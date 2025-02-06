نصائح الصيانة للحفاظ على السياج المركب في الشكل العلوي

على الرغم من أن الأسوار المركبة لا تحتاج عادةً إلى العديد من الإصلاحات مقارنة بأنواع مختلفة من الأسوار الخشبية ، فقد يكون هناك أضرار طفيفة في بعض الأحيان. افحص سياجك مرتين على الأقل في السنة للبحث عن أي شقوق أو لوحات فضفاضة أو تغييرات ، والتي قد تكون علامة على مشكلة ما. قم بإجراء إصلاحات ضرورية ، مثل تشديد البراغي أو إصلاح الشقوق ، على الفور لمنعها من أن تزداد سوءًا.

تتمثل مهمة صيانة أخرى في إبقاء النباتات القريبة تحت السيطرة لمنع الأضرار غير المقصودة. يمكن أن تخدش الفروع من الأشجار أو الشجيرات المبارزة إذا كانت تهب أو فرشاة ضد المادة. يمكن أن تكسر فروع الأشجار الثقيلة أيضًا ألواح السياج إذا سقطت على السياج أثناء العواصف. إن الحفاظ على النباتات الأكبر مسافة آمنة من السياج يقلل من المخاطر. يمكنك أيضًا الحفاظ على قطع الفروع مرة أخرى بحيث تكون بعيدة بما يكفي لتجنب الخدش. الكروم التي تتشبث بالسياج أو الغطاء النباتي الكثيف الذي يلمس السياج يمكن أن يرتدي الرطوبة ضده ، مما قد يسبب أضرارًا. الحفاظ على فجوة بين النباتات والسياج لتجنب هذه القضية.

من المهم أيضًا تصريف الصرف حول السياج لتجنب وجود مياه دائمة بالقرب من المادة المركبة ، مما قد يتسبب في تزييف أو تلطيخ. تأكد من أن الأرض لا تتجه نحو السياج ، لأن هذا قد يتسبب في تشغيل المياه نحوه وتجمع في القاعدة. إن مساعدة المياه في التدفق بعيدًا عن السياج مفيد خلال العواصف الممطرة الصيفية وفي فصل الشتاء مع ذوبان الثلج والجليد. إذا كنت تعيش في مناخ ثلجي ، فإن تنظيف الثلوج بالفرشاة من السياج مع مكنسة يقلل من الوزن على الهيكل لمنع أقسام مكسورة أو تحولت أو عازمة.