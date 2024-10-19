نصيحة واحدة بسيطة لمنع مرتبتك من جرجر الحائط أثناء الحركة الكبيرة

مع يوم النقل يأتي حمل أشياء ثقيلة، والأشياء الثقيلة تساوي الطلاء المتكسر والخدوش وعلامات الاحتكاك على الجدران إذا لم تكن حذرًا. أحد الأسباب التي غالبًا ما تُنسى هي المرتبة الكبيرة الضخمة. ومع ذلك، ليس من المستغرب أن تحريك المرتبة داخل المنزل وخارجه ليس بالأمر السهل. خطوة واحدة خاطئة يمكن أن تصطدم بالحائط – والشيء التالي الذي تعرفه هو أنك تبحث عبر جوجل عن أسرع حل للطلاء المخدوش في منزلك. ولمنع حدوث ذلك، أضف “تغطية المرتبة والجدران” إلى قائمة النقل الخاصة بك.
قد يبدو هذا بمثابة خطوة إضافية أثناء تحركك المزدحم بالفعل، ولكنه يساعد بطريقتين رئيسيتين. أولاً، ستبقى جدرانك سليمة من الصدمات العرضية التي تسببها مرتبتك وقطع الأثاث الكبيرة الأخرى. بمعنى آخر، يمكن أن يوفر عليك مهمة طلاء جديدة. وثانيًا، ستتمكن من تحريك مرتبتك دون إتلافها أو اتساخها. فيما يلي نظرة فاحصة على ما يجب تغليف المرتبة والجدران به. لقد قمنا بتضمين خيارات لكل من أصحاب الميزانية المحدودة وأولئك الذين لديهم بضعة دولارات إضافية إضافية.
كيف تحمي جدرانك ومرتبتك عند التحرك
لنبدأ بالجدران. أي شيء كبير وناعم سيفي بالغرض هنا، وليس هناك حاجة للبحث بعيدًا نظرًا لأن الفراش الخاص بك مثالي بالفعل لهذه المهمة: فكر في ملاءات السرير والألحفة واللحف والمفارش. الآن، نحن لا نقول أنه يجب عليك إضافة طبقة واقية إلى كل جدار في منزلك. ركز على تغطية الأجزاء الأكثر تعرضًا، مثل تلك الموجودة في الممرات والسلالم الضيقة. قم بتثبيت الأغطية على الحائط باستخدام شريط لاصق عالي التحمل (أو أي شريط آخر إذا كان القماش خفيف الوزن). تأكد أيضًا من عدم انتشارها على الأرض، لأنك لا تريد أن يدوس الناس على ملاءاتك.
إذا كنت تفضل الحفاظ على فراشك جميلًا ونظيفًا، فاستخدم الورق المقوى بدلاً من ذلك. إنها غير مكلفة (وأفضل إذا كان لديك صناديق متبقية)، وأسهل كثيرًا للتعليق على الجدران، ويمكنها تحمل الصدمات. في حالة الضرورة، يمكن للمناشف والقماش أيضًا أن تقوم بعمل جيد إلى حد ما في منع الخدوش القبيحة على الحائط.
الآن، انتقل إلى تغليف المرتبة. إذا كنت تخطط لاستئجار شركات نقل، فلا تخف من أن تطلب منهم إحضار بطانيات متحركة. العديد من الشركات على استعداد لتقديم هذه الأغطية السميكة دون أي رسوم إضافية. لمزيد من الحماية، فكر في الاستثمار في حقيبة مرتبة، مثل غطاء uBoxes Queen Mattress البلاستيكي بقيمة 8.47 دولار. أو اختر واحدة قابلة لإعادة الاستخدام يمكنك الاحتفاظ بها للتحركات المستقبلية. يتوفر واقي غطاء المرتبة القابل لإعادة الاستخدام Cozy Family بسعر يبدأ من 26 دولارًا وهو مفيد في هذه الحالة. يشتمل هذا المنتج على ثمانية مقابض لسهولة الحمل، وبالتالي فإن فرص الاصطدام بالجدران ضئيلة جدًا. إذا فشلت كل الخطوات الأخرى، استخدم غطاء سيارة لحماية مرتبتك أثناء النقل.