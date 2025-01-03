نقاط التصفيات. مسودة المواقف. سباقات الجائزة. NFL Week 18 لديه كل شيء

الأسبوع 18 لا معنى له بالنسبة للعديد من الفرق.

بعد حبس المصنف الأول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيحظى باتريك ماهومز وترافيس كيلسي براحة لمدة تزيد عن أسبوعين قبل بدء مسعى الزعماء لتحقيق أول فوز ثلاثي في ​​بطولة Super Bowl على الإطلاق. سيجلس فريق Bills في البداية، باعتباره المصنف رقم 2 في الاتحاد الآسيوي. سيفعل النسور نفس الشيء الذي يفعله المصنف رقم 2 في NFC، مما يحرم ساكون باركلي من فرصة تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم إريك ديكرسون في موسم واحد. الآخرون (Seahawks، Cardinals، Cowboys، Colts، 49ers) في المطهر، وتم إقصاؤهم من المنافسة في الملحق وغير قادرين على الحصول على أفضل 10 اختيارات في الجولة الأولى.

ومع ذلك، قد يكون لما يصل إلى 10 مباريات في نهاية هذا الأسبوع آثار فاصلة، في حين لا تزال أربعة فرق تتنافس على الاختيار الأول في مسودة NFL 2025.

هذه هي أهم الأحداث التي يجب متابعتها في الأسبوع 18: