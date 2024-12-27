نتس ينقذ دوريان فيني سميث “من نفسه” بعد الإصابة الأخيرة

ميلووكي – ترتبط كدمة ربلة الساق اليسرى التي تعرض لها دوريان فيني سميث ارتباطًا مباشرًا بالتواء في الكاحل في وقت سابق، وهي إصابة اعترف بأنه جعلها أسوأ من خلال الضغط عليها.

لهذا السبب، يقوم فريق Nets بحماية مهاجمه من نفسه، مما يجعله يخوض المباراة الثالثة على التوالي في الفوز 111-105 يوم الخميس في ميلووكي.

“نعم، لم يحدث شيء. قال المدرب جوردي فرنانديز: “لقد كان الأمر مزعجًا، ومن الواضح أننا لن نجبره على ذلك”. وأضاف: “نريده أن يكون جاهزًا بنسبة 200%، وقد أصيب بخيبة أمل لأنه كان متحمسًا جدًا للعب. وهو يريد حقًا مساعدة الرجال. وما زال يفعل ذلك بصوته كما قلت. أنا متأكد من أنه سيبذل قصارى جهده. لكن مرة أخرى، سنقوم بتقييم (الجمعة)، وسنرى أين هو الآن.

يستضيف فريق نتس توتنهام يوم الجمعة في مركز باركليز.

“لقد كنت أحاول الخروج من هناك، لكنني كنت ألعب من خلال الإصابات، نوعاً ما أفسدت الأمور، مما جعل الأمر أسوأ قليلاً. قال فيني سميث، الذي أعلن في البداية أنه لائق للعب بعد إطلاق النار في الصباح: “لكنني سأكون على ما يرام”.

“نفس الكاحل، الذي كان يركض فوق ربلة الساق، غيّر طريقة ركضي. أنت تعلم أن جسمك يتكيف مع الألم، لذلك بدأت بالجري بشكل مختلف قليلاً. لذلك بدأ الأمر يسبب لي تهيجًا في ربلة الساق. سأكون بخير. يجب أن أكون أكثر ذكاءً، وأستمع إلى جسدي في وقتٍ ما. … أي شخص يلعب في الدوري الاميركي للمحترفين، تستمر مشاكل الكاحل لفترة طويلة، ويبدو دائمًا أنك ستستمر في إعادة التواء نفس الكاحل لأنه ضعيف. لكن لا، لا أعتقد أن الأمر بهذه الخطورة. لكنه موسم طويل.”

كلفت إصابة الكاحل الأولية فيني سميث مباراتين متتاليتين في منتصف نوفمبر، ثم بعد عودته، أجبرته على التغيب عن ستة من سبعة.

“أريده فقط أن يكون متحمسًا للعب، وهو متحمس دائمًا للعب. إنه طبيب بيطري. قال فرنانديز: “إنه محترف”. وأضاف: “لكنني أيضًا أريده بنسبة 200%، وإلا فسوف يمنحها لك. وأحيانا عليك أن تنقذه من نفسه. من الجيد وجوده في الملعب، ومن الواضح أننا لا نريد أن يغيب عن المباريات، لذلك سنفعل كل ما يلزم لرعاية جسده.

تم ربط Finney-Smith مع Grizzlies في شائعات تجارية.

أفاد مارك شتاين أن النيتس مهتمون بجون كونشار لاعب ممفيس.

لقد بدأ صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 18.5 مليون دولار ويمكن دمجها مع صفقة Luke Kennard التي تبلغ قيمتها 9.25 مليون دولار والتي تنتهي صلاحيتها لمطابقة الراتب Finney-Smith. ستسعى بروكلين إلى الحصول على اختيارات أيضًا.

وقال فرنانديز إن بن سيمونز قد يلعب يوم الجمعة على أرضه ضد توتنهام.

“لقد زادت دقائقه، وبعد ذلك سأحتفظ بذلك لنفسي الآن. قال فرنانديز: “انظر كيف يشعر، وبعد ذلك قد يلعب أو لا يلعب بناءً على ما كان عليه الحال مع ظهريه”. “لقد قام بعمل عظيم. نحن بحاجة إلى سرعته. نحن بحاجة للدفاع عنه. نحن بحاجة إلى انتعاشه. وسوف نقوم بالتقييم على وجه اليقين.

حقق نوح كلوني أعلى مستوى في مسيرته بستة رميات ثلاثية.

وحصل فرنانديز على قميص نجم برشلونة داني أولمو بعد الفوز. سيكون ذلك بمثابة هدية عيد ميلاد مبكرة، حيث سيبلغ مدرب نيتس 42 عامًا يوم الجمعة.