نفاد الغاز من نيكس في خسارة قبيحة أمام بولز

شيكاغو – من الأفضل أن يأمل نيكس أن تكون مجرد أرجل متعبة ليلة السبت.

بخلاف ذلك، فإن التعرض للاختناق من قبل الثيران هو علامة على مشاكل أكبر حتى من افتقارهم إلى العمق.

في الليلة الثانية من المواجهة المتتالية بعد خسارة ثقيلة أمام الرعد، نفد نيكس قوته في الربع الثالث من خسارة محبطة 139-129 أمام بولز.

تُرجم هذا إلى أول سلسلة هزائم لهم منذ أوائل نوفمبر ووصل لأن الدفاع أصبح اختياريًا بعد فترة طويلة من الشوط الأول لتكريم ديريك روز.

وتراجع بولز (16-19) 41 نقطة في الربع الثالث و76 في الشوط الثاني. وسجل نيكس (24-12) ما يكفي خلف 44 نقطة لكارل أنتوني تاونز وخسارة جالين برونسون 26 من 33 له في الشوط الأول.

لكن الدفاع اختفى مع تسديد شيكاغو 54 بالمئة، حيث حصل كل منهما على 33 نقطة من زاك لافين وكوبي وايت.

برونسون، أو جي أنونوبي وميكال بريدجز – الذين لعبوا جميعًا 40 دقيقة على الأقل في الليلة السابقة في OKC – كانوا على مقاعد البدلاء في معظم فترات الربع الرابع، عندما أطلق نيكس عودة فشلت بعد عودة البداية.

غادر البلدات إلى غرفة خلع الملابس مع بقاء الساعة 1:34، ويبدو أنه يمسك فخذه.

ولم تتوفر معلومات فورية عن إصابة محتملة.

الربع الثالث كان القصة.

لقد كانت حالة من الفوضى بالنسبة لنيكس حيث أهدر سبع ثلاثيات من سبع محاولات. وتحول تقدمهم في الشوط الأول بفارق تسع نقاط إلى عجز قدره 15 نقطة مع بداية الربع الرابع، ولم يتعاف فريق توم ثيبودو أبدًا.

تمامًا مثل يوم الجمعة في OKC، حافظ تيبودو على تناوب ثمانية لاعبين وتغلب فريق شيكاغو على مقاعد البدلاء بنتيجة 31-17.

بدا فريق نيكس الأساسي متوترًا وسيطروا، حيث تفوق نيكس بفارق 21 نقطة في 33 دقيقة لبريدجز.

تمكن جوش هارت من الحصول على نقطتين فقط في 40 دقيقة وأهدر جميع محاولاته الخمس للتصويب.

لذلك كانت أمسية احتفالية لامتياز Bulls الذي لم يكن لديه الكثير للاحتفال به في السنوات الأخيرة.

السبب الآخر كان Derrick Rose Night، الذي أعاد أصغر لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين إلى United Center لسلسلة من مقاطع الفيديو التكريمية، وظهور ضيف من زملائه السابقين في الفريق مثل Luol Deng وعرض ممتد بين الشوطين.

كان الحدث الأبرز هو خطاب عاطفي مدته 10 دقائق من يواكيم نوح – وهو أيضًا نيك سابق، وإن كان خطابًا منسيًا – والذي جعل روز تبكي.

كان من المقرر أن يتزامن ذلك عمدًا مع مباراة ضد نيكس، الذي لم يدرج روز في القائمة مرتين فحسب، بل يدربه جنراله منذ فترة طويلة، ثيبودو.

وقال ثيبودو: “أعتقد أنه يستحق ذلك تمامًا، لما يعنيه (روز) للمدينة، ولفريق بولز، وللدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله”. “لقد أتيحت لي الفرصة للتدريب ضده. لذا، أعلم مدى صعوبة الأمر، ومن ثم كان من حسن حظي أن أدربه. ترى في عيون الخصم عندما اضطروا لحراسته. يمكنك أن ترى الخوف والاحترام، ومن ثم قدرته على تقديم أفضل ما لديه عندما تكون هناك حاجة إلى أفضل ما لديه. في المباريات الكبيرة، والمباريات الفاصلة، والمباريات ذات المغزى، ذهب إلى مستوى مختلف، وفعل ذلك ضد الأفضل وكان أصيلًا للغاية.

لعب نيكس دفاعًا يوم السبت كما لو كانوا يحاولون حراسة روز الرئيسية. وبدت المباراة بأكملها وكأنها نتيجة لعدم العمق الكافي لإدارة المواجهة المتتالية.

سجل كل لاعب أساسي في نيكس 40 دقيقة على الأقل في تلك الخسارة 117-107 أمام الرعد – وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا للامتياز في الموسم العادي منذ عام 2013.

عندما رأى تيبودو أن تقدمه يتضاءل من ثماني نقاط إلى نقطتين، طلب مهلة بعد ثلاث دقائق من بداية الربع الرابع، وأعاد اللاعبين الأساسيين، وركبهم بقية المباراة.

إنه لا يثق بمقعده، وهو ما كان متوقعًا.

استنفد نيكس الكثير من الموارد لبناء تشكيلة أساسية من النخبة، وقد تركوا معًا مقعدًا من الناشئين في الجولة الثانية وحقوق الطيور الثمينة لـ Achiuwa ومساحة صفرية.

الجانب الإيجابي هو أن اللاعبين الأساسيين ينتجون أفضل من المتوقع، مما يسرع من تماسكهم من خلال قضاء الكثير من الوقت معًا في الملعب.

لكن الجانب السلبي هو أن نيكس لم يتم تصميمه لتحمل الإصابات – مثل شد أوتار الركبة لمايلز ماكبرايد – أو الأرجل المتعبة منذ البداية.