نصائح أساسية لحواف العشب الحادة التي تصنعها بنفسك

يمكن للحواف الحادة للمناظر الطبيعية أن تحول حديقتك من مساحة صغيرة من البرية إلى واحة مشذبة جيدًا. لكن هل تفعل ذلك بنفسك؟ حسنًا، هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور ممتعة. سواء كنت شخصًا متمرسًا في مجال البيئة الخضراء أو مجرد شخص سئم من العشب الخاص بك مما يمنح كلب الجيران مكانًا للاختباء، فيجب عليك دائمًا ابدأ بخطة، وامتلك أدوات الحواف المناسبة، واحتسب النمو المستقبلي قبل التعمق في هذا النشاط.
قبل التقاط أي أدوات، خذ لحظة لتصور الشكل الذي تريد أن تبدو عليه حديقتك. هل تريد خطوطًا نظيفة ومستقيمة أم حواف منحنية ورشيقة؟ قم بتخطيط المناطق التي تحتاج إلى حواف، مع الأخذ في الاعتبار تصميم حديقتك وأي عوائق تحت الأرض مثل أنابيب المياه وخطوط الكهرباء. تذكر أن تأخذ في الاعتبار النمو المستقبلي للنباتات الحدودية الخاصة بك. تتوسع النباتات بشكل طبيعي بمرور الوقت، لذا اترك مساحة كافية بين الحواف والنباتات الحدودية لاستيعاب نموها. قم برسم تصميم تقريبي – لا تقلق، ليس من الضروري أن يكون جديرًا بالمعرض – وحدد المواد والأدوات التي ستحتاج إليها.
يمكن للأداة الصحيحة أن تُحدث فرقًا بين عملية سلسة بكفاءة أو عملية محبطة. إذا كنت تقطع الحشائش الكثيفة أو التربة القاسية، فستقوم بالمهمة الأشياء بأسمائها الحقيقية ذات الحواف المستقيمة أو أداة الحفر على شكل نصف قمر. لإنشاء حواف حديقة منحنية، يمكن أن يوفر لك وضع خرطوم أو حتى طول حواف المناظر الطبيعية البلاستيكية دليلاً لضمان خطوط ناعمة. بالنسبة لحواف السرير المستقيمة، تعتبر الأوتاد (أو حتى المسامير الطويلة) وبعض الخيوط بمثابة اختراق رائع للحصول على هذا الخط المثالي في حواف حديقتك. أو يمكنك استخدام الاختراق الخشبي 2 × 4 لإنشاء سرير ذو حواف حادة.
كيف تحافظ على حوافك نظيفة مع مرور الوقت
لتقليل الصيانة، فكر في تركيب مواد دائمة مثل حواف المناظر الطبيعية البلاستيكية أو الحجر أو الطوب أو المعدن على طول الحواف. إذا اخترت حواف المناظر الطبيعية البلاستيكية، فاستخدم مطرقة مطاطية وأوتادًا شديدة التحمل لتثبيتها وتأمينها. بالنسبة للأسرة المستقيمة، تأكد من استخدام قارنات التوصيل لأي زوايا قائمة.
لست من محبي البلاستيك؟ هناك عدد لا يحصى من الأفكار الأخرى لحواف الحديقة التي يمكنك تجربتها، مثل استخدام الألواح الخشبية المعالجة لإنشاء حافة مرتبة، أو حواف فولاذية في شرائط قابلة للانحناء (تتوضع بشكل خفي مع العشب المشابه للحواف البلاستيكية)، أو لفات معدنية مموجة عريضة، مثل حواف Laveve شديدة التحمل. عادةً ما تكون الحواف التي تخلق حاجزًا صلبًا (سواء كانت مصنوعة من الفولاذ أو البلاستيك أو الطوب أو الألواح) أفضل للصيانة من شيء يمكن أن يسمح للجذور الشعبية بالمرور، مثل الحجارة الصغيرة.
مع ظهور حواف حديقتك بشكل حاد، ما سر إبقائها بهذه الطريقة؟ السيطرة على النمو الزائد. يمكن للأعشاب والعشب أن تتسلل مرة أخرى إلى حدودك الأنيقة، حتى مع وجود مواد الحواف في مكانها، ولكن إضافة طبقة من النشارة أو استخدام نسيج طبيعي على طول الحواف يمكن أن يوقفها. يجب عليك أيضًا الاستثمار في أداة تشذيب زجاجية عالية الجودة لتقليل أي نمو زائد على طول الحواف. يمكن لشيء مثل Black and Decker Edger وTrencher توفير الكثير من العمالة خلال موسم النمو عندما يتعين عليك منع العشب من الانتشار في أسِرَّة الحديقة. تعد إزالة الأعشاب الضارة بشكل منتظم أمرًا ضروريًا أيضًا، حيث يمكن أن تؤدي الأعشاب الضارة إلى تقويض الخطوط الحادة والمحددة لحافة حديقتك.