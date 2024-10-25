نباتات مصاحبة منخفضة الصيانة تنمو بشكل جيد مع الزنجبيل البري

هل لديك منطقة مظللة تحتاج للنباتات؟ نظرًا لأن أوراقها الخضراء المخملية على شكل قلب تنمو ببطء مرة أخرى كل ربيع، يوفر الزنجبيل البري (Asarum canadense) غطاءًا خصبًا وقويًا على أراضيك وحدائقك. كما أنها من النباتات التي تزدهر تحت أشجار الصنوبر. لا ينبغي الخلط بينه وبين الجذر العطري المستخدم في الطهي، فأوراق الزنجبيل البرية ليست صالحة للاستهلاك البشري الخام بسبب حمض الأرسطولوشيك – وهو مركب سام قادر على التسبب في تلف الكلى أو فشلها. ومع ذلك، فقد تم استخدامه من قبل الأمريكيين الأصليين طبيًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، والعناية بالجروح، كمنشط، وأكثر من ذلك.
بالإضافة إلى كونها محصول تغطية يساعد في القضاء على الأعشاب الضارة وتآكل التربة، فإن أوراقها تخفي أيضًا زهورًا صغيرة ذات لون أرجواني-بني على شكل جرس والتي تعد عامل جذب رئيسي للملقحات وأولئك الذين يبحثون عن مضيف. تطلع إلى جذب الفراشات لأن الأوراق قد تتغذى وتستضيف اليرقات. بالإضافة إلى الفراشات، تشمل الملقحات الأخرى النمل والخنافس والبعوض الفطري. هل أنت قلق بشأن هؤلاء النباتيين اللطيفين، وهم الغزلان والأرانب؟ لا تقلق، إذا جاءوا إلى الممتلكات الخاصة بك، فمن غير المرجح أن يأكلوا هذه الأوراق.
أثناء قيامك بتأسيس هذه الأزهار الرائعة على الممتلكات الخاصة بك، لماذا لا يكون لديك رفيق؟ من الأفضل التركيز على النباتات التي يمكن أن تزدهر في بيئة الغابات والظل والتربة الرطبة جيدة التصريف. لحسن الحظ، لديك عدة خيارات للاقتران بالزنجبيل البري، اثنان منها يشملان الفوذرجيلا القزم (Fothergilla Gardenii) ونبات الجريس ذو الأوراق اللاطئة (Uvularia sessilifolia).
أضف التباين والملمس مع fothergilla القزم
عند التفكير في رفاق الزنجبيل البري الذين يمكنهم إظهار جمالهم خلال الفصول الأربعة، فكر في الفوثيرجيلا القزمة، المعروفة أيضًا باسم ألدر الساحرة. تقدم هذه الشجيرات تباينًا مبهجًا مع الزنجبيل البري الخاص بك وهي مثالية للحدائق الحدودية الربيعية بفضل أزهارها وأوراقها البيضاء التي يمكن أن تمتد عبر الطيف اعتمادًا على ظروف الطقس ودرجة الحرارة. في حين أنك لا ترى الزهور إلا لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط قبل أن تذبل، فإن حضورها البصري يكون مصحوبًا برائحة مبهرة تشبه العسل. ونتيجة لذلك، فهي طريقة أخرى لجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك. ومع ذلك، إذا قمت بزراعة هذا الخيار، فقد تضطر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبعاد الغزلان عندما تكون الزهور في إزهار الربيع.
تتلاشى تلك الغزلان الجائعة مع زهورك قصيرة العمر حيث تترسخ الأوراق البيضاوية ذات اللون الأزرق والأخضر. هل تتطلع إلى تحويل أوراق الخريف إلى قطعة جميلة؟ ما عليك سوى الانتظار حتى يتحول fothergilla القزم إلى زي الخريف المكون من أوراق برتقالية أو حمراء أو صفراء يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 6 أقدام وعرضها. تتمتع سيقانها الطويلة المزهرة بأشعة الشمس الكاملة بالإضافة إلى الظل الجزئي. لذلك، قد ترغب في ذلك قم بعرضها في حدود حول الزنجبيل البري أو كقطعة زينة واحدة. تنشط شجيرتك منخفضة الصيانة في المناطق المناخية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8. بالإضافة إلى الكتل العطرية من زهور الربيع، قد ترى فاكهة صغيرة غير مهمة في الخريف. إذا كنت ترغب في نشر هذه النباتات، يتم التكاثر الناجح باستخدام قصاصات الجذع.
استمتع ببعض أزهار نبات الجريس ذات الأوراق اللاطئة
تحتوي نبتة الجريس اللاطئة على العديد من الألقاب، بما في ذلك الشوفان البري، ونبتة الجريس اللاطئة، ونبتة الجريس الجبلية، وزنبق القش. يمكن لأصحاب المنازل الاستمتاع بثمار زراعة الشوفان البري وفهم مصدر اسمهمينبت رفقاء الزنجبيل البري زهورًا جميلة صفراء أو ذات لون كريمي على شكل جرس ممدود. يبلغ طولها حوالي بوصة واحدة، وتتدلى زهرة أو اثنتين من الزهور المتدلية بست بتلات على ساق. يمكن أن يصل طول أوراقها ذات اللون الأصفر والأخضر الطويلة إلى حوالي 3 بوصات، لذا قد تخفي الزهور في تشكيلات معينة.
قبل زراعتها، اختر الموقع المناسب، لأن جذعها الطويل تحت الأرض يمكن أن يجعل عملية الزرع صعبة. يمكنك نشر هذه النباتات كالمحترفين باستخدام البذور أو عقل الجذور. بخلاف ذلك، يمكنك أن تتوقع أن تزرع نفسها لتصبح غطاءً أرضيًا دائمًا. يجب أن يتضمن الإعداد لفصل الشتاء استخدام غطاء من الأوراق للسماد. ابحث عن الرخويات، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالنباتات الصغيرة. تتضمن بعض طرق التحكم التي استخدمها المزارعون الآخرون وضع مصائد البيرة حيث يبدو أن المخلوقات اللزجة تحب غازات التخمير. قد تعمل الأسلاك النحاسية أيضًا لأن البزاقات لا تحب الزحف عليها.
إن نبات الفوذرجيلا القزم ونبتة الجريس ذات الأوراق اللاطئة هما مجرد زوجين من رفاق الزنجبيل البري الذين يجب أخذهما في الاعتبار. وتشمل الأنواع الأخرى توينليف (Jeffersonia diphylla)، وسرخس عيد الميلاد (Polystichum acrostichoides)، وزهور النجمة (Maianthemum stellatum)، وAllegheny pachysandra (Pachysandra procumbens). فقط تأكد من التحقق من الحالة الغازية لأي رفيق تنوي زراعته.