيرها من الفرق كانت لديهم أسئلة حول شخصية بارسونز خارج المجال ، وكان الأمل هو أن يكون خارج السبورة بالفعل بواسطة رقم 11.

تم تداول رعاة البقر من رقم 10 إلى رقم 12 وما زال هبط بارسونز ، الذي كان جزءًا من ثلاثة مواسم متتالية قبل 12-5 مواسم قبل خطوتهم في عام 2024 أدت إلى تغيير في المدربين.

يسمي المنسق الهجومي السابق براين شوتنهايمر الآن الطلقات بدلاً من مايك مكارثي.

قال بارسونز: “لا أعتقد أن أي شيء مفاجأة”. “نميل إلى توظيف وجوه أكثر مألوفة. نريد فقط أن تلعب كرة القدم المنضبطة. … في تلك المرحلة ، يمكنك الفوز بالكثير من ألعاب كرة القدم. ”

في حين أن العمالقة و Cowboys غابوا عن التصفيات ، التقى نسور وقادة NFC East في لعبة بطولة NFC.

قال بارسونز: “يمكننا قلبها بسرعة”. “لقد تغلبنا على فرق التصفيات. كانا ، يجب أن يكونا ، دوري ، أليس كذلك؟ لكننا لسنا فريقًا مجرد بعض عمليات الانتقال. نحن فريق متنافس حتى بدون نصف المبتدئين (المصابين). لدينا بعض اللاعبين ، وسوف نلعب “.