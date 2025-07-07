ناغتس لعام 2026 احتمالات لقب الدوري الاميركي للمحترفين ترتفع بعد تحركات كبيرة خارج الموسم

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صانعي الرائحة يلاحظون شذرات.

بعد انخفاضه إلى بطل الدوري الاميركي للمحترفين في نهاية المطاف في سبع مباريات خلال الدور نصف النهائي ، وضعت دنفر نفسها كواحدة من أفضل المتنافسين على لقب 2026.

بعد مجموعة من التحركات الخاضعة ، قفزت شذرات من +1600 احتمالات قبل وكالة حرة إلى +700 للفوز بها في الموسم المقبل ، وهي ثاني أفضل علامة في Betmgm Sportsbook.

وقال هال إيجلاند ، مدير تجارة BETMGM في بيان: “نحن نحب ما فعله شذرات”.

“كل خطوة قاموا بها كانت ذكية. إن شذرات فريقنا الأكثر جاذبية منذ أن بدأت الوكالة الحرة”.

كانت أكبر خطوة في Nuggets حتى الآن هذا الصيف هي التجارة التي أرسلت Michael Porter Jr. و 2032 في الجولة الأولى إلى Nets في مقابل Cam Johnson ، مما يحسن الفريق بشكل دفاعي دون التخلي عن الكثير من الهجوم.

قامت هذه الصفقة بمسح مساحة الحد الأقصى الكافية للسماح لدنفر بالتوقيع على ناججيت بروس براون السابق و Tim Hardaway Jr.

تم تداول الامتياز أيضًا مع الرجل الكبير جوناس فالانسيوناس ، على الرغم من أنه قد يغادر الدوري الاميركي للمحترفين للعب في اليونان.

لا يزال أوكلاهوما سيتي ، وهو مفضل +275 مفضلًا لتكراره كأبطال ، فئة الدوري ، ولكن يمكن القول إن دنفر مناسبة للتنافس معهم في الموسم المقبل مما كانت عليه مع دورانها الرقيق خلال فترة التصفيات السابقة هذه.

لدى Nuggets قائمة أقدم ، لذلك من الحكمة الابتعاد عن إجمالي فوزهم في الموسم العادي.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

ولكن بمجرد أن يحين وقت البلاي اوف ، فإن نيكولا جوكيتش وشركاه المفاجئين متأكدين من فريق التصفيات مثل أي.

خذ منشأة على دنفر للفوز باللقب الثاني لعصر Jokic.

The Play: Nuggets للفوز ببطولة 2026 NBA (+700 ، Betmgm Sportsbook)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.