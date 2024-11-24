نصائح للحفاظ على سياج اعتصام خشب الأرز الخاص بك يبدو جيدًا كالجديد

إذا قررت أن السياج المصنوع من خشب الأرز هو المناسب لك، فمن المرجح أنك مهتم بإبقائه بمظهر جيد لأطول فترة ممكنة. ومن حسن حظك أنه من السهل القيام ببعض أعمال الصيانة الأساسية. ستحتاج إلى الحفاظ على سياجك نظيفًا وقويًا وحيويًا لأطول فترة ممكنة حسب تفضيلاتك الشخصية.

عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، يجب عليك تنظيف سياجك جيدًا سنويًا. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك استخدامها، لكنها جميعًا تبدأ بإزالة أي أعشاب ضارة من سياجك وحماية النباتات من محلول التنظيف وإزالة أي أثاث أو حطام قريب. تشمل خيارات حلول التنظيف التي يمكنك صنعها بنفسك الماء الدافئ وصابون الأطباق الخالي من الأمونيا أو جزء من المبيض إلى ثلاثة أجزاء من الماء الدافئ أو مزيج من صودا الخبز والخل المقطر. قبل البدء بالتنظيف، تأكد من ارتداء حماية العين والقفازات المناسبة. ضع المُنظف باستخدام فرشاة تنظيف أو بخاخ، ثم اتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل شطف السياج بخرطوم حديقتك. بدلًا من ذلك، يمكنك اختيار استخدام غسالة الضغط لتنظيف المساحة لديك بشكل أعمق. في هذه الحالة، ستحتاج إلى إبقائه عند ضغط منخفض، ويفضل أن يكون حوالي 500 إلى 800 رطل لكل بوصة مربعة. يمكنك رفع ما يصل إلى 1500 رطل لكل بوصة مربعة للبقع العنيدة، لكن أي شيء يتجاوز ذلك قد يتسبب في تلف الخشب اللين.