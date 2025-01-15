نصائح وحيل لمنح الألواح الخشبية مظهرًا ريفيًا طبيعيًا

في حين ارتفعت شعبية الألواح الخشبية خلال السبعينيات، فقد انخفض هذا الاتجاه منذ ذلك الحين من شعبيته على مر السنين. ومع ذلك، مع بعض النصائح والحيل، يمكنك إعادة الألواح الخشبية إلى الأناقة من خلال إعطائها مظهرًا ريفيًا طبيعيًا. الخطوة الأولى هي صقلها. يمكنك القيام بذلك يدويًا باستخدام ورق الصنفرة أو استخدام أداة الصنفرة المدارية لإنشاء الشكل الذي تريده. تعمل عملية الصنفرة على إعادة الخشب إلى قاعدة متساوية مثالية لإضافة المزيد من الملمس.
تعد زيادة المظهر القديم أمرًا أساسيًا، ويمكنك إنشاء المزيد من الملمس اللذيذ والشيخوخة باستخدام العناصر الموجودة لديك بالفعل في المنزل. فكر في استخدام المسامير أو السلاسل لخدش الخشب وثقبه. وهذا يخلق مخالفات في التصميم للحصول على مظهر الخشب الطبيعي المستصلح. لمزيد من الملمس البصري والشيخوخة، يمكنك صبغ الخشب باستخدام الشاي أو الخل. يمكنك أيضًا إزالة الألواح الخشبية وإعادة تركيبها بنمط جديد وفريد من نوعه. حاول تثبيت الألواح بشكل أفقي بدلًا من الوضع الرأسي أو قطع الألواح بزاوية لتغيير الاتجاه تمامًا.
المزيد من أفكار الألواح الخشبية الريفية
إذا كنت تريد أن تأخذ خطوة أبعد، ركز جهودك على تصميم معين مثل محاكاة خشب الحظيرة القديم أو تبييضه لإعادة الألواح الخشبية القديمة إلى الحياة. للحصول على مظهر خشب الحظيرة القديم، قم بالرمل والحرز أولًا ثم قم بإضافة طلاء أسود حول حواف كل لوح. قم بتخفيف الطلاء بالماء، ثم خذ قطعة قماش مبللة وامزجها مع حبيبات الخشب. تأكد من الطلاء حول حواف كل لوح وتجنب خطوط الطلاء الصارخة للحصول على مظهر سلس. بمجرد أن يجف الطلاء، قم بإنهاء الطلاء باستخدام مادة البولي يوريثين الساتان أو غير اللامع وأعد تعليق الألواح أفقيًا أو بزاوية 45 درجة.
يمكنك تحقيق مظهر مماثل لبقع الطلاء الأبيض القديم عن طريق صنع طلاء الطباشير الخاص بك باستخدام الجبس والطلاء الأبيض. يُعرف هذا التأثير باسم تبييض البشرة، وهو يضفي على الفور طابعًا ريفيًا حقيقيًا على ديكور منزلك. مثل صبغة خشب الحظيرة القديمة، ما عليك سوى دهن الطلاء الأبيض الممزوج بالجص الباريسي في أخاديد الخشب، مع التركيز على الحواف. امنحها بعض الطبقات وانتهي من مادة البولي يوريثين الساتان أو غير اللامع قبل إعادة تعليق ألواح الألواح الخشبية الريفية المصممة حديثًا.