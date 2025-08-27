نباتات صيفية خطيرة: هذه الأنواع قد تسبب لك التسمم دون أن تدري

في عزّ الصيف، ومع كثرة النزهات في الحدائق والغابات، قد تتحول النباتات من عنصر للزينة أو المتعة إلى مصدر خطر حقيقي. المراكز المتخصصة في مكافحة التسمم تتلقى سنويًا آلاف الاتصالات – يصل عددها إلى نحو 10 آلاف – معظمها يتعلق بأطفال صغار التقطوا ورقة أو ثمرة وابتلعوها بدافع الفضول.

ولا يقتصر الأمر على الصغار، فالكبار أيضًا قد يقعوا في فخ “التشابه” بين النباتات السامة وتلك الصالحة للأكل. من تجربتي الشخصية، أذكر جارًا في القرية كاد أن يتسمم بعدما التقط جذورًا اعتقد أنها زنجبيل بري، ليتضح لاحقًا أنها نبات سام يشبهه في الشكل.

لماذا يزداد الخطر في الصيف؟

الفترة الممتدة بين يونيو وسبتمبر هي الأكثر خطورة، إذ تنضج الكثير من الثمار وتظهر أوراق وجذور قد تلتبس مع نباتات مألوفة. وتشير تقارير الوكالات الصحية الأوروبية إلى أن نصف حالات الاتصال بمراكز السموم بشأن النباتات تحدث في الصيف، ويُسجل شهر أغسطس وحده نسبة 15% من الحالات.

احذر من ثمار مغرية قد تقتلك

الثمار الصغيرة، وخصوصًا التوتيات الحمراء أو السوداء، تبدو جذابة للأطفال والكبار على حد سواء. لكنها قد تكون مصيدة قاتلة.

البلادونا (Atropa belladona): ثمارها السوداء اللامعة تشبه الكرز الحلو، لكن ابتلاع بضع حبات فقط قد يسبب هلوسة، تسارعًا في ضربات القلب، بل وحتى غيبوبة.

البلادونا (Atropa belladona): ثمارها السوداء اللامعة تشبه الكرز الحلو، لكن ابتلاع بضع حبات فقط قد يسبب هلوسة، تسارعًا في ضربات القلب، بل وحتى غيبوبة.

الموريل (Solanum): بعض أنواعها مثل الموريل الأسود أو الموريل الحلو-المر تحتوي على مواد سامة تضر البشر والحيوانات.

الزعروريات (Lonicera): يمكن أن تلتبس ثمارها مع التوت البري ، لكنها تؤدي إلى إسهال دموي وتسمم حاد.

السِمبُوك (Sambucus): الفرق بين السام والآمن هنا دقيق للغاية؛ فثمار السمبك الأسود صالحة للطهي، بينما ثمار السمبك العشبي قد تسبب تقيؤًا وآلامًا معوية شديدة.

أوراق ورroots ليست دائمًا بريئة

قد يظن البعض أن الخطر محصور في الثمار، لكن أوراق وجذور بعض النباتات أكثر فتكًا:

الديجيتال الأرجواني (Digitalis purpurea): يشبه أوراق نبات “لسان البقرة” الصالح للأكل، لكن تناوله يسبب اضطرابات قلبية خطيرة.

أوراق الغار: الغار العطري الذي نستخدمه في الطهي آمن، لكن الغار الوردّي (Nerium oleander) يحتوي على سموم قاتلة حتى بجرعات صغيرة.

الجذور: عشاق الأعشاب الجبلية قد يخلطون بين جذر الجنتيان الأصفر المستخدم في تحضير مشروبات تقليدية، وبين جذر نبات "الفيراتر الأبيض"، وهو شديد السمية.

نباتات تلسعك تحت الشمس

ثمة خطر آخر أقل شهرة: نباتات “تحب الشمس” وتطلق سمومها عند التعرّض للأشعة فوق البنفسجية. بعض الأعشاب البسيطة مثل البقدونس أو الشمر قد تسبب حروقًا جلدية مؤلمة إذا لامستها بشرتك ثم تعرضت للشمس. الأمر نفسه ينطبق على أشجار مثل التين والليمون، التي قد تترك بقعًا جلدية أو بثورًا بعد ساعات من ملامستها.

كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

الخبراء يقدمون مجموعة من النصائح العملية:

علّم الأطفال ألا يقطفوا أي نبات أو ثمرة قبل التأكد من سلامتها.

لا تتناول أي نبات بري إذا لم تكن متأكدًا من هويته.

التقط صورًا لما تجمعه لتسهيل تحديد النوع في حال الطوارئ.

لا تعتمد كليًا على تطبيقات الهواتف الذكية للتعرف على النباتات، فهي قد تخطئ.

ارتدِ قفازات وملابس طويلة عند الاعتناء بالنباتات غير المألوفة.

وفي حال الاشتباه في تسمم – سواء بابتلاع ثمرة أو ملامسة أوراق – لا تنتظر ظهور الأعراض. اتصل فورًا بمركز مكافحة السموم أو بالإسعاف على الرقم 112.