نصائح الأخوة في العقار لجعل المطبخ الصغير يبدو أكبر

المطبخ هو قلب كل بيت. إنه المكان الذي تبدأ فيه يومك بوجبة الإفطار وفنجان من القهوة أو الشاي، حيث تجتمع مع الأصدقاء والعائلة أثناء تناول العشاء في الفرن، وحيث تذهب للعثور على وجبة خفيفة مرضية طوال اليوم. ولكن عندما يكون لديك مطبخ صغير، يمكن أن تبدأ هذه الأعمال الروتينية اليومية في الشعور بالضيق والفوضى قليلاً. الخبر الجيد؟ ليس من الضروري أن تشعر بهذه الطريقة!

لا ينبغي أن يمنعك امتلاك مطبخ صغير من إنشاء مساحة عملية تناسبك أنت وعائلتك. هناك العديد من الطرق الذكية والفعالة لتحقيق أقصى استفادة من المطبخ الصغير، مثل ترتيب مساحة المطبخ الخاصة بك بشكل أكثر مهارة ودمج حلول التخزين الذكية. ومع ذلك، فإن الأخوين بروبرتي (المعروفان أيضًا باسم درو وجوناثان سكوت) يقدمان اثنين من أفضل أفكارهم لجعل مطبخك يبدو أكبر. في حين أن هناك العشرات من أفكار المطبخ الصغير لجعل مساحتك تبدو أكبر، فإن شركة Property Brothers تقسم بهاتين النصيحتين: إضفاء المزيد من السطوع على لوحة ألوان مطبخك والأجهزة الجاهزة للتركيب. إذا كان هناك شيء واحد يجعل المطبخ دائمًا يبدو أصغر مما هو عليه بالفعل، فهو الخزائن المظلمة. يكشف درو أن العديد من أصحاب المنازل يحبون المطبخ الأبيض بالكامل ويفضلونه غالبًا لأنه أخف وزنًا وأكثر إشراقًا، مما يساعد في النهاية على جعل المساحة أكبر.