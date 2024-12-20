نتس يعود بقوة ليحقق الفوز على رابتورز وهو ما قد يضر بفرص اليانصيب

تورونتو – فاز فريق نتس بالمباراة.

سيشعر الكثيرون بالقلق من أن ذلك يساعدهم على خسارة الحرب.

أو اليانصيب.

اقتحم بروكلين – الآن في وضع الدبابة الكامل – من الخلف ليحقق فوزًا 101-94 على تورونتو في سكوتيابانك أرينا.

إنه نصر باهظ الثمن سيكون حلواً اليوم، لكنه قد يكون مؤلماً في يونيو/حزيران القادم.

وكان النيتس (11-16) متقدما بثلاث مباريات ونصف على تورونتو في الترتيب، وبالتالي نفس المسافة في السباق نحو أسوأ سجل في الدوري.

قطعت بروكلين انزلاقًا في ثلاث مباريات لكنها أضعفت فرصها في الفوز باليانصيب أو حتى الحصول على اختيار بين الأربعة الأوائل.

لكن النيتس تنافس وقاتل واستخدم 25-9 في الدقائق التسع الأخيرة.

وحصل بروكلين على ليلة رائعة من كام جونسون الذي سجل 33 نقطة و10 لوحات وستة تمريرات حاسمة.

استحوذ المهاجم على 64.5 بالمائة من هجوم بروكلين في الربع الرابع المحوري، برصيد 15 نقطة وتمريرتين حاسمتين، مما جعل خمس نقاط من تلك الدايمات.

وقال جوردي فرنانديز مدرب نتس عن تفويضه: “نعم، فقط للمنافسة لمدة 48 دقيقة”. “من الواضح أننا مررنا ببعض التعديلات مع المجموعات ومن لدينا، والجميع يتعامل مع الإصابات، لذلك هذا ليس عذرًا لذلك.

“كما قلت، التحركات هي جزء من العمل. وعلينا فقط أن نواصل العمل ونفعل ما فعلناه حتى الآن. نحن فقط نذهب إلى هناك للقتال. امنح نفسك فرصة. افعلوا ذلك معًا وسنتعايش مع النتيجة”.

مع تبادل حارس النقطة والقائد دينيس شرودر مع غولدن ستايت، عانى هجوم بروكلين مبكرًا.

غاب الهداف كام توماس عن مباراته الثامنة على التوالي بسبب شد في أوتار الركبة اليسرى ولن يتم إعادة تقييمه حتى نهاية الأسبوع.

باستثناء لكمته الهجومية، يفتقر فريق Nets إلى اللاعبين الآخرين الذين يمكنهم التغلب على لاعبهم من المراوغة.

لكن جونسون فعل ذلك من أجلهم، حيث سجل ثالث أعلى ليلة من حيث التهديف في مسيرته.

وتأخر بروكلين 81-72 بعد رمية كيلي أولينيك الحرة قبل 9:40 دقيقة من نهاية المباراة.

لكن الشباك شنوا هجومًا خاطفًا خلال الدقائق الخمس التالية.

منحهم تحول جونسون ميزة 88-86 وتوجوا بالسباق.

عقدته سترته القصيرة عند 90 مع بقاء 2:24.

ثم، بعد موقف دفاعي، تبعه برميه ثلاثية لكسر التعادل.

دفعت رميات جونسون الحرة إلى 95-90 قبل 1:20 من نهاية المباراة، وانطلقوا.

تم طرد مركز البداية نيك كلاكستون في الشوط الأول لإلقاء الكرة في المدرجات.

لقد تم عرقلته عمدًا من قبل كيلي أولينيك، وربما كان منزعجًا من عدم الاتصال بمحاولته الضائعة للاستحواذ من قبل.

مهما كان الأمر، فهذا هو الطرد الثالث لكلاكستون هذا الموسم في مباراته الحادية والعشرين فقط.

وكان من الممكن أن يكون انضباطه أسوأ لولا ردود الفعل السريعة من مساعد بروكلين جوان هوارد، الذي منعه من رمي ما بدا أنه وسادة مقعد بعد الطرد.

ولكن على الرغم من خطأ كلاكستون، فقد منحت بروكلين فريق تورونتو الخسارة السادسة على التوالي. وحصل على نصر باهظ الثمن.

ظهر ريس بيكمان لأول مرة مع نيتس مساء الخميس.

قام المبتدئ غير المصقول، الذي وصل إلى صفقة شرودر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتسجيل الوصول إلى Dorian Finney-Smith مع بقاء الساعة 3:30 في الربع الثالث.

كانت هذه هي المباراة الثالثة له في الدوري الاميركي للمحترفين، بعد ظهورين قصيرين مع غولدن ستايت ضد نيو أورلينز، بإجمالي نقطتين في أربع دقائق من اللعب.

تم تشخيص إصابة تريندون واتفورد بشد في أوتار الركبة اليسرى، وسيتم تحديث حالته خلال أسبوع.

تقدم Ziaire Williams (التواء في الركبة اليسرى) إلى تدريبات الاتصال في الملعب مع المدربين.

ومن المقرر أن يتم دمجه في أنشطة الفريق خلال الأسبوع المقبل.