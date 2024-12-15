نجوم منازل HGTV غير القابلة للبيع لديهم خدعة لجذب المزيد من المشترين

لا يعد سوق الإسكان تنافسيًا بالنسبة للمشترين فحسب، بل يمثل أيضًا تحديًا لأصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى البيع. يصبح التميز أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع وجود العديد من العقارات التي تتنافس على الاهتمام من خلال القوائم عبر الإنترنت. غالبًا ما يضطر البائعون إلى العثور على نقاط بيع فريدة لجذب انتباه المشترين المحتملين الذين قد يتصفحون قوائم لا تعد ولا تحصى.
ولكن بالنسبة لنجمتي HGTV ليزلي ديفيس وليندسي لامب، الثنائي الذي يقف وراء “Unsellable Houses”، فإن الفعل البسيط المتمثل في إضافة جدار جريء يمكن أن يكون الحيلة لجعل المنزل لا يُنسى. لا يمكن إنكار أنه سيكون هناك مئات – أو حتى آلاف – من المنازل ذات الجدار الممل نفسه. ولكن وفقًا لديفيس ولامب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء نقطة محورية يمكن أن تجذب اهتمام المشتري أثناء تصفحه للعديد من صور القوائم عبر الإنترنت، خاصة وأن الجدار المميز يمكن أن يضفي الحيوية على منزلك أيضًا. تذكر أن الانطباعات الأولى مهمة في بيع المنازل، خاصة في عالم اليوم الرقمي الأول. يمكن أن تكون إضافة جدار مميز خطوة بصرية استراتيجية وقد تكون مجرد التفاصيل الأساسية وراء نقل العقار من غير قابل للبيع إلى لا يقاوم! لذا، من الأفضل تضمين هذه النصيحة كأحد الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول الاستعداد لبيع منزلك.
إنشاء جدار لهجة مثالية
في حين أن إضافة جدار مميز يعد عملية واضحة، إلا أنها لا تتعلق فقط بوضع طبقة من الطلاء والأمل في الأفضل. أكدت ليزلي ديفيس وليندسي لامب أن الأمر يتعلق بإنشاء شيء يبدو مناسبًا للمساحة. في الموسم الرابع، الحلقة 4، اختار الاثنان عمل بلاط بتكلفة 2500 دولار لبلاط المطبخ. إنه استثمار كبير، نعم، ولكنه استثمار حول المنطقة إلى مكان لا يُنسى. وفقًا لامب، كانت “تسعى حقًا إلى شيء مختلف ومميز في هذا المنزل لن يراه المشتري في كل منزل هناك”.
بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم ميزانية لشراء البلاط باهظ الثمن، فلا تقلق نظرًا لوجود الكثير من البلاط المناسب للميزانية لتحقيق تأثير مماثل. يمكنك أيضًا اختيار استخدام ورق جدران قابل للتقشير واللصق مشابه للتصميمات المتطورة دون دفع ثمن باهظ، مع خيارات تبدأ من 25 دولارًا لكل لفة على أمازون. هناك طريقة أخرى فعالة من حيث التكلفة تتمثل في الرسم بشكل إبداعي عن طريق اختيار لون عميق وغني وإقرانه بتصميمات هندسية أو أنماط مرسومة بالستينسيلا لتحقيق هذا الذوق الذي تشتد الحاجة إليه. تعتبر الألواح الخشبية طريقة ممتازة أخرى لجعل منزلك مميزًا دون الإسراف في الإنفاق. يمكنك شراء ألواح خشبية مسبقة الصنع أو حتى صنع الأخشاب المستصلحة بنفسك لإبقاء التكاليف تحت السيطرة.
تسلط نصيحة ديفيس ولامب فيما يتعلق بالجدران الجريئة الضوء على أهمية ليس فقط جذب المشترين شخصيًا ولكن أيضًا جذبهم بالصور عبر الإنترنت. سواء اخترت بلاطًا جريئًا، أو تصميمات طلاء مبتكرة، أو ورق حائط مناسب للميزانية، فإن إضافة جدار مميز يعد استثمارًا في جعل منزلك لا يُنسى مما يجعل المشترين المحتملين يحددون موعدًا للمشاهدة!