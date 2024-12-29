نتس يعيد دانجيلو راسل ويصفق دوريان فيني سميث في التجارة مع ليكرز

رياضة
نتس يعيد دانجيلو راسل ويصفق دوريان فيني سميث في التجارة مع ليكرز

عاد دانجيلو راسل إلى بروكلين.

استعاد فريق Nets حارسه السابق في فريق All-Star في صفقة تجارية مع فريق Lakers يوم الأحد، مضيفًا أيضًا ماكسويل لويس وثلاثة اختيارات في الجولة الثانية بينما أرسل دوريان فيني سميث وشيك ميلتون إلى لوس أنجلوس، وفقًا لـ ESPN.

حصل راسل (28 عاما) على دقائق أقل هذا الموسم مع ليكرز ويبلغ متوسطه 12.4 نقطة و 4.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

عندما استحوذ فريق نتس على راسل لأول مرة، كان ذلك أيضًا من خلال صفقة تجارية مع ليكرز في عام 2017.

جاءت حملته الوحيدة في مباراة كل النجوم في موسم 2018-2019 مع النيتس، عندما بلغ متوسطه 21.1 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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