نصائح الصيانة للحفاظ على السياج المركب في الشكل العلوي

أحب مظهر سياج خشبي جديد تمامًا ولكن لا تريد التعامل مع الصيانة التي يتطلبها؟ بديل عن سياج الفينيل PVC والسياج الخشبي ، يحاكي السياج المركب مظهر الخشب في مادة سياج منخفضة الصيانة متينة وصديقة للبيئة. يستخدم مجموعة من الألياف الخشبية المعاد تدويرها والبلاستيك المعاد تدويرها لإنشاء سياج قوي لا يحتاج عادة إلى أكبر قدر من الصيانة أو الإصلاح مثل الأسوار الخشبية. ومع ذلك ، على الرغم من متانتها ، لا يزال المبارزة المركبة يحتاج إلى بعض الصيانة للحفاظ عليها في حالة الذروة.
غالبًا ما تقوم مهمة الصيانة الأساسية للسياج المركب بمسحها مع عمال النظافة اللطيف. بدون تنظيف منتظم ، يبدأ سياجك في أن يبدو مملًا ودنيًا. تعد حماية السياج من الأضرار المحتملة ، مثل الغطاء النباتي المتضخم وأدوات صيانة العشب ، جزءًا من الصيانة. تساعدك عمليات التفتيش العادية على اكتشاف الأضرار في وقت مبكر وإجراء إصلاحات بسيطة كجزء من روتين الصيانة قبل أن يزداد السياج. المركب هو واحد من أغلى أنواع مواد السياج ، لذلك يحميها بشكل جيد هذا الاستثمار.
الحفاظ على نظافة السياج المركب الخاص بك
تتراكم الأوساخ ، قصاصات العشب ، وغيرها من الحطام في الهواء الطلق مع مرور الوقت وتدهور مظهر السياج المركب. للتنظيف العام ، استخدم خرطوم حديقتك لإزالة الأوساخ والحطام. على الرغم من أنه يمكنك استخدام غسالة الضغط على أدنى الإعداد ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المادة المركبة. قد يؤدي استخدام غسالة الضغط أيضًا إلى إبطال الضمان للتغطية على الأضرار الناجمة عن الجهاز. أكمل التنظيف العام مرتين على الأقل في السنة.
قد تحتاج إلى مشكلات محددة من النحاس ، مثل كتل من الطين أو العفن. تنظيف تلك المناطق عندما تلاحظها يقلل من تلطيخ ويحسن مظهر سياجك. قد تأتي كتل من الطين المجففة مع مكنسة أو فرشاة. توخي الحذر باستخدام الأدوات التي يمكن أن تتأرجح أو خدش المبارزة. ثم ، قم بتنظيف أي أوساخ متبقية بفرشاة ناعمة مغموسة بالماء الدافئ والصابون. يمكنك استخدام منظف سطح السفينة المركب أو الصابون المعتدل على سياج مركب. تجنب التبييض والبيروكسيد والمواد الكيميائية القاسية الأخرى ، والتي قد تتلف النهاية.
قد تحتاج البقع العنيدة إلى أكثر من الصابون والماء. قبل استخدام أي منتج تنظيف ، تحقق من توصيات من الشركة المصنعة لسياجك. من الجيد أيضًا اختبار أي منتجات تنظيف في منطقة صغيرة. إذا كانت الأوساخ أرضية أو لديك بقع الصدأ أو الصباغ على السياج ، فحاول سرير السطح. تستخدم هذه المنتجات حمض الأكساليك أو الفوسفوريك للمساعدة في إزالة تلطيخ. إذا لاحظت نمو العفن ، فاستخدم الخل الأبيض المقطر بفرشاة ناعمة محطمة لإزالته.
مهام صيانة السياج المركبة الإضافية
على الرغم من أن الأسوار المركبة لا تحتاج عادةً إلى العديد من الإصلاحات مقارنة بأنواع مختلفة من الأسوار الخشبية ، فقد يكون هناك أضرار طفيفة في بعض الأحيان. افحص سياجك مرتين على الأقل في السنة للبحث عن أي شقوق أو لوحات فضفاضة أو تغييرات ، والتي قد تكون علامة على مشكلة ما. قم بإجراء إصلاحات ضرورية ، مثل تشديد البراغي أو إصلاح الشقوق ، على الفور لمنعها من أن تزداد سوءًا.
تتمثل مهمة صيانة أخرى في إبقاء النباتات القريبة تحت السيطرة لمنع الأضرار غير المقصودة. يمكن أن تخدش الفروع من الأشجار أو الشجيرات المبارزة إذا كانت تهب أو فرشاة ضد المادة. يمكن أن تكسر فروع الأشجار الثقيلة أيضًا ألواح السياج إذا سقطت على السياج أثناء العواصف. إن الحفاظ على النباتات الأكبر مسافة آمنة من السياج يقلل من المخاطر. يمكنك أيضًا الحفاظ على قطع الفروع مرة أخرى بحيث تكون بعيدة بما يكفي لتجنب الخدش. الكروم التي تتشبث بالسياج أو الغطاء النباتي الكثيف الذي يلمس السياج يمكن أن يرتدي الرطوبة ضده ، مما قد يسبب أضرارًا. الحفاظ على فجوة بين النباتات والسياج لتجنب هذه القضية.
من المهم أيضًا تصريف الصرف حول السياج لتجنب وجود مياه دائمة بالقرب من المادة المركبة ، مما قد يتسبب في تزييف أو تلطيخ. تأكد من أن الأرض لا تتجه نحو السياج ، لأن هذا قد يتسبب في تشغيل المياه نحوه وتجمع في القاعدة. إن مساعدة المياه في التدفق بعيدًا عن السياج مفيد خلال العواصف الممطرة الصيفية وفي فصل الشتاء مع ذوبان الثلج والجليد. إذا كنت تعيش في مناخ ثلجي ، فإن تنظيف الثلوج بالفرشاة من السياج مع مكنسة يقلل من الوزن على الهيكل لمنع أقسام مكسورة أو تحولت أو عازمة.