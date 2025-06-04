نمط منزل فاخر بميزانية محدودة مع مرآة DIY مع إطار حامل البخور

من قال أن الديكور الفاخر كان محجوزًا للأثرياء لم يشهد أبدًا قوة DIY. نعم ، لا تحتاج إلى إنفاق ثروة لتلقي مساحتك. مشروع اليوم دليل على ذلك. كل ما عليك فعله هو ارتداء مرآة عادية مع بعض ورق الاتصال وحاملي البخور المطلي بالرش. من السهل للغاية إعادة إنشاء الأنيقة بما يكفي لجعل الرؤوس تتحول ، ناهيك عن جعل منزلك يشعر بمزيد من الفخامة. فوز!

أول شيء ستحتاج إليه هو مرآة بدون إطار. إذا لم يكن لديك واحد بالفعل ، ففكر في بلاط المرآة اللاصقة للحصول على بديل رخيص. يمكنك الحصول على بلاط مرآة Darenyi Acrylic 10 حزم مقابل أقل بقليل من 9 دولارات وتجميعها معًا لإنشاء ميزة جدار أكبر. بعد ذلك ، توجه إلى متجر الأجهزة المحلي أو ساحة الخشب والتقاط لوحة خشبية كبيرة مثل المرآة المختارة. سيكون هذا بمثابة الدعم ، لذا فإن شيئًا حوالي 0.2 بوصة – أو أكثر سمكًا قليلاً – سيفعل الخدعة.

أنهي القائمة مع عدد قليل من صواني البخور على شكل زهرة من شجرة الدولار (1.25 دولار لكل منهما) ، شماعات المنشار ، الغراء الساخن ، لاصق البناء الثقيل الغوريلا (أو أي غراء قوي لديك في متناول اليد) ، ورق الاتصال الذهبي ، وطلاء الرش الذهب. يعد طلاء الرش المعدني معطف Rust-Oleum Bright Coat 6.47 دولارًا دائمًا اختيارًا أعلى في هذه الحالة. أيضا ، الحفاظ على المنشار ، مطرقة ، والأظافر الصغيرة في متناول يدي.