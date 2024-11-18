نصائح الأخوة في العقار لجعل المطبخ الصغير يبدو أكبر

المطبخ هو قلب كل بيت. إنه المكان الذي تبدأ فيه يومك بوجبة الإفطار وفنجان من القهوة أو الشاي، حيث تجتمع مع الأصدقاء والعائلة أثناء تناول العشاء في الفرن، وحيث تذهب للعثور على وجبة خفيفة مرضية طوال اليوم. ولكن عندما يكون لديك مطبخ صغير، يمكن أن تبدأ هذه الأعمال الروتينية اليومية في الشعور بالضيق والفوضى قليلاً. الخبر الجيد؟ ليس من الضروري أن تشعر بهذه الطريقة!
لا ينبغي أن يمنعك امتلاك مطبخ صغير من إنشاء مساحة عملية تناسبك أنت وعائلتك. هناك العديد من الطرق الذكية والفعالة لتحقيق أقصى استفادة من المطبخ الصغير، مثل ترتيب مساحة المطبخ الخاصة بك بشكل أكثر مهارة ودمج حلول التخزين الذكية. ومع ذلك، فإن الأخوين بروبرتي (المعروفان أيضًا باسم درو وجوناثان سكوت) يقدمان اثنين من أفضل أفكارهم لجعل مطبخك يبدو أكبر. في حين أن هناك العشرات من أفكار المطبخ الصغير لجعل مساحتك تبدو أكبر، فإن شركة Property Brothers تقسم بهاتين النصيحتين: إضفاء المزيد من السطوع على لوحة ألوان مطبخك والأجهزة الجاهزة للتركيب. إذا كان هناك شيء واحد يجعل المطبخ دائمًا يبدو أصغر مما هو عليه بالفعل، فهو الخزائن المظلمة. يكشف درو أن العديد من أصحاب المنازل يحبون المطبخ الأبيض بالكامل ويفضلونه غالبًا لأنه أخف وزنًا وأكثر إشراقًا، مما يساعد في النهاية على جعل المساحة أكبر.
نصائح الخبراء لجعل مطبخك يبدو أكبر مما هو عليه
لإضفاء نفس التأثير على مساحتك، فكر في طلاء خزائن مطبخك بلون أكثر إشراقًا أو أكثر حيادية للمساعدة في جعلها تبدو أكثر اتساعًا وتهوية. على الرغم من أن اللون الأبيض سيكون دائمًا لونًا كلاسيكيًا وخالدًا لخزائن مطبخك، فلا تخف من استخدام ألوان خزائن المطبخ الجريئة الأخرى المعتمدة من نجوم HGTV مثل ظلال اللون الوردي أو الأزرق أو الأخضر. قد يبدو هذا مشروعًا شاقًا، ولكن يمكنك بالفعل طلاء خزائن مطبخك في يوم واحد فقط باستخدام جميع أدوات طلاء الخزانات المناسبة والطلاء الزيتي.
يوصي ثنائي التصميم أيضًا بدمج الأجهزة الجاهزة للوح في مطبخك الصغير للحصول على مظهر أكثر سلاسة وأقل تشوشًا. الأجهزة الجاهزة للتركيب على الألواح (معظمها غسالات الأطباق والثلاجات) تأتي مطابقة تقريبًا للنماذج النموذجية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فقط مع لوحة مخصصة مضافة تتوافق مع بقية واجهات خزانة مطبخك بحيث تمتزج. خلال حلقة “Celebrity IOU” ( الموسم الثامن، حلقة “Zach Braff Masters a Custom Remodel”) يوضح جوناثان، “كل شيء متكامل – إنه يجعله يبدو نظيفًا، والجمالية ضئيلة، وهو أمر جميل.”
في حين أن الفوائد تشمل الحصول على تصميم أكثر سلاسة وبساطة، إلا أنها تأتي بسعر أعلى. لذا، ستحتاج إلى الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات قبل أن تقرر ما إذا كانت الأجهزة الجاهزة للتركيب على الألواح خيارًا جيدًا لمطبخك. بديل آخر مشابه هو إخفاء جميع أدوات مطبخك باستخدام حيلة TikTok الرائعة للخزانة، وذلك ببساطة عن طريق إخفائها داخل خزانة للحصول على نفس المظهر السلس.