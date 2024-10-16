نصائح أساسية لحواف العشب الحادة التي تصنعها بنفسك

يمكن للحواف الحادة للمناظر الطبيعية أن تحول حديقتك من مساحة صغيرة من البرية إلى واحة مشذبة جيدًا. لكن هل تفعل ذلك بنفسك؟ حسنًا، هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور ممتعة. سواء كنت شخصًا متمرسًا في مجال البيئة الخضراء أو مجرد شخص سئم من العشب الخاص بك مما يمنح كلب الجيران مكانًا للاختباء، فيجب عليك دائمًا ابدأ بخطة، وامتلك أدوات الحواف المناسبة، واحتسب النمو المستقبلي قبل التعمق في هذا النشاط.

قبل التقاط أي أدوات، خذ لحظة لتصور الشكل الذي تريد أن تبدو عليه حديقتك. هل تريد خطوطًا نظيفة ومستقيمة أم حواف منحنية ورشيقة؟ قم بتخطيط المناطق التي تحتاج إلى حواف، مع الأخذ في الاعتبار تصميم حديقتك وأي عوائق تحت الأرض مثل أنابيب المياه وخطوط الكهرباء. تذكر أن تأخذ في الاعتبار النمو المستقبلي للنباتات الحدودية الخاصة بك. تتوسع النباتات بشكل طبيعي بمرور الوقت، لذا اترك مساحة كافية بين الحواف والنباتات الحدودية لاستيعاب نموها. قم برسم تصميم تقريبي – لا تقلق، ليس من الضروري أن يكون جديرًا بالمعرض – وحدد المواد والأدوات التي ستحتاج إليها.

يمكن للأداة الصحيحة أن تُحدث فرقًا بين عملية سلسة بكفاءة أو عملية محبطة. إذا كنت تقطع الحشائش الكثيفة أو التربة القاسية، فستقوم بالمهمة الأشياء بأسمائها الحقيقية ذات الحواف المستقيمة أو أداة الحفر على شكل نصف قمر. لإنشاء حواف حديقة منحنية، يمكن أن يوفر لك وضع خرطوم أو حتى طول حواف المناظر الطبيعية البلاستيكية دليلاً لضمان خطوط ناعمة. بالنسبة لحواف السرير المستقيمة، تعتبر الأوتاد (أو حتى المسامير الطويلة) وبعض الخيوط بمثابة اختراق رائع للحصول على هذا الخط المثالي في حواف حديقتك. أو يمكنك استخدام الاختراق الخشبي 2 × 4 لإنشاء سرير ذو حواف حادة.