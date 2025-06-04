نمط منزل فاخر بميزانية محدودة مع مرآة DIY مع إطار حامل البخور

من قال أن الديكور الفاخر كان محجوزًا للأثرياء لم يشهد أبدًا قوة DIY. نعم ، لا تحتاج إلى إنفاق ثروة لتلقي مساحتك. مشروع اليوم دليل على ذلك. كل ما عليك فعله هو ارتداء مرآة عادية مع بعض ورق الاتصال وحاملي البخور المطلي بالرش. من السهل للغاية إعادة إنشاء الأنيقة بما يكفي لجعل الرؤوس تتحول ، ناهيك عن جعل منزلك يشعر بمزيد من الفخامة. فوز!
أول شيء ستحتاج إليه هو مرآة بدون إطار. إذا لم يكن لديك واحد بالفعل ، ففكر في بلاط المرآة اللاصقة للحصول على بديل رخيص. يمكنك الحصول على بلاط مرآة Darenyi Acrylic 10 حزم مقابل أقل بقليل من 9 دولارات وتجميعها معًا لإنشاء ميزة جدار أكبر. بعد ذلك ، توجه إلى متجر الأجهزة المحلي أو ساحة الخشب والتقاط لوحة خشبية كبيرة مثل المرآة المختارة. سيكون هذا بمثابة الدعم ، لذا فإن شيئًا حوالي 0.2 بوصة – أو أكثر سمكًا قليلاً – سيفعل الخدعة.
أنهي القائمة مع عدد قليل من صواني البخور على شكل زهرة من شجرة الدولار (1.25 دولار لكل منهما) ، شماعات المنشار ، الغراء الساخن ، لاصق البناء الثقيل الغوريلا (أو أي غراء قوي لديك في متناول اليد) ، ورق الاتصال الذهبي ، وطلاء الرش الذهب. يعد طلاء الرش المعدني معطف Rust-Oleum Bright Coat 6.47 دولارًا دائمًا اختيارًا أعلى في هذه الحالة. أيضا ، الحفاظ على المنشار ، مطرقة ، والأظافر الصغيرة في متناول يدي.
كيفية تحويل المرآة الأساسية إلى ديكور جدار لامع
https://www.youtube.com/watch؟v=ascf3ok0dci
بمجرد جمع إمداداتك ، ابدأ في القاعدة. إذا لم يكن ذلك بالفعل ، فقم بقطع قطعة من الخشب إلى الحجم. قم بتثبيت الأجهزة المعلقة في المركز العلوي للوحة. اقلبه وابدأ في تجميع كل شيء آخر. انتشار حريرة الغراء الشاق في جميع أنحاء السطح ، تليها نقاط من الغراء الساخن على طول الحواف. ملاحظة: ستظل ترغب في القيام بذلك حتى عند استخدام مرآة قشر ولصوص لمنعها من رفع اللوحة أسفل الخط. عند الانتهاء ، ضع المرآة بلطف في مكانها.
الآن ، على الجزء الممتع: إنشاء إطار مرآة DIY غير مكلف! قم برش كل حامل البخور ، وبينما يجف ، امنح المرآة مسحًا جيدًا بحيث يكون نظيفًا. خط كل حدود مع شرائح رقيقة من ورق الاتصال اللامع لتزوير الإطار. بعد ذلك ، غراء عدد قليل من أصحاب البخور على طول زاوية واحدة في الجزء العلوي من المرآة. مجموعة الباقي على الحافة السفلية المقابلة. يمكنك أيضًا تزيين زاوية واحدة لإلقاء نظرة أقل ازدحامًا إذا كانت المرآة على الجانب الأصغر.
بالحديث عن التخصيص ، لا تتردد في اختيار الألوان الفاخرة الأخرى التي تجعل المنزل يبدو متطورًا (مثل الذهب الوردي أو الفضة أو البرونزية) إذا كنت لا تشعر بالذهب. ربما حتى تبهر حواف المرآة مع التفاف الماس بلينغ ، مثل شريط حجر الراين البلوري الذاتي Abitoncc (7.99 دولار) ، لاتصال الدراما. الاختيار لك.