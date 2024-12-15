نجوم منازل HGTV غير القابلة للبيع لديهم خدعة لجذب المزيد من المشترين

لا يعد سوق الإسكان تنافسيًا بالنسبة للمشترين فحسب، بل يمثل أيضًا تحديًا لأصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى البيع. يصبح التميز أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع وجود العديد من العقارات التي تتنافس على الاهتمام من خلال القوائم عبر الإنترنت. غالبًا ما يضطر البائعون إلى العثور على نقاط بيع فريدة لجذب انتباه المشترين المحتملين الذين قد يتصفحون قوائم لا تعد ولا تحصى.

ولكن بالنسبة لنجمتي HGTV ليزلي ديفيس وليندسي لامب، الثنائي الذي يقف وراء “Unsellable Houses”، فإن الفعل البسيط المتمثل في إضافة جدار جريء يمكن أن يكون الحيلة لجعل المنزل لا يُنسى. لا يمكن إنكار أنه سيكون هناك مئات – أو حتى آلاف – من المنازل ذات الجدار الممل نفسه. ولكن وفقًا لديفيس ولامب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء نقطة محورية يمكن أن تجذب اهتمام المشتري أثناء تصفحه للعديد من صور القوائم عبر الإنترنت، خاصة وأن الجدار المميز يمكن أن يضفي الحيوية على منزلك أيضًا. تذكر أن الانطباعات الأولى مهمة في بيع المنازل، خاصة في عالم اليوم الرقمي الأول. يمكن أن تكون إضافة جدار مميز خطوة بصرية استراتيجية وقد تكون مجرد التفاصيل الأساسية وراء نقل العقار من غير قابل للبيع إلى لا يقاوم! لذا، من الأفضل تضمين هذه النصيحة كأحد الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول الاستعداد لبيع منزلك.