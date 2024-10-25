نباتات مصاحبة منخفضة الصيانة تنمو بشكل جيد مع الزنجبيل البري

هل لديك منطقة مظللة تحتاج للنباتات؟ نظرًا لأن أوراقها الخضراء المخملية على شكل قلب تنمو ببطء مرة أخرى كل ربيع، يوفر الزنجبيل البري (Asarum canadense) غطاءًا خصبًا وقويًا على أراضيك وحدائقك. كما أنها من النباتات التي تزدهر تحت أشجار الصنوبر. لا ينبغي الخلط بينه وبين الجذر العطري المستخدم في الطهي، فأوراق الزنجبيل البرية ليست صالحة للاستهلاك البشري الخام بسبب حمض الأرسطولوشيك – وهو مركب سام قادر على التسبب في تلف الكلى أو فشلها. ومع ذلك، فقد تم استخدامه من قبل الأمريكيين الأصليين طبيًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، والعناية بالجروح، كمنشط، وأكثر من ذلك.

بالإضافة إلى كونها محصول تغطية يساعد في القضاء على الأعشاب الضارة وتآكل التربة، فإن أوراقها تخفي أيضًا زهورًا صغيرة ذات لون أرجواني-بني على شكل جرس والتي تعد عامل جذب رئيسي للملقحات وأولئك الذين يبحثون عن مضيف. تطلع إلى جذب الفراشات لأن الأوراق قد تتغذى وتستضيف اليرقات. بالإضافة إلى الفراشات، تشمل الملقحات الأخرى النمل والخنافس والبعوض الفطري. هل أنت قلق بشأن هؤلاء النباتيين اللطيفين، وهم الغزلان والأرانب؟ لا تقلق، إذا جاءوا إلى الممتلكات الخاصة بك، فمن غير المرجح أن يأكلوا هذه الأوراق.

أثناء قيامك بتأسيس هذه الأزهار الرائعة على الممتلكات الخاصة بك، لماذا لا يكون لديك رفيق؟ من الأفضل التركيز على النباتات التي يمكن أن تزدهر في بيئة الغابات والظل والتربة الرطبة جيدة التصريف. لحسن الحظ، لديك عدة خيارات للاقتران بالزنجبيل البري، اثنان منها يشملان الفوذرجيلا القزم (Fothergilla Gardenii) ونبات الجريس ذو الأوراق اللاطئة (Uvularia sessilifolia).